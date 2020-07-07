«У «Локомотива» проблемы с составом, у «Спартака» проблемы в головах». Прогноз на тур РПЛ

В РПЛ чемпион уже определился, а в нашем конкурсе борьба продолжается. Хотя у команды читателей вполне солидное преимущество, но оно вполне отыгрываемо. И в этом туре лидер позволил конкурентам к себе немного приблизиться.
Наш читатель Пётр Иванов из Астрахани предсказал разницу в игре «Крылья Советов» – «Ростов» и исход матча «Краснодар» – «Зенит». Сумма — 4 очка.
Валерий Дёмин (Москва) — 1 (22-й тур)
Александр Мостовой — 1 (19-й тур)
Дмитрий Радченко — 1 (16-й тур)
Алексей Хасанов (Москва) — 2 (14-й тур)
Анатолий Алиев (Казань) — 3 (21-й тур)
Андрей Пархоменко (Ростов-на-Дону) — 3 (18-й тур)
Анна Кольцова (Казань) — 3 (4-й тур)
Пётр Иванов (Астрахань) — 4 (26-й тур)
Олег Лысенко — 4 (21-й тур)
Богдан Горбунов — 4 (18-й тур)
Александр Титеев — 4 (19-й тур)
Александр Лавров (Сочи) — 4 (10-й тур)
Олег Нефёдов (Санкт-Петербург) — 4 (1-й тур)
Руслан Нигматуллин угадал две разницы в матчах «Крылья Советов» — «Ростов» и «Рубин» — «Оренбург». Это 6 баллов.
Корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер угадал счёт матча «Рубин» – «Оренбург», а также две разницы в играх «Динамо» – «Арсенал» и «Уфа» – «Урал». Итого — 11 очков.
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Прогноз специалистов
Дмитрий Сенников, экс-защитник «Локомотива»:
«Тамбов» — «Ахмат» — 0:0
Будет непредсказуемый матч. Денис Глушаков возвращается после дисквалификации. Думаю, он поможет своей команде по крайней мере не проиграть. А «Тамбов» потратил много сил в матче со «Спартаком».
«Арсенал» — «Крылья Советов» — 2:1
«Арсенал» должен взять три очка. В последнее время они проиграли много матчей. «Крыльям Советов» тяжело сейчас даются игры.
«Оренбург» — ЦСКА — 0:2
«Армейцы» находятся на подъёме: победа над «Спартаком», три очка в матче с «Ахматом». У «Оренбурга» всё ещё есть больные игроки, но с «Рубином» они играли неплохо. ЦСКА скромно выиграет.
«Зенит» — «Сочи» — 3:1
Не думаю, что у «Зенита» будет какая-то ротация состава после чемпионства. Для сине-бело-голубых будет очень важно при своих болельщиках подтвердить чемпионский статус победой.
«Ростов» — «Уфа» — 3:0
«Ростов» выиграет, у команды Карпина хороший подбор игроков. Тем более после дисквалификации вернутся игроки, которые не ездили в Самару.
«Спартак» — «Локомотив» — 1:1
В этом матче нас ждёт результативная ничья.
«Урал» — «Динамо» — 0:1
Не очень хорошая игра была у динамовцев с «Арсеналом», как и у «Урала» против «Уфы». «Динамо» же должно сейчас реабилитироваться перед болельщиками. Оно может сыграть прагматично и победить на выезде.
«Рубин» — «Краснодар» — 0:2
«Краснодар» в этом матче должен выигрывать, победа будет за ними.
Прогноз читателей
Олег Пантелеев (Владивосток):
«Тамбов» – «Ахмат» — 1:2
После возобновления РПЛ «Ахмат» ни разу не выиграл дома, но в гостях выиграл два матчах из двух. Так будет и в этой игре.
«Арсенал» – «Крылья Советов» — 0:0
Самарцы при Талалаеве неплохо цепляются за очки. Зацепятся и в этот раз.
«Зенит» – «Сочи» — 2:1
Проигрывать в матче, на котором команде будет вручён чемпионский кубок, «Зенит», надеюсь, не станет.
«Оренбург» – ЦСКА — 0:2
«Оренбург» хорошо бился в Казани, но физически команда не готова. А ЦСКА сейчас на подъёме и кураже, за Лигу чемпионов уже вряд ли зацепится, но бронзовые медали взять ещё можно.
«Спартак» – «Локомотив» — 1:2
У «Локомотива» проблемы с составом, у «Спартака» проблемы в головах. Большие. Поэтому я поставлю на «железнодорожников».
«Ростов» – «Уфа» — 0:0
Это дома у «Уфы» удаления и камбэки на последних минутах. В гостях команда Евсеева играет увереннее и очки берёт регулярно.
«Урал» – «Динамо» — 0:1
Смешно, но занимающую шестое место «Уфу» и 14-й «Ахмат» разделяет 6 очков! «Урал» и «Динамо» — соседи по таблицы, имеют поровну очков. Проблема в том, что «Уралу» нужно будет играть первым номером, а «Динамо» на контратаках чувствует себя уверенно.
«Рубин» – «Краснодар» — 1:2
«Краснодар» хорошо играл с «Зенитом», «скамейка» у клуба есть, борьба за Лигу чемпионов продолжается.
Прогноз журналистов
Евгений Кустов, ответственный секретарь «Чемпионата»:
«Тамбов» – «Ахмат» — 1:2
Есть ощущение, что тамбовчане взяли своё в матче со «Спартаком», так что теперь пришла очередь терять очки. Тем более что «Ахмату» нужно реабилитироваться после внезапного разгрома от ЦСКА.
«Арсенал» – «Крылья Советов» — 2:1
Самарцы взбодрились после смены тренера, но то же самое можно сказать и про туляков. На своём поле «Арсенал» должен оказаться сильнее.
«Зенит» – «Сочи» — 1:2
Потерявший турнирную мотивацию «Зенит» может дать сбой после празднования чемпионства, а вот «Сочи» гостевая победа позволит фактически обезопасить себя от вылета.
«Оренбург» – ЦСКА — 1:2
«Армейцам» вполне по силам продолжить удачную серию, ведь они едут в гости к худшей команде РПЛ. Правда, «Оренбург» истосковался по игре и, вопреки всему, не хочет вылетать. Так что сопротивляться будет отчаянно.
«Спартак» – «Локомотив» — 3:1
Пора бы уже красно-белым заканчивать свою чёрную серию, тем более что у «Локомотива» серьёзные проблемы с составом. Команда Тедеско наверняка попробует опять подловить соперника на быстрых контратаках.
«Ростов» – «Уфа» — 2:1
Ростовчане должны продолжить борьбу за тройку — терять очки дома никак нельзя. Но легко в матче с командой Евсеева не будет.
«Урал» – «Динамо» — 1:1
Игра двух равных по уровню и даже набранным очкам команд. В такой ситуации логично поставить на ничью.
«Рубин» – «Краснодар» — 0:2
Краснодарцы объективно сильнее, да и очки им нужнее, чем команде Слуцкого. «Рубин» и в случае поражения сохранит запас от зоны вылета.
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