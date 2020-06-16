Игроки «Спартака» вернулись в Россию на велосипедах. Как и почему так вышло?

Несколько футболистов «Спартака» вернулись в Россию на велосипедах. Об этом вчера сообщил комментатор Алексей Андронов. По его информации, вратарь Андреа Романьоли, немецкий защитник Малькольм Баду и грузинский нападающий Николоз Кутателадзе — пересекли границу нашей страны и Финляндии таким странным способом. Рассказываем, почему спартаковцам пришлось воспользоваться именно этим транспортом.
Как и почему футболисты оказались в Финляндии?
Не секрет, что многие россияне на время пандемии застряли за границей. Проблемами этих людей занимается МИД – организует нашим гражданам рейсы домой. Занимается разрешением этой ситуации и посольство РФ в Финляндии. Например, 11 июня там сообщили, что вернули в Россию 33 человека – до родной страны они добирались на автобусе. Люди могли прибегнуть и к другому способу – воспользоваться собственной машиной. А вот авиасообщения между Хельсинками и Москвой сейчас нет.
Но проблема Романьоли, Баду и Кутателадзе в том, что российских паспортов у них нет. Значит, и вариант возвращения в Москву на автобусе они рассматривать не могли. Да и собственных машин в Финляндии у игроков тоже нет – футболисты прибыли в страну только из-за близости Финляндии к России, выбрав её в качестве «транзитной зоны». А в Финляндию они могли прилететь из Франфуркта-на-Майне: билеты оттуда в Хельсинки можно купить и сейчас. По нашей информации, возвращение игроков в Россию случилось ещё на прошлой неделе.
Зачем были нужны велосипеды?
Пересекать границу России и Финляндии пешком невозможно – перед пропускными пунктами есть зона, длиной в полтора километра, после которой любой человек обязан пересесть на транспорт. Именно на нём людям и нужно пересечь границу с Россией. Но мы уже писали, что личного автомобиля у игроков в Финляндии не было (а возможно не было и иностранных прав), а на автобус, перевозящий застрявших в Финляндии домой россиян, легионеры «Спартака» сесть не могли.
Именно поэтому Романьоли, Баду и Кутателадзе и воспользовались велосипедами. До границы футболистов подвезли, а дальше нужно было крутить педали. Покупать двухколёсный транспорт не пришлось – местные пограничники всё предусмотрели. Велосипеды можно взять напрокат как раз возле начала безпешеходной зоны, только ради того, чтобы доехать до пропускного пункта. Именно так игроки и сделали. Но вряд ли поездка была долгой – полтора километра на велосипеде для физически подготовленного спортсмена – не очень серьёзная проблема.
Куда делись велосипеды и как игроки передвигались после возвращения в Россию?
Велосипеды футболистам пришлось оставить в Финляндии – прокат работает так. Так что если при пересечении границы Финляндии и России будете пользоваться прокатными велосипедами, вам, возможно, выпадет шанс прокатиться на том, что ещё недавно использовал игрок «Спартака».
В России же игроков ждал более комфортный транспорт – на машине их встретил водитель от клуба.
После возвращения футболистов в Москву генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поблагодарил сотрудников российского посольства в Финляндии за помощь в возвращении игроков в Россию. Скорее всего, путешествие и манёвр с велосипедами был подготовлен заранее, и вряд ли стал сюрпризом для футболистов. Зато российских болельщиков он повеселил.
- 16 июня 2020
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