Как сейчас выглядят звёзды «Милана» 1990-х? Фото с разницей в 25-30 лет

«Милан» 1990-х годов по праву считается одной из лучших команд того времени. «Россонери» дважды брали Лигу чемпионов (1990, 1994), ещё два раза выходили в финал, где уступили «Марселю» (1993) и «Аяксу» (1995). Кроме того, в 1990-х «Милан» пять раз выигрывал скудетто. Где теперь игроки «Милана», творившие великую историю клуба?

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Паоло Мальдини, 52 года

Фото: Getty Images

Многолетний капитан «россонери», рекордсмен клуба по количеству проведённых матчей (901). Всю карьеру Паоло провёл в одном клубе, закончив с футболом только в 41 год. С 2018 года Мальдини трудится в «Милане»: сначала он был директором по стратегическому развитию клуба, а сейчас занимает должность технического директора.

Франко Барези, 60 лет

Фото: Getty Images

Барези, как и Мальдини, является символом клуба. Их игровые номера (6 и 3 соответственно) закреплены в «Милане». Именно Франко принадлежал предыдущий рекорд по количеству матчей в составе «россонери» (714). По окончании карьеры Барези стал тренером, возглавлял молодёжные команды «Милана». На данный момент Франко работает послом клуба, представляя интересы «Милана» на международной арене.

Алессандро Костакурта, 54 года

Фото: Getty Images

Очередной старожил «Милана». Костакурта закончил играть в 41 год, а в сезоне-2006/2007 стал самым возрастным игроком, принявшим участие в матче Лиги чемпионов (40 лет, 6 месяцев, 28 дней). Позже этот рекорд побили другие ветераны, но Алессандро – пример футбольного долголетия. В 2018 году Костакурта был избран на должность вице-комиссара Итальянской федерации футбола.

Мауро Тассотти, 60 лет

Фото: Getty Images

Долгие годы Тассотти закрывал правый фланг обороны «Милана». Завершив карьеру, Мауро возглавил молодёжку «россонери», а в сезоне-2000/2001 он руководил и первой командой (после увольнения Альберто Дзаккерони). Позже Тассоти помогал Аллегри, Анчеллоти и другим тренерам «Милана». Сейчас Мауро входит в штаб Андрея Шевченко в сборной Украины.

Роберто Донадони, 56 лет

Фото: Getty Images

Донадони – заметная фигура в «Милане» 1990-х годов. Чаще всего он играл справа в полузащите, но мог закрыть и другие позиции на поле. Позже Роберто стал тренером, работал во многих командах Серии А и даже сборной Италии. С 2019 года Донадони трудится в китайском клубе «Шэньчжэнь».

Себастьяно Росси, 55 лет

Фото: Images/facebook.com/Sebastiano.Rossi.Official

Почти 22 года держался рекорд Себастьяно по количеству сухих минут в Серии А: в сезоне-1993/1994 он не пропускал в 11 матчах (929 минут). Лишь в 2016 году Джанлуиджи Буффон побил этот рекорд – 974 минуты. Несмотря на хорошую игру, Росси так и не дебютировал за сборную Италии. По окончании карьеры Себастьяно стал тренером вратарей.

Звонимир Бобан, 51 год

Фото: Getty Images

Хорватский полузащитник провёл в «Милане» 9 лет. За это время Звонимир выиграл с «россонери» множество титулов, в том числе и Лигу чемпионов в сезоне-1993/1994. До недавнего времени Бобан работал в «Милане», возглавляя футбольный отдел. В марте 2020 года Звонимир покинул клуб из-за конфликта с Иваном Газидисом, исполнительным директором «Милана».

Франк Райкард, 57 лет

Фото: Getty Images

В 1995 году именно голландец лишил «россонери» победы в Лиге чемпионов. После пяти сезонов, проведённых в «Милане», Райкард вернулся в родной «Аякс». По иронии судьбы, эти два клуба и сошлись в финале, где Франк отдал голевую передачу на Патрика Клюйверта (тот гол оказался победным). Райкард начинал свою тренерскую карьеру как помощник Гуса Хиддинка в сборной Нидерландов. Наибольших успехов Франк добился в «Барселоне» – два чемпионства, победа в Лиге чемпионов. Сейчас Райкард находится без работы.

Марко ван Бастен, 55 лет

Фото: Getty Images

Карьера великого форварда закончилась слишком рано – в 28 лет. Всему виной травма колена, из-за которой ван Бастен не мог играть на прежнем уровне. Марко, как и многие экс-игроки «Милана», стал тренером: работал в сборной Голландии, а также в нескольких клубах Эредивизии («Аякс», «АЗ Алкмар», «Херенвен»). С 2016 по 2018 год ван Бастен трудился в ФИФА на должности технического директора. После этого Марко был экспертом на голландском телевидении.

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Марсель Десайи, 51 год

Фото: Getty Images

По количеству матчей, проведённых в «Милане», француз входит в первую сотню футболистов в истории клуба (186 матчей, 68-е место). За пять лет, что Десайи являлся игроком «россонери», он выиграл два скудетто и Лигу чемпионов. Тренером Марсель так и не стал – занимается благотворительностью, работает на телевидении в качестве эксперта и комментатора. Также Десайи был скаутом «Милана» в период с 2007 по 2011 год.

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Руд Гуллит, 57 лет

Фото: Getty Images

Гуллит вместе с Райкардом и ван Бастеном образовал трио, которое до сих пор с теплотой вспоминают болельщики «россонери». В «Милане» голландец закрывал сразу несколько позиций в полузащите (иногда даже в нападении). Руд начал тренировать ещё до того, как закончил играть сам – два года он был играющим тренером в «Челси». Гуллит до 2018 года работал помощником Дика Адвоката в сборной Нидерландов.