Исполком УЕФА сегодня решит судьбу Лиги чемпионов и Лиги Европы. LIVE!

10:00. Доброе утро! Сегодня возвращается АПЛ, в пятницу возобновится РПЛ — европейский футбол вернулся уже почти везде. Но пока непонятно, что будет с Лигой чемпионов и Лигой Европы. В каком формате их будут доигрывать, в каких городах, в какие сроки? Сегодня и завтра состоится заседание Исполкома УЕФА, на котором все эти вопросы будут решаться.

Основные пункты повестки первого дня заседания, 17 июня:

• Лига чемпионов УЕФА-2019/20 и Лига Европы УЕФА-2019/20 — 1/8 финала и связанные решения

• Лига чемпионов УЕФА-2020/21 и Лига Европы УЕФА-2020/21 — квалификация, раунд плей-офф и групповой этап

• Лига чемпионов УЕФА-2019/20 среди женщин — плей-офф начиная с 1/4 финала

• Лига чемпионов УЕФА-2020/21 среди женщин — календарь

• Юношеская лига УЕФА-2019/20 — календарь и оставшиеся стадии



• Стадионы и расписание матчей ЕВРО-2020

• Стыковые матчи ЕВРО-2020 и групповой этап Лиги наций УЕФА-2020/21 — пересмотр календаря

• Чемпионат Европы среди молодежи 2019-21 — календарь и формат

• Чемпионат Европы-2019/20 среди девушек до 17 лет и чемпионат Европы-2019/20 среди юношей до 19 лет — календарь и формат

• Текущий отчет по футзальным турнирам

По итогам первого дня заседаний исполкома пройдет онлайн пресс-конференция с участием президента УЕФА Александера Чеферина.

Основные пункты повестки второго дня заседания, 18 июня:



• Чемпионат мира-2022 — процедура жеребьевки отборочного цикла

• Правила лицензирования клубов и финансового «фэйр-плей»

• Рекомендации УЕФА по игре головой