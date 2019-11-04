10 самых ужасных травм в истории футбола

Кто-то не смог вернуться на поле и завершил карьеру, а кого-то нет в живых…

В матче 11-го тура Английской Премьер-Лиги между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом» произошёл ужасный эпизод. Футболист «шпор» Сон Хын Мин травмировал полузащитника «Эвертона» Андре Гомеша, получившего перелом правой лодыжки со смещением. Вспоминаем самые страшные травмы в истории футбола.

Видео доступно на «Чемпионате».

Дэвид Басст (1996)

Фото: Shaun Botterill/Allsport/Getty Images

Одну из самых страшных травм в истории футбола получил защитник «Ковентри» Дэвид Басст после столкновения с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Денисом Ирвином. Телеканалы BBC и SkySports, которые вели прямую трансляцию матча, отказались показывать последствия после столкновения футболистов. Басст получил двойной перелом, в результате которого его сломанная малоберцовая кость пронзила кожу. Матч был приостановлен на 15 минут. За это время Дэвида унесли с поля на носилках и очистили газон от крови. А голкиперу «Манчестер Юнайтеда» Петеру Шмейхелю пришлось консультироваться с врачом в течение нескольких недель после инцидента, так как он был в шоке от увиденного. Больше Басст на профессиональном уровне не заиграл. Он столкнулся с реальной угрозой ампутации ноги, поэтому принял решение завершить карьеру.

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Хенрик Ларссон (1999)

Отец футболиста «Спартака» Джордана Ларссона во время выступления за шотландский «Селтик» тоже получил ужасную травму, которая могла поставить крест на его карьере. В матче Кубка УЕФА против французского «Лиона» Хенрик дважды сломал левую ногу. В итоге швед восстанавливался на протяжении восьми месяцев, пропустив большую часть сезона. Тем не менее, после тяжёлой травмы Ларссон сумел вернуться на прежний уровень. Хенрик забил 53 гола во всех турнирах, выиграв «Золотую бутсу».

Люк Нилис (2000)

Фото: Allsport/ALLSPORT

В 2000 году бельгийский нападающий Люк Нилис перешёл из ПСВ в бирмингемскую «Астон Виллу». Болельщики связывали большие надежды с приходом нападающего, но уже в самом начале сезона он травмировался. После столкновения с голкипером «Ипсвича» Ричардом Райтом Нилис получил двойной перелом правой ноги. Это был его третий матч в АПЛ, который оказался последним. В 2001 году Люк Нилис объявил о завершении карьеры.

Сергей Перхун (2001)

До сих пор травма вратаря московского ЦСКА Сергея Перхуна считается одной из самых ужасных в отечественном футболе. В августе 2001 года во время матча против махачкалинского «Анжи» Перхун столкнулся головой с нападающим Будуном Будуновым. Сергею оказали медицинскую помощь, наложив швы на рану головы, а у форварда «Анжи» был выявлен ушиб головного мозга. Уже в больнице у Перхуна ухудшилось состояние, а позже произошла остановка сердца. Украинский голкипер скончался 28 августа от отёка головного мозга.

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Альф Инге Холанд (2001)

В матче между двумя командами из Манчестера ирландец Рой Кин жёстко сыграл против норвежского футболиста «Манчестер Сити» Альфа Инге Холанда, травмировав ему колено. Кину показали красную карточку, дали пять матчей дисквалификации и наложили штраф в размер 150 тысяч фунтов. Позже Рой в своей автобиографии написал, что специально подкатился под игрока. Таким образом он хотел отомстить норвежцу за нанесённую травму в конце прошлого сезона. Холанд так и не смог вернуться на прежний уровень, сыграв после травмы только в трёх матчах. В 2003 году он завершил карьеру. Его сын Эрлинг Холанд весьма успешно выступает в Лиге Чемпионов за «Ред Булл» из Зальцбурга.

Петр Чех (2006)

Фото: Ben Radford/Getty Images

Вратарь «Челси» Петр Чех в матче против «Рединга» столкнулся с полузащитником Стивеном Хантом, получив сильное сотрясение мозга. Петра доставили в больницу, где ему провели операцию. Изначально врачи предрекали ему завершение карьеры, но чех сумел вернуться на поле спустя три месяца. Петр появился на поле в специальном шлеме, который защищал его ослабленные области черепа. Этот шлем он носил вплоть до завершения карьеры в 2019 году.

Алан Смит (2006)

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алан Смит в матче против «Ливерпуля» сломал левую ногу и вывихнул лодыжку после неудачного приземления, блокируя штрафной удар Йона Арне Риисе. Главный тренер «МЮ» сэр Алекс Фергюсон назвал травму Смита одной из самых страшных, которую он когда-либо видел. Футболиста провожали с поля аплодисментами не только болельщики «МЮ», но и фанаты «Ливерпуля». В итоге англичанин восстанавливался на протяжении семи месяцев, а в 2007 году покинул Манчестер и перебрался в «Ньюкасл Юнайтед».

Эдуардо Да Силва (2008)

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Хорватский футболист бразильского происхождения Эдуардо получил ужасную травму во время столкновения с Мартином Тейлором из «Бирмингем Сити». Нападающий «Арсенала» повредил левую малоберцовую кость. Позже травма дала осложнение из-за открытого вывиха его левой лодыжки. После матча главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер призвал футбольную ассоциацию Англии, чтобы Тейлора дисквалифицировали. Хорвату удалось вернуться на поле только через год, но прежний уровень он уже не показывал.

Марцин Василевски (2009)

В августе 2009 года поляк Марцин Василевски получил двойной перелом правой ноги в матче чемпионата Бельгии против «Стандарда» из Льежа. Защитнику «Андерлехта» наступил на ногу полузащитник Аксель Витсель. Футболист «Стандарда» получил прямую красную карточку и восемь матчей дисквалификации, Василевски – открытый перелом голени и малоберцовой кости. Поляк находился вне футбола девять месяцев. Сейчас 39-летний защитник является футболистом «Вислы» из Кракова.

Люк Шоу (2015)

Фото: VI Images via Getty Images

На 20-й минуте матча Лиги Чемпионов против ПСВ защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу, не избежав подката защитника хозяев, получил страшный перелом ноги. Футболист, исполнявший подкат, даже не получил предупреждения от итальянского арбитра Николы Риццоли.Шоу не раз признавался, что боялся выходить на поле после перенесённого двойного перелома ноги. Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии отсутствовал в течение десяти месяцев, сумев вернуться на поле летом 2016 года в товарищеском матче против «Уигана». В этом сезоне Шоу выступает крайне нестабильно, сыграв только в трёх матчах АПЛ.