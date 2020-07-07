У Акинфеева новый конкурент. Кто станет лучшим вратарём сезона?

Экс-вратарь сборной России, ЦСКА, «Динамо», «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов лиги по итогам 26-го тура РПЛ. Вот здесь можно посмотреть критерии оценок голкиперов.
В этом туре «Зенит» досрочно стал чемпионом РПЛ, во многом благодаря Андрею Лунёву. А борьба за тройку лучших по итогу всего сезона выходит на финишную прямую. Юрий Дюпин догнал Александра Максименко, оба они находятся совсем рядом с лидером рейтинга — Игорем Акинфеевым.
Слово Владимиру.
5. Георгий Шелия, «Тамбов»
В этом туре на пятое место претендовали Песьяков, Акинфеев, Фролов, Коченков и Шелия. Выбрал Георгия, потому что игра со «Спартаком» выдалась очень тяжёлой для «Тамбова». Команда находится близко к зоне вылета, поэтому победить в принципиальном матче на чужом поле дорогого стоит.
Несмотря на два пропущенных гола, Шелия совершил много ключевых спасений — например, на 56-й минуте после удара Соболева. Всем показалось, что Георгий вышел далеко из ворот, но на самом деле он сократил дистанцию, остался на ногах и вынудил нападающего «Спартака» нанести удар. Шелия выбросил правую руку и спас свою команду от гола. Если бы в начале второго тайма счёт стал 2:0, «Тамбову» было бы трудно перевернуть матч. Вратарь своими действиями напрямую повлиял на результат.
4. Юрий Дюпин, «Рубин»
Игра против «Оренбурга», который считается аутсайдером, могла усыпить бдительность «Рубина». Но никто не ожидал, что гости будут настолько агрессивно действовать в атаке, ведь команда только что вышла из карантина. Момент на 32-й минуте мог стать ключевым: Липовой сместился в центр и пробил, мяч попал в пятку Абильгору, но Дюпин успел среагировать. Вратарь не стал валиться раньше времени, проявив выдержку.
Стоит отметить и «сухой» матч в исполнении Юрия, это один из главных критериев нашего рейтинга.
3. Егор Шамов, «Арсенал»
Егор оказался на втором месте по совокупности моментов, которые создавало «Динамо». А Шамов отлично с ними справлялся. Последние пять туров туляки проигрывали, но выездная победа над «Динамо» придаст им уверенности. Она была добыта во многом благодаря вратарю.
Эпизод на 59-й минуте показал, как надежно играл Шамов в этом матче. Игбун наносил плотный удар после подачи с углового, но Егор сделал шаг и поймал мяч намертво. Другой мог бы картинно упасть и растянуться, но в действиях вратарей всегда ценится рациональность и простота.
2. Сослан Джанаев, «Сочи»
У Сослана выдался непростой матч против «Локомотива». Москвичи создавали много моментов, и в сложных эпизодах Джанаев спасал. Один из них — удар Антона Миранчука в ближний угол после смещения с фланга в центр на 19-й минуте. Когда вратарь движется вдоль линии ворот симметрично бьющему, ему всегда сложно. Нужно вовремя остановиться, чтобы не открыть ни ближний угол, ни дальний. Джанаев оказался в непростой ситуации, но успел переложить тело, чтобы среагировать на летевший из-под ног защитников мяч.
Ключевым стал выход Эдера один на один на 43-й минуте. Джанаев действовал на тоненького, бросившись в ноги в стиле Льва Яшина, руками вперёд. Момент мог закончиться травмой, но Сослан выбил мяч, проявив самоотверженность. Именно за этот эпизод он заслужил второе место.
Но в игре Джанаева стоит отметить и не самые удачные моменты. Не очень понравилось, как он действовал при втором отмененном голе, когда на 91-й минуте удар наносил Сулейманов. Джанаев должен был снимать мяч с головы нападающего.
1. Андрей Лунёв, «Зенит»
В чемпионском матче против «Краснодара» вратарь «Зенита» совершал яркие спасения. Да, он пропустил два гола, но мы понимаем, что играть в Краснодаре особенно сложно. По его настрою и самоотверженности было видно, что Лунёв намерен завоевать чемпионство.
Выделю эпизод с пенальти на 39-й минуте. Важно отметить, что после ошибки Дугласа Сантоса вратарь хотел всеми силами исправить положение – даже ценой пенальти. Лунёв бросился в ноги, сократил дистанцию, но всё-таки сбил нападающего. Что касается самого пенальти, Андрей играл по мячу и отбил его. А к добиванию из убойной зоны сумел сократить дистанцию и телом закрыть площадь ворот.
Все эти действия говорят о том, что Лунёв – высококлассный вратарь. Его игра позволила спасти матч – ведь никто не знает, каким был бы итоговый счёт, реализуй «Краснодар» пенальти. Можно сказать, что именно Лунёв добыл для «Зенита» победу и чемпионство в этой встрече. В этом туре «Зенит» досрочно стал чемпионом РПЛ, во многом благодаря Андрею Лунёву. А борьба за тройку лучших по итогу всего сезона выходит на финишную прямую.
В конце сезона Владимир Габулов совместно с «Чемпионатом» вручит приз лучшему вратарю РПЛ сезона-2019/2020.
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