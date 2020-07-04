«Зенит» не станет чемпионом в матче с «Краснодаром». Прогноз на матчи 26-го тура РПЛ

Очередной тур нашего конкурса прогнозов прошёл успешно. И снова благодаря ситуации в «Оренбурге». Хотя некоторые всё-таки верили в то, что второго технического поражения не будет и матч состоится.
Обозреватель «Чемпионата» Роман Вагин, например. В результате он угадал счёт матча «Сочи» — «Динамо» и исход игр «Оренбург» — «Урал» и«Тамбов» — «Зенит». Это 7 очков.
Сергей Балахнин предсказал счёт матча «Оренбург» — «Урал», разницу в игре «Уфа» — «Рубин» и исходы встреч ЦСКА — «Спартак» и «Тамбов» — «Зенит». 10 баллов.
Наш читатель из Москвы Кирилл Першин угадал сразу три счёта — в матчах «Оренбург» — «Урал», «Уфа» — «Рубин» и «Тамбов» — «Зенит». 15 очков.
И наша таблица лучших результатов обновляется впервые с 17-го тура.
Карен Варданян (Санкт-Петербург) — 24 (9-й тур)
Олег Веретенников — 18 (4-й тур)
Иван Мальцев (Москва) — 16 (2-й тур)
Михаил Гончаров — 16 (3-й тур)
Кирилл Першин — 15 (25-й тур)
Сергей Черных (Москва) — 15 (7-й тур)
Ярослав Мельников (Москва) — 15 (17-й тур)
Текущая таблица.
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Прогноз специалистов
Руслан Нигматуллин, экс-вратарь сборной России:
«Динамо» — «Арсенал» — 2:0
Судя по последним матчам, у «Арсенала» плачевное состояние, из команды ушёл Игорь Черевченко. Обычно это влияет на команды положительно, свежий пример: игра «Крыльев» в матче с «Локомотивом» после прихода Талалаева. Но «Динамо» сейчас в полном порядке, поэтому 2:0 в пользу хозяев.
«Спартак» — «Тамбов» — 1:0
Красно-белые будут отыгрываться после поражения в дерби, поэтому «Спартак» возьмёт три очка.
«Крылья Советов» — «Ростов» — 1:1
Это будет второй матч для Талалаева. Но футболисты «Ростова» наберут очки, пусть и игра будет для них выездной.
«Локомотив» — «Сочи» — 1:0
«Локомотив», пусть и после спасённого матча с «Крыльями Советов, явно не может быть доволен домашней игрой. Гонка за Лигу чемпионов продолжается, поэтому нужны победы, особенно дома.
«Ахмат» — ЦСКА — 0:0
Грозненцы очень сильно преобразились после пандемии. В великолепной форме Глушаков, хоть и играть он не будет. «Армейцы» же после победы в дерби тоже находятся в хорошем психологическом состоянии. Нас наверняка ждёт ничья.
«Уфа» — «Урал» — 2:1
«Уфа» продолжает надёжно играть в обороне и набирать очки в разных матчах. Что касается «Урала», то это неуступчивая команда. Но сейчас пришло время «Уфе» победить.
«Рубин» — «Оренбург» — 2:1
Скорее всего, этот матч будет перенесён. Но «Рубин» победит в любом случае.
«Краснодар» — «Зенит» — 2:2
Матч номер один в этом туре. Встречаются команды с первого и третьего места. Понятно, что «Зенит» может обеспечить чемпионство, но, скорее всего, сделает это в домашнем матче при своих болельщиках. А в этом матче будет результативная ничья.
Прогноз читателей
Пётр Иванов (Астрахань):
«Динамо» – «Арсенал» – 2:0
«Динамо» неплохо играло с ЦСКА и более чем прилично — с «Сочи». НА своём поле команда должна разобраться с мёртвым «Арсеналом».
«Спартак» – «Тамбов» – 2:1
Домашняя ничья была в прошлом туре, сейчас должна быть победа. Да и сравнивать «Уфу» и «Тамбов» глупо.
«Крылья Советов» – «Ростов» – 1:1
Самара встряхнулась, получила очки при новом тренере и за неделю, уверен, станет только сильнее. «Ростов» не справится.
«Локомотив» – «Сочи» – 3:0
Хочется, чтобы было вот так по голам, или даже больше. Хотя в реальности «Сочи» и выиграть может.
«Ахмат» – ЦСКА – 0:0
Думаю, что ЦСКА, который учится играть строго от обороны, сможет отсидеться у своих ворот без голов.
«Уфа» – «Урал» – 1:0
Да, «Уфа» очень крута на выезде с фаворитами, но не всегда берёт очки дома с более слабыми. В этот раз возьмёт!
«Рубин» – «Оренбург» – 1:2
Матч наверняка перенесут, поэтому прогноз на будущее такой: когда команды будут играть, «Рубину» будет ничего не нужно, а «Оренбург» ещё будет бороться.
«Краснодар» – «Зенит» – 0:1
«Краснодар» понравился в матче с «Ростовом», но команда пока не готова отбирать очки у «Зенита».
Прогноз журналистов
Григорий Телингатер, корреспондент «Чемпионата»:
«Динамо» – «Арсенал» – 1:2
Очень понравился комментарий главного тренера «Динамо» Новикова о том, что его команда полностью переиграла «Сочи». Впечатляет уверенность в себе. Почему-то больше верится в «Арсенал». Может, туляки встрепенутся с новым тренером.
«Спартак» – «Тамбов» – 2:0
Да, без Зобнина, но всё равно должны победить. Если нет, то зачем вообще существует «Спартак»?
«Крылья Советов» – «Ростов» – 1:3
Хотел поставить на 0:3, но потом подумал, что Глушенков должен хотя бы чуть-чуть наладить реализацию. «Ростову» будет намного проще, чем в последнем матче с «Краснодаром».
«Локомотив» – «Сочи» – 2:1
Нравится «Локомотив» Николича по количеству созданных моментов в атаке. Миранчук (который Алексей) в полнейшем порядке. Собственно, четыре гола «Локо» после паузы – все на его счету. А защита «Сочи», как известно, даже с детьми не всегда справляется.
«Ахмат» – ЦСКА – 2:1
ЦСКА в последнее время хуже самого себя в среднем. Победа над ещё более унылым «Спартаком» не убеждает. Я слышал, что «Ахмат» – сила. Судя по матчам после рестарта, действительно вполне себе сила по меркам РПЛ.
«Уфа» – «Урал» – 0:0
Хотите увидеть голы в матчах «Уфы»? А вы немного ли хотите? Ещё скажите, что надеетесь увидеть улыбающегося Евсеева. Вернитесь в реальный мир уже!
«Рубин» – «Оренбург» – 1:0
Коронавируская ситуация в «Оренбурге» (и его место в таблице) как бы намекает, что у «Рубина» есть неплохие шансы. Кажется, ни в одной победе в этом туре, я не уверен, как в этой.
«Краснодар» – «Зенит» – 2:0
Я, конечно, против поправок в регламентах, но «Зенит» можно признавать чемпионом досрочно. Такой отрыв уже не отыгрывается в реальной жизни – только математически. Думаю, что ребята Семака это тоже понимают. И ещё один момент за хозяев. «Зенит» все три матча (включая два выезда) провел одним стартовым составом и свежести наверняка недостаёт.
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