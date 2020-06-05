10 игроков, загубивших свою карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Продолжаем рассказывать об игроках, которые разрушили свою карьеру в топ-клубах. Ранее мы вспоминали о футболистах «Барселоны». Теперь расскажем о тех, кто испортил карьеру, перейдя в «Манчестер Юнайтед».

10 игроков, загубивших свою карьеру в «Барселоне» Двое из них ещё могут всё исправить.

39 матчей, 2 гола, 2 результативные передачи

Оуэн Харгривз Фото: Michael Regan/Getty Images

Харгривз переходил в «Манчестер Юнайтед» в качестве одного из лидеров «Баварии». За талантливого полузащитника английский клуб не пожалел отдать аж 25 млн евро. Тем не менее эти деньги оказались потрачены впустую. В Англии Харгривз намного чаще посещал лазарет, чем футбольные поля. Из-за серьёзных проблем с коленями Оуэн лечился месяцами. В конце концов, «стеклянного» игрока решили отдать «Манчестер Сити». За «горожан» хавбек отыграл всего лишь 4 матча, а после завершил карьеру. На тот момент англичанину был всего лишь 31 год. Многочисленные травмы так и не оставили его в покое.

Клеберсон, 2003-2005

30 матчей, 2 гола, 6 результативных передач

Клеберсон Фото: Mark Thompson/Getty Images

У себя на родине бразилец стал настоящей легендой «Атлетико Паранаэнсе». Клеберсон помог родному клубу впервые выиграть чемпионат Бразилии и по праву вошёл в состав символической сборной за всю историю «Атлетико». Этого для «МЮ» оказалось вполне достаточно, чтобы приобрести полузащитника. Однако в Англии у Клеберсона сразу не заладилось. Из-за травм и невнятной игры он редко попадал в заявку, а когда выходил на поле, приносил мало пользы. В результате полузащитника перестали вызывать в сборную Бразилии, а вскоре манкунианцы продали его в «Бешикташ». В Турции у Клеберсона тоже не получилось, так что ему пришлось возвращаться на родину. С тех пор он выступал только за бразильские и американские клубы.

98 матчей, 17 голов, 8 результативных передач

Диего Форлан Фото: Alex Livesey/Getty Images

Молодого уругвайского форварда «МЮ» перехватил у «Мидлсбро». Диего уже получал разрешение на работу в Англии, когда в дело вмешался манчестерский клуб. Впрочем, ничего хорошего из-за такой агрессивный трансферной политики не вышло для обеих сторон. В «Юнайтед» Форлан быстро скис из-за голевых засух, высокой конкуренции и скромного количества игрового времени. Удерживать незабивного форварда «МЮ» не планировал, поэтому незадолго до покупки Руни, «сплавил» уругвайца «Вильярреалу». В Испании форварда, наконец, прорвало. Он феерил в составе «Вильярреала» и затем «Атлетико». А в 2010 помог своей сборной занять 4-е место на чемпионате мира и был признан лучшим игроком турнира. К сожалению, на этом все серьёзные успехи Диего закончились. Он так и остался добротным форвардом для хороших команд, хотя потенциал позволял ему стать великим в каком-нибудь топ-клубе.

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82 матча, 11 голов, 11 результативных передач

Хуан Себастьян Верон Фото: Jeff Gross/Getty Images

В «Лацио» аргентинский полузащитник был суперзвездой, а в «Манчестер Юнайтед» превратился в дорогую обузу. Алекс Фергюсон тщетно пытался встроить новичка за 42 млн евро в игру команды и оправдывать его перед журналистами. Адаптироваться в Англии Верон так и не смог. Вскоре манкунианцы отбили половину из суммы, потраченной на аргентинца, продав его в «Челси». Но из-за травмы у Верона не заладилось и в лондонском клубе. Позже он выступал за «Интер» и родной «Эстудиантес», но вернуть былой уровень Хуан так и не смог.

Андерсон, 2007-2015

181 матч, 9 голов, 21 результативная передача

Андерсон Фото: Michael Regan/Getty Images

В конце нулевых Андерсон считался одним из самых талантливых молодых футболистов мира. Рассчитывая с помощью перспективного игрока «Порту» надолго закрыть позицию в центре поля, «Манчестер» не поскупился и потратил на футболиста 31,5 млн евро. Однако, как стало известно позже, «Юнайтед» лишь приобрёл дорогого «баночника». В Англии Андерсон только деградировал, нарушал дисциплину и злоупотреблял вечеринками. Он продержался в «Манчестер Юнайтед» аж 8 лет только потому, что никто не хотел покупать его. После того, как, наконец, манкунианцы избавилась от него, Андерсон поиграл на родине и в Турции, закончив с футболом всего в 31 год. Вероятно, карьера бразильца сложилась бы совсем по-другому, если бы «МЮ» не соблазнил «Порту» серьёзным предложением, а футболиста «жирным» контрактом.

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53 матча, 7 голов, 6 результативных передач

Мемфис Депай Фото: Alex Livesey/Getty Images

Депай считался одним из самых талантливых голландских футболистов своего поколения. Он был лидером «ПСВ» и перед уходом в «МЮ» помог клубу выиграть Эредивизию. Однако в «Юнайтед» футболист, купленный за 34 млн евро, чаще оставался на скамейке запасных, чем выходил на поле. А с приходом Жозе Моуринью он вообще перестал попадать в заявку. Португалец считал Депая профессионалом, но и из-за высокой конкуренции шанса от Жозе голландец так и не дождался. В «Лионе» футболист набрал форму и вышел на прежний уровень, но в декабре 2019 года порвал «кресты» и выбыл на длительный срок. Теперь неизвестно, сможет ли Мемфис после восстановления заиграть как прежде, раскрыть потенциал и, наконец, заиграть в топ-клубе, или же так и останется «вечно перспективным».

63 матча, 13 голов, 11 результативных передач

Генрих Мхитарян Фото: Richard Heathcote/Getty Images

В «Боруссии» Дортмунд Мхитарян был звездой. Он регулярно забивал, отдавал голевые передачи и приносил немецкому клубу отнюдь не меньше пользы, чем Левандовски, Ройс или Обамеянг. Переход в «МЮ» должен был стать для армянского полузащитника шагом вперёд, но, к сожалению, в Англии его ждал полный провал. Жозе Моуринью открыто критиковал Мхитаряна, а после разбора одного из матчей, между игроком и тренером возник конфликт, из-за которого Генрих потерял место в основе. Реанимировать карьеру хавбек попытался в «Арсенале», но в Лондоне он тоже был далёк от оптимальной формы. В итоге футболиста отдали в аренду «Роме», где он тоже не впечатляет своей игрой.

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Александр Бюттнер, 2012-2014

28 матчей, 2 гола, 3 результативные передачи

Александр Бюттнер Фото: Alex Livesey/Getty Images

Когда Бюттнера приобрёл «Манчестер Юнайтед», он был без ума от счастья. Перспективный защитник «Витесса» не верил, что вскоре будет выступать вместе с великим соотечественником Робином ван Перси. Тем не менее в полной мере насладиться игрой за топ-клуб у Бюттнера не получилось. Голландец проигрывал конкуренцию и не попадал в состав, поэтому спустя два года после его приобретения, манкунианцы продали защитника «Динамо». После он поиграл за «Андерлехт», вернулся в «Витесс» и уехал доигрывать в США. Сейчас 31-летний защитник выступает за «Нью-Инглэнд Революшн». Карьера после перехода в «МЮ» у него явно не сложилась.

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4 матча

Уилфрид Заха Фото: Victor Fraile/Getty Images

Воспитанник «Кристал Пэлас» Заха на заре карьеры оказался в «МЮ». В «Юнайтед» перспективному вингеру не давали шансов заиграть и регулярно отправляли в аренды, а после продали обратно в «Пэлас». В родном клубе Уилфрид стал главной звездой – ежегодно после ухода из «Манчестера» он входит в тройку лучших дриблёров АПЛ. Тем не менее пока отпускать ивуарийца его клуб не торопится. Так что ещё один шанс заиграть в топ-клубе Заха может и не получить.

45 матчей, 5 голов, 9 результативных передач

Алексис Санчес Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Санчес до сих пор бы мог играть на высочайшем уровне, но переход в «Манчестер Юнайтед» похоронил его карьеру. В новом клубе Алексис совсем не прижился. Он невнятно играл, был нелюдим и избегал общения с партнёрами. В результате его отдали в аренду «Интеру», однако и итальянский клуб намучился с игроком. Около двух месяцев Алексис пропустил из-за травмы. Когда же чилиец был здоров, то выступал очень нестабильно. По информации Mirror, сейчас Санчес не нужен ни «Интеру», ни «МЮ». Итальянский клуб не выкупит игрока, а английский постарается как можно быстрее от него избавиться.

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Бонус:

В начале 2000-х «МЮ» стал «кладбищем» для талантливых вратарей. В то время в Манчестере свои карьеры сгубили аж 4 голкипера.

Массимо Таиби, 1999-2001

4 матча, 11 пропущенных голов

Массимо Таиби Фото: Ross Kinnaird /Allsport

Итальянского голкипера Фергюсон рассматривал в качестве первого номера. Однако в сезоне-1999/2000 он попал под раздачу от «Ливерпуля», «МК Донс», «Саутгемптона» и «Челси». С тех пор за «МЮ», да и вообще ни за один топ-клуб, он не играл.

Рикардо Лопес, 2002-2005

5 матчей, 6 пропущенных голов

Рикардо Лопес Фото: Stu Forster/Getty Images

Рикардо был хорошим голкипером для «Вальядолида», но с переходом в топ-клуб он явно поторопился. «МЮ» погонял вратаря по арендам, а после бесплатно отдал «Осасуне». С тех пор за грандов Лопес больше не выступал.

Фабьен Бартез, 2000-2004

139 матчей, 136 пропущенных голов

Фабьен Бартез Фото: Gary M. Prior/Getty Images

В «МЮ» Бартез должен был стать приемником Шмейхеля. Однако в Англии голкипер неожиданно регрессировал. Он часто допускал нелепые ошибки и в итоге проиграл конкуренцию Тиму Ховарду. После Бартез уже доигрывал в «Марселе» и «Нанте».

Марк Боснич, 1999-2001

35 матчей, 36 пропущенных голов

Марк Боснич Фото: Ben Radford /Allsport

До возвращения в «Юнайтед» Боснич был отличным вратарём. Однако после перехода из «Астон Виллы» в манчестерский клуб он реже стал выходить на поле и, наоборот, чаще оказываться главным героем скандалов. Вскоре он перешёл в «Челси», где попался на кокаине. На этом карьера голкипера в Европе и окончилась.