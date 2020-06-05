10 игроков, загубивших свою карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Продолжаем рассказывать об игроках, которые разрушили свою карьеру в топ-клубах. Ранее мы вспоминали о футболистах «Барселоны». Теперь расскажем о тех, кто испортил карьеру, перейдя в «Манчестер Юнайтед».
Оуэн Харгривз, 2007-2011
39 матчей, 2 гола, 2 результативные передачи
Фото: Michael Regan/Getty Images
Харгривз переходил в «Манчестер Юнайтед» в качестве одного из лидеров «Баварии». За талантливого полузащитника английский клуб не пожалел отдать аж 25 млн евро. Тем не менее эти деньги оказались потрачены впустую. В Англии Харгривз намного чаще посещал лазарет, чем футбольные поля. Из-за серьёзных проблем с коленями Оуэн лечился месяцами. В конце концов, «стеклянного» игрока решили отдать «Манчестер Сити». За «горожан» хавбек отыграл всего лишь 4 матча, а после завершил карьеру. На тот момент англичанину был всего лишь 31 год. Многочисленные травмы так и не оставили его в покое.
Клеберсон, 2003-2005
30 матчей, 2 гола, 6 результативных передач
Клеберсон
Фото: Mark Thompson/Getty Images
У себя на родине бразилец стал настоящей легендой «Атлетико Паранаэнсе». Клеберсон помог родному клубу впервые выиграть чемпионат Бразилии и по праву вошёл в состав символической сборной за всю историю «Атлетико». Этого для «МЮ» оказалось вполне достаточно, чтобы приобрести полузащитника. Однако в Англии у Клеберсона сразу не заладилось. Из-за травм и невнятной игры он редко попадал в заявку, а когда выходил на поле, приносил мало пользы. В результате полузащитника перестали вызывать в сборную Бразилии, а вскоре манкунианцы продали его в «Бешикташ». В Турции у Клеберсона тоже не получилось, так что ему пришлось возвращаться на родину. С тех пор он выступал только за бразильские и американские клубы.
Диего Форлан, 2002-2004
98 матчей, 17 голов, 8 результативных передач
Фото: Alex Livesey/Getty Images
Молодого уругвайского форварда «МЮ» перехватил у «Мидлсбро». Диего уже получал разрешение на работу в Англии, когда в дело вмешался манчестерский клуб. Впрочем, ничего хорошего из-за такой агрессивный трансферной политики не вышло для обеих сторон. В «Юнайтед» Форлан быстро скис из-за голевых засух, высокой конкуренции и скромного количества игрового времени. Удерживать незабивного форварда «МЮ» не планировал, поэтому незадолго до покупки Руни, «сплавил» уругвайца «Вильярреалу». В Испании форварда, наконец, прорвало. Он феерил в составе «Вильярреала» и затем «Атлетико». А в 2010 помог своей сборной занять 4-е место на чемпионате мира и был признан лучшим игроком турнира. К сожалению, на этом все серьёзные успехи Диего закончились. Он так и остался добротным форвардом для хороших команд, хотя потенциал позволял ему стать великим в каком-нибудь топ-клубе.
Хуан Себастьян Верон, 2001-2003
82 матча, 11 голов, 11 результативных передач
Фото: Jeff Gross/Getty Images
В «Лацио» аргентинский полузащитник был суперзвездой, а в «Манчестер Юнайтед» превратился в дорогую обузу. Алекс Фергюсон тщетно пытался встроить новичка за 42 млн евро в игру команды и оправдывать его перед журналистами. Адаптироваться в Англии Верон так и не смог. Вскоре манкунианцы отбили половину из суммы, потраченной на аргентинца, продав его в «Челси». Но из-за травмы у Верона не заладилось и в лондонском клубе. Позже он выступал за «Интер» и родной «Эстудиантес», но вернуть былой уровень Хуан так и не смог.
Андерсон, 2007-2015
181 матч, 9 голов, 21 результативная передача
Андерсон
Фото: Michael Regan/Getty Images
В конце нулевых Андерсон считался одним из самых талантливых молодых футболистов мира. Рассчитывая с помощью перспективного игрока «Порту» надолго закрыть позицию в центре поля, «Манчестер» не поскупился и потратил на футболиста 31,5 млн евро. Однако, как стало известно позже, «Юнайтед» лишь приобрёл дорогого «баночника». В Англии Андерсон только деградировал, нарушал дисциплину и злоупотреблял вечеринками. Он продержался в «Манчестер Юнайтед» аж 8 лет только потому, что никто не хотел покупать его. После того, как, наконец, манкунианцы избавилась от него, Андерсон поиграл на родине и в Турции, закончив с футболом всего в 31 год. Вероятно, карьера бразильца сложилась бы совсем по-другому, если бы «МЮ» не соблазнил «Порту» серьёзным предложением, а футболиста «жирным» контрактом.
Мемфис Депай, 2015-2017
53 матча, 7 голов, 6 результативных передач
Фото: Alex Livesey/Getty Images
Депай считался одним из самых талантливых голландских футболистов своего поколения. Он был лидером «ПСВ» и перед уходом в «МЮ» помог клубу выиграть Эредивизию. Однако в «Юнайтед» футболист, купленный за 34 млн евро, чаще оставался на скамейке запасных, чем выходил на поле. А с приходом Жозе Моуринью он вообще перестал попадать в заявку. Португалец считал Депая профессионалом, но и из-за высокой конкуренции шанса от Жозе голландец так и не дождался. В «Лионе» футболист набрал форму и вышел на прежний уровень, но в декабре 2019 года порвал «кресты» и выбыл на длительный срок. Теперь неизвестно, сможет ли Мемфис после восстановления заиграть как прежде, раскрыть потенциал и, наконец, заиграть в топ-клубе, или же так и останется «вечно перспективным».
Генрих Мхитарян, 2016-2018
63 матча, 13 голов, 11 результативных передач
Фото: Richard Heathcote/Getty Images
В «Боруссии» Дортмунд Мхитарян был звездой. Он регулярно забивал, отдавал голевые передачи и приносил немецкому клубу отнюдь не меньше пользы, чем Левандовски, Ройс или Обамеянг. Переход в «МЮ» должен был стать для армянского полузащитника шагом вперёд, но, к сожалению, в Англии его ждал полный провал. Жозе Моуринью открыто критиковал Мхитаряна, а после разбора одного из матчей, между игроком и тренером возник конфликт, из-за которого Генрих потерял место в основе. Реанимировать карьеру хавбек попытался в «Арсенале», но в Лондоне он тоже был далёк от оптимальной формы. В итоге футболиста отдали в аренду «Роме», где он тоже не впечатляет своей игрой.
Александр Бюттнер, 2012-2014
28 матчей, 2 гола, 3 результативные передачи
Александр Бюттнер
Фото: Alex Livesey/Getty Images
Когда Бюттнера приобрёл «Манчестер Юнайтед», он был без ума от счастья. Перспективный защитник «Витесса» не верил, что вскоре будет выступать вместе с великим соотечественником Робином ван Перси. Тем не менее в полной мере насладиться игрой за топ-клуб у Бюттнера не получилось. Голландец проигрывал конкуренцию и не попадал в состав, поэтому спустя два года после его приобретения, манкунианцы продали защитника «Динамо». После он поиграл за «Андерлехт», вернулся в «Витесс» и уехал доигрывать в США. Сейчас 31-летний защитник выступает за «Нью-Инглэнд Революшн». Карьера после перехода в «МЮ» у него явно не сложилась.
Уилфрид Заха, 2013-2015
4 матча
Фото: Victor Fraile/Getty Images
Воспитанник «Кристал Пэлас» Заха на заре карьеры оказался в «МЮ». В «Юнайтед» перспективному вингеру не давали шансов заиграть и регулярно отправляли в аренды, а после продали обратно в «Пэлас». В родном клубе Уилфрид стал главной звездой – ежегодно после ухода из «Манчестера» он входит в тройку лучших дриблёров АПЛ. Тем не менее пока отпускать ивуарийца его клуб не торопится. Так что ещё один шанс заиграть в топ-клубе Заха может и не получить.
Алексис Санчес, 2018-н.в
45 матчей, 5 голов, 9 результативных передач
Фото: Shaun Botterill/Getty Images
Санчес до сих пор бы мог играть на высочайшем уровне, но переход в «Манчестер Юнайтед» похоронил его карьеру. В новом клубе Алексис совсем не прижился. Он невнятно играл, был нелюдим и избегал общения с партнёрами. В результате его отдали в аренду «Интеру», однако и итальянский клуб намучился с игроком. Около двух месяцев Алексис пропустил из-за травмы. Когда же чилиец был здоров, то выступал очень нестабильно. По информации Mirror, сейчас Санчес не нужен ни «Интеру», ни «МЮ». Итальянский клуб не выкупит игрока, а английский постарается как можно быстрее от него избавиться.
Бонус:
В начале 2000-х «МЮ» стал «кладбищем» для талантливых вратарей. В то время в Манчестере свои карьеры сгубили аж 4 голкипера.
Массимо Таиби, 1999-2001
4 матча, 11 пропущенных голов
Массимо Таиби
Фото: Ross Kinnaird /Allsport
Итальянского голкипера Фергюсон рассматривал в качестве первого номера. Однако в сезоне-1999/2000 он попал под раздачу от «Ливерпуля», «МК Донс», «Саутгемптона» и «Челси». С тех пор за «МЮ», да и вообще ни за один топ-клуб, он не играл.
Рикардо Лопес, 2002-2005
5 матчей, 6 пропущенных голов
Рикардо Лопес
Фото: Stu Forster/Getty Images
Рикардо был хорошим голкипером для «Вальядолида», но с переходом в топ-клуб он явно поторопился. «МЮ» погонял вратаря по арендам, а после бесплатно отдал «Осасуне». С тех пор за грандов Лопес больше не выступал.
Фабьен Бартез, 2000-2004
139 матчей, 136 пропущенных голов
Фабьен Бартез
Фото: Gary M. Prior/Getty Images
В «МЮ» Бартез должен был стать приемником Шмейхеля. Однако в Англии голкипер неожиданно регрессировал. Он часто допускал нелепые ошибки и в итоге проиграл конкуренцию Тиму Ховарду. После Бартез уже доигрывал в «Марселе» и «Нанте».
Марк Боснич, 1999-2001
35 матчей, 36 пропущенных голов
Марк Боснич
Фото: Ben Radford /Allsport
До возвращения в «Юнайтед» Боснич был отличным вратарём. Однако после перехода из «Астон Виллы» в манчестерский клуб он реже стал выходить на поле и, наоборот, чаще оказываться главным героем скандалов. Вскоре он перешёл в «Челси», где попался на кокаине. На этом карьера голкипера в Европе и окончилась.
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