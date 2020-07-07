У Акинфеева новый конкурент. Кто станет лучшим вратарём сезона?

Экс-вратарь сборной России, ЦСКА, «Динамо», «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов лиги по итогам 26-го тура РПЛ. Вот здесь можно посмотреть критерии оценок голкиперов.



В этом туре «Зенит» досрочно стал чемпионом РПЛ, во многом благодаря Андрею Лунёву. А борьба за тройку лучших по итогу всего сезона выходит на финишную прямую. Юрий Дюпин догнал Александра Максименко, оба они находятся совсем рядом с лидером рейтинга — Игорем Акинфеевым.



Слово Владимиру.

5. Георгий Шелия, «Тамбов»

В этом туре на пятое место претендовали Песьяков, Акинфеев, Фролов, Коченков и Шелия. Выбрал Георгия, потому что игра со «Спартаком» выдалась очень тяжёлой для «Тамбова». Команда находится близко к зоне вылета, поэтому победить в принципиальном матче на чужом поле дорогого стоит.



Несмотря на два пропущенных гола, Шелия совершил много ключевых спасений — например, на 56-й минуте после удара Соболева. Всем показалось, что Георгий вышел далеко из ворот, но на самом деле он сократил дистанцию, остался на ногах и вынудил нападающего «Спартака» нанести удар. Шелия выбросил правую руку и спас свою команду от гола. Если бы в начале второго тайма счёт стал 2:0, «Тамбову» было бы трудно перевернуть матч. Вратарь своими действиями напрямую повлиял на результат.

«Спартак» умудрился проиграть аутсайдеру в концовке. Главным героем матча снова стал судья В конце встречи арбитр не засчитал гол Соболева и поставил пенальти в ворота «Спартака».

4. Юрий Дюпин, «Рубин»

Игра против «Оренбурга», который считается аутсайдером, могла усыпить бдительность «Рубина». Но никто не ожидал, что гости будут настолько агрессивно действовать в атаке, ведь команда только что вышла из карантина. Момент на 32-й минуте мог стать ключевым: Липовой сместился в центр и пробил, мяч попал в пятку Абильгору, но Дюпин успел среагировать. Вратарь не стал валиться раньше времени, проявив выдержку.



Стоит отметить и «сухой» матч в исполнении Юрия, это один из главных критериев нашего рейтинга.

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3. Егор Шамов, «Арсенал»

Егор оказался на втором месте по совокупности моментов, которые создавало «Динамо». А Шамов отлично с ними справлялся. Последние пять туров туляки проигрывали, но выездная победа над «Динамо» придаст им уверенности. Она была добыта во многом благодаря вратарю.



Эпизод на 59-й минуте показал, как надежно играл Шамов в этом матче. Игбун наносил плотный удар после подачи с углового, но Егор сделал шаг и поймал мяч намертво. Другой мог бы картинно упасть и растянуться, но в действиях вратарей всегда ценится рациональность и простота.

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2. Сослан Джанаев, «Сочи»

У Сослана выдался непростой матч против «Локомотива». Москвичи создавали много моментов, и в сложных эпизодах Джанаев спасал. Один из них — удар Антона Миранчука в ближний угол после смещения с фланга в центр на 19-й минуте. Когда вратарь движется вдоль линии ворот симметрично бьющему, ему всегда сложно. Нужно вовремя остановиться, чтобы не открыть ни ближний угол, ни дальний. Джанаев оказался в непростой ситуации, но успел переложить тело, чтобы среагировать на летевший из-под ног защитников мяч.



Ключевым стал выход Эдера один на один на 43-й минуте. Джанаев действовал на тоненького, бросившись в ноги в стиле Льва Яшина, руками вперёд. Момент мог закончиться травмой, но Сослан выбил мяч, проявив самоотверженность. Именно за этот эпизод он заслужил второе место.



Но в игре Джанаева стоит отметить и не самые удачные моменты. Не очень понравилось, как он действовал при втором отмененном голе, когда на 91-й минуте удар наносил Сулейманов. Джанаев должен был снимать мяч с головы нападающего.

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В чемпионском матче против «Краснодара» вратарь «Зенита» совершал яркие спасения. Да, он пропустил два гола, но мы понимаем, что играть в Краснодаре особенно сложно. По его настрою и самоотверженности было видно, что Лунёв намерен завоевать чемпионство.



Выделю эпизод с пенальти на 39-й минуте. Важно отметить, что после ошибки Дугласа Сантоса вратарь хотел всеми силами исправить положение – даже ценой пенальти. Лунёв бросился в ноги, сократил дистанцию, но всё-таки сбил нападающего. Что касается самого пенальти, Андрей играл по мячу и отбил его. А к добиванию из убойной зоны сумел сократить дистанцию и телом закрыть площадь ворот.



Все эти действия говорят о том, что Лунёв – высококлассный вратарь. Его игра позволила спасти матч – ведь никто не знает, каким был бы итоговый счёт, реализуй «Краснодар» пенальти. Можно сказать, что именно Лунёв добыл для «Зенита» победу и чемпионство в этой встрече. В этом туре «Зенит» досрочно стал чемпионом РПЛ, во многом благодаря Андрею Лунёву. А борьба за тройку лучших по итогу всего сезона выходит на финишную прямую.

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