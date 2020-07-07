«У «Локомотива» проблемы с составом, у «Спартака» проблемы в головах». Прогноз на тур РПЛ

В РПЛ чемпион уже определился, а в нашем конкурсе борьба продолжается. Хотя у команды читателей вполне солидное преимущество, но оно вполне отыгрываемо. И в этом туре лидер позволил конкурентам к себе немного приблизиться.

Тест. Кто и как становился чемпионом в РПЛ: что вы об этом помните? Что пил Глушаков? Что Федун сказал Гинеру? Чем удивил игроков Бердыев?

Наш читатель Пётр Иванов из Астрахани предсказал разницу в игре «Крылья Советов» – «Ростов» и исход матча «Краснодар» – «Зенит». Сумма — 4 очка.

Худшие результаты

Валерий Дёмин (Москва) — 1 (22-й тур)

Александр Мостовой — 1 (19-й тур)

Дмитрий Радченко — 1 (16-й тур)

Алексей Хасанов (Москва) — 2 (14-й тур)

Анатолий Алиев (Казань) — 3 (21-й тур)

Андрей Пархоменко (Ростов-на-Дону) — 3 (18-й тур)

Анна Кольцова (Казань) — 3 (4-й тур)

Пётр Иванов (Астрахань) — 4 (26-й тур)

Олег Лысенко — 4 (21-й тур)

Богдан Горбунов — 4 (18-й тур)

Александр Титеев — 4 (19-й тур)

Александр Лавров (Сочи) — 4 (10-й тур)

Олег Нефёдов (Санкт-Петербург) — 4 (1-й тур)

Руслан Нигматуллин угадал две разницы в матчах «Крылья Советов» — «Ростов» и «Рубин» — «Оренбург». Это 6 баллов.

Корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер угадал счёт матча «Рубин» – «Оренбург», а также две разницы в играх «Динамо» – «Арсенал» и «Уфа» – «Урал». Итого — 11 очков.

Таблица после 26-го тура

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Прогноз специалистов

Дмитрий Сенников, экс-защитник «Локомотива»:

«Тамбов» — «Ахмат» — 0:0

Будет непредсказуемый матч. Денис Глушаков возвращается после дисквалификации. Думаю, он поможет своей команде по крайней мере не проиграть. А «Тамбов» потратил много сил в матче со «Спартаком».



«Арсенал» — «Крылья Советов» — 2:1

«Арсенал» должен взять три очка. В последнее время они проиграли много матчей. «Крыльям Советов» тяжело сейчас даются игры.



«Оренбург» — ЦСКА — 0:2

«Армейцы» находятся на подъёме: победа над «Спартаком», три очка в матче с «Ахматом». У «Оренбурга» всё ещё есть больные игроки, но с «Рубином» они играли неплохо. ЦСКА скромно выиграет.

ЦСКА добился наибольшего прогресса за три последних тура. Это везение или закономерность? Всё очень здорово, но в состояние эйфории погружаться рано.

«Зенит» — «Сочи» — 3:1

Не думаю, что у «Зенита» будет какая-то ротация состава после чемпионства. Для сине-бело-голубых будет очень важно при своих болельщиках подтвердить чемпионский статус победой.



«Ростов» — «Уфа» — 3:0

«Ростов» выиграет, у команды Карпина хороший подбор игроков. Тем более после дисквалификации вернутся игроки, которые не ездили в Самару.



«Спартак» — «Локомотив» — 1:1

В этом матче нас ждёт результативная ничья.

«За матч «Спартака» Москалёва должны отправить в ФНЛ». Разбор судейства 26-го тура РПЛ Гол «Зенита» тоже был засчитан неправильно. Обсуждаем спорные моменты с арбитром Игорем Федотовым.

«Урал» — «Динамо» — 0:1

Не очень хорошая игра была у динамовцев с «Арсеналом», как и у «Урала» против «Уфы». «Динамо» же должно сейчас реабилитироваться перед болельщиками. Оно может сыграть прагматично и победить на выезде.



«Рубин» — «Краснодар» — 0:2

«Краснодар» в этом матче должен выигрывать, победа будет за ними.

Прогноз читателей

Олег Пантелеев (Владивосток):

«Тамбов» – «Ахмат» — 1:2

После возобновления РПЛ «Ахмат» ни разу не выиграл дома, но в гостях выиграл два матчах из двух. Так будет и в этой игре.

«Арсенал» – «Крылья Советов» — 0:0

Самарцы при Талалаеве неплохо цепляются за очки. Зацепятся и в этот раз.

«Зенит» – «Сочи» — 2:1

Проигрывать в матче, на котором команде будет вручён чемпионский кубок, «Зенит», надеюсь, не станет.

Дзюба – «Спартак» – 5-2. Главный герой «Зенита» провёл мегакрутой сезон Количество трофеев после отъезда из Тарасовки растёт с каждым годом.

«Оренбург» – ЦСКА — 0:2

«Оренбург» хорошо бился в Казани, но физически команда не готова. А ЦСКА сейчас на подъёме и кураже, за Лигу чемпионов уже вряд ли зацепится, но бронзовые медали взять ещё можно.

«Спартак» – «Локомотив» — 1:2

У «Локомотива» проблемы с составом, у «Спартака» проблемы в головах. Большие. Поэтому я поставлю на «железнодорожников».

В «Спартаке» снова может поменяться власть. Что будет с Цорном и уйдёт ли Тедеско? Зачем клубу очередная революция?

«Ростов» – «Уфа» — 0:0

Это дома у «Уфы» удаления и камбэки на последних минутах. В гостях команда Евсеева играет увереннее и очки берёт регулярно.

«Урал» – «Динамо» — 0:1

Смешно, но занимающую шестое место «Уфу» и 14-й «Ахмат» разделяет 6 очков! «Урал» и «Динамо» — соседи по таблицы, имеют поровну очков. Проблема в том, что «Уралу» нужно будет играть первым номером, а «Динамо» на контратаках чувствует себя уверенно.

«Рубин» – «Краснодар» — 1:2

«Краснодар» хорошо играл с «Зенитом», «скамейка» у клуба есть, борьба за Лигу чемпионов продолжается.

Одно из самых логичных чемпионств в истории РПЛ. Почему «Зенит» на голову выше всех Средний по качеству матч с «Краснодаром» не должен вводить в заблуждение. Итоги второго подряд золотого сезона для петербургской команды.

Прогноз журналистов

Евгений Кустов, ответственный секретарь «Чемпионата»:

«Тамбов» – «Ахмат» — 1:2

Есть ощущение, что тамбовчане взяли своё в матче со «Спартаком», так что теперь пришла очередь терять очки. Тем более что «Ахмату» нужно реабилитироваться после внезапного разгрома от ЦСКА.



«Арсенал» – «Крылья Советов» — 2:1

Самарцы взбодрились после смены тренера, но то же самое можно сказать и про туляков. На своём поле «Арсенал» должен оказаться сильнее.



«Зенит» – «Сочи» — 1:2

Потерявший турнирную мотивацию «Зенит» может дать сбой после празднования чемпионства, а вот «Сочи» гостевая победа позволит фактически обезопасить себя от вылета.

«Зенит» оформил самое быстрое чемпионство в истории РПЛ. И повторил рекорд «Спартака» Вспоминаем самые ранние чемпионства в истории российских чемпионатов.

«Оренбург» – ЦСКА — 1:2

«Армейцам» вполне по силам продолжить удачную серию, ведь они едут в гости к худшей команде РПЛ. Правда, «Оренбург» истосковался по игре и, вопреки всему, не хочет вылетать. Так что сопротивляться будет отчаянно.



«Спартак» – «Локомотив» — 3:1

Пора бы уже красно-белым заканчивать свою чёрную серию, тем более что у «Локомотива» серьёзные проблемы с составом. Команда Тедеско наверняка попробует опять подловить соперника на быстрых контратаках.



«Ростов» – «Уфа» — 2:1

Ростовчане должны продолжить борьбу за тройку — терять очки дома никак нельзя. Но легко в матче с командой Евсеева не будет.



«Урал» – «Динамо» — 1:1

Игра двух равных по уровню и даже набранным очкам команд. В такой ситуации логично поставить на ничью.



«Рубин» – «Краснодар» — 0:2

Краснодарцы объективно сильнее, да и очки им нужнее, чем команде Слуцкого. «Рубин» и в случае поражения сохранит запас от зоны вылета.