«Динамо» снова проваливается. Что не так с командой?

Сразу оговоримся — вопрос «что с «Динамо» не так?» касается только игры команды в данный момент. Не клуба вообще, где много лет творился бардак с владельцами, руководством, трансферами, тренерами и вообще со всем. Нет, речь пойдёт только об игре «Динамо» под руководством Кирилла Новикова. Точнее — о её отсутствии.

Новиков был глотком свежего воздуха для команды прошлой осенью. Казалось, «Динамо» нашло своего Карреру

Прошлой осенью приход Кирилла Новикова выглядел для команды избавлением, глотком свежего воздуха. Он пришёл после безумной трансферной кампании имени Романа Орещука, собравшего с миру по нитке очень дорогой, но невероятно разномастный состав под непонятно какой стиль игры. Пришёл вместо потерявшего почву под ногами Дмитрия Хохлова, который явно не справлялся с работой, но никак не хотел уходить — проиграв «Сочи», он очень тонко намекнул на скорую отставку фразой «вы скоро всё узнаете» — и после этого отработал ещё три матча, которые «Динамо», конечно, проиграло. Пришёл, увидел и сразу стал побеждать. Успокоив команду, придумав какой-то план игры, он довольно уверенно взял очки у «Краснодара», обыграл ЦСКА — и команда поверила в себя и в тренера. Отсюда и чудесное спасение в матче против «Ахмата», и 6-матчевая беспроигрышная серия, вытащившая бело-голубых со дна турнирной таблицы к борьбе за 6-е место.

Давай, до свидания! Из каких команд РПЛ чаще всего выгоняли тренеров Определяем чемпиона. Соревнуются только большие российские клубы. Дистанция — 15 лет.

Да, без удачи в тех матчах не обошлось, и теоретически всё могло обернуться иначе — поставь судья пенальти на последней минуте матча с «Краснодаром», забей с пенальти Влашич в следующей игре, промахнись Ордец в концовке игры с «Ахматом». Но футбол всегда состоит из таких эпизодов и не терпит сослагательного наклонения. Да и тренерская рука Новикова видна стала сразу — он понял, как правильно поменять схему, сдержал «Краснодар», потом нашёл слабые места в обороне ЦСКА и классно их использовал. Затем ещё были очень уверенные победы над «Рубином» и «Локомотивом», когда команда прекрасно использовала слабости соперника и заслуженно взяла 6 очков. Всё это принесло Новикову постоянную должность главного тренера, и даже начало казаться, что «Динамо» вот так, пальцем в небо, нашло своего Карреру, как «Спартак» в 2016 году — поставив временщика, не найдя именитого тренера и оставив новичка, у которого внезапно стало получаться.

Тревожные знаки межсезонья, скомканная игра весной и провал летом

Только вот зимний перерыв всё перевернул. Тревожные звоночки стали звучать ещё на сборах, где команда в ряде матчей выглядела, мягко говоря, посредственно. Но на то они и сборы, это всего лишь подготовка, ничего страшного. Зато начался чемпионат с безобразного по качеству игры поражения от «Спартака» — «Динамо» на фоне красно-белых выглядело совершенно разобранной командой. Победы над «Тамбовом» и «Ахматом» несколько подсластили горькую пилюлю поражения в дерби, но не оставили впечатления цельности. Игра команды была скомканной, моменты и забитые голы возникали скорее ситуативно и в большей степени являлись результатом индивидуального мастерства игроков, а не слаженной, поставленной игры.



Такое же впечатление оставляет игра «Динамо» и в постковидный отрезок. Понятно, что карантин, на котором команда сидела почти две недели, сказался на игроках крайне негативно — трудно играть, когда не тренируешься. Понятно, что выбывание трёх игроков из-за вируса несколько сократило ротацию, что создаёт проблемы в условиях плохой физической готовности и жары (хотя из них только Шимански был постоянным игроком основы). Понятно, что состав команды, как уже было сказано, был собран непонятно под какую модель игры и на самом деле ни под одну модель не подходит, и слепить из него что-то вразумительное хотя бы на небольшом отрезке, как удалось Новикову прошлой осенью, было уже сродни подвигу. Но то, как выглядит «Динамо» сейчас, вызывает очень большие вопросы даже с оглядкой на все эти оговорки.

Кирилл Новиков Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Если оставить за скобками игру с ЦСКА, где обе команды выглядели невразумительно (пусть и по разным причинам), то «Динамо» сыграло три игры с командами, которые находятся ниже в турнирной таблице и не обладают возможностями бело-голубых в плане состава. Например, «Сочи» обычно делает не больше двух замен, хотя разрешено их пять — просто некого выпускать. «Арсенал», играя в меньшинстве, выпускал на концовку глубоких запасных, просто чтобы на поле были свежие футболисты. «Урал» вышел с абсолютно новой парой центрдефов и без номинальных форвардов и выглядел как минимум не хуже.



«Динамо» же в каждом матче делало по пять замен — но игру это практически не меняло. Да, в матче с «Сочи» был небольшой атакующий всплеск после тройной замены в перерыве. Этот всплеск позволил «Динамо» выйти вперёд, а Кириллу Новикову огорошить всех заявлением, что «Динамо» полностью переиграло соперника, но не справилось с другими людьми. Эта фраза породила сразу два вопроса к Кириллу Александровичу — кто такие эти «другие люди» и где он увидел, что его команда кого-то переиграла? Оба вопроса так и висят в воздухе и начинают вызывать подозрение на некоторую оторванность тренера от реальности.

В какой футбол играет «Динамо» Новикова?

А реальность такова, что «Динамо» не то чтобы кого-то переигрывало — оно и не играло-то толком. У «Динамо» совершенно нет поставленной игры — причём ни в целом, ни в какой-либо одной фазе. Бывают такие команды, которые в основном играют тяп-ляп, но что-то умеют на хорошем уровне — позиционную оборону, или контратаки, или стандарты. И за счёт этого и очки набирают. У «Динамо» же ни в одной из фаз игры нет чёткого рисунка. Ну и соответственно нет рисунка игры в целом. И этим бело-голубые очень заметно выделяются во всей РПЛ, где почти у каждой команды есть своё лицо.



И тут даже речь не про топ-5, где подобрались очень разноплановые команды. Даже команды из второй половины турнирной таблицы всегда имели (а большинство и продолжают иметь) довольно узнаваемый стиль. Здесь и «Уфа» с их девизом «разве смысл футбола в забитых голах?», с плотной обороной и быстрыми контратаками, и очень похожий на «Уфу» «Тамбов» — результаты у него, конечно, похуже, но своему стилю он следует. Здесь и «Спартак», который неплохо перестроился под руководством Тедеско на силовой футбол с большим количеством борьбы, низкой обороной и быстрым выходом в атаку — да, в последних матчах результата это не даёт, но понятно, в какой футбол команда хочет играть. Здесь и «Арсенал», который успешно сочетает Луценко на острие, замыкающего каждую подачу, и нескольких хороших дриблёров под ним, которые много бьют с дистанции. Здесь и «Урал» с постоянными кроссами от Кулакова, с вездесущим Бикфалви, с изоляциями для Эль-Кабира на левом фланге. Здесь и «Оренбург» с «Сочи» — одни доигрывают на наследии Федотова, другие его стиль (3-4-3, темповые атаки с большим количеством кроссов) только осваивают. Понятный стиль был у «Рубина» при Шаронове, пусть и не давал результата, и при Слуцком «Рубин» тоже узнаваем — такая довольно классическая версия команды Слуцкого, с его любимыми 4-2-3-1. Вот разве что «Ахмат» с «Крыльями» в этом сезоне были максимально невнятными, но у грозненцев есть объективная причина — им давно пора обновлять состав. Самарцы, конечно, затянули с отставкой Божовича, но теперь, при Талалаеве, они уже меняются и скоро команда станет очень понятной.



И только с «Динамо» ничего не понятно. Как «Динамо» атакует? Флангами, как «Оренбург», или через центр, как «Краснодар»? По статистике больше атак через правый фланг, но при этом и центром много, и ударами чаще заканчиваются атаки через левый фланг и через центр. Вроде даже есть акцент на фланги, но всего 11 навесов за матч — один из самых низких показателей в лиге. Может быть, «Динамо» делает акцент на дриблинге, как «Арсенал», и так входит в штрафную? Да нет, обводок у бело-голубых меньше среднего по лиге. Может, входит в штрафную передачами низом, как ЦСКА? Но и передач в штрафную в принципе не очень много. Может, «Динамо» вообще редко входит в штрафную и много бьет с дистанции, как например «Локомотив»? Есть Панченко, Филипп — почему нет? Но нет, при Новикове у «Динамо» очень мало ударов издали — всего 5 за игру, предпоследний показатель в РПЛ. Оно играет первым или вторым номером? При Новикове «Динамо» владеет мячом в среднем 48% времени — при этом в каких-то матчах или на отрезках матчей оно садится в оборону, в других — старается играть в контроль мяча. Может быть, ставка делается на быстрые атаки, как у «Спартака»? Действительно, быстрых атак по статистике много — только вот до удара они доводятся редко, в отличие от красно-белых. Оно играет коротко или длинно, верхом или низом? Все показатели — средние по лиге. И коротких передач, и средних, и длинных.

Матч с «Уралом» — иллюстрация безликости команды

«Динамо» ничем не выделяется. Ни позиционной атакой, ни обороной, ни дриблингом, ни борьбой в воздухе, ни стандартами, ни прессингом, ни быстрыми атаками. Вот и в матче с «Уралом» бело-голубые играли не пойми как. «Урал» целенаправленно создавал изоляции и пространство для Эль-Кабира, который за счёт дриблинга выходил на опасные позиции и забил гол. У Эль-Кабира 8 попыток обводок, у всего «Динамо» — 13. «Урал» регулярно навешивал в штрафную с флангов (17 подач, он столько в среднем и подает) — и забил после очередного навеса. Его стиль игры, ставка на сильные стороны принесли команде голы и победу. А как забило «Динамо»? «Динамо» и не забило, это «Урал» забил сам себе. Потому что «Динамо» не знает, какие у него сильные стороны и как их использовать. Совершенно средняя и безликая команда, которая и занимает совершенно среднее и безликое 10-е место в турнирной таблице. Такой же безликой команда была и до карантина, просто иногда это получалось маскировать — иногда за счёт индивидуальных усилий ряда игроков, иногда — за счёт удачных тренерских находок и перестановок (отдадим должное Новикову), иногда — за счёт фарта. Но карантин для «Динамо» закончился, и маску пришлось снять. И теперь отсутствие лица у команды заметно всем.

Сколько потратили клубы РПЛ на трансферы за последние 5 лет «Спартак», «Краснодар» и «Динамо» — лидеры по убыткам.

Конечно, глупо обвинять в этом одного только Новикова. Он молодой тренер, который неплохо разбирается в футболе, умеет анализировать, находить хорошие решения, умеет управлять командой, быть лидером. Не он собирал этот разношёрстный состав, где в составе 4 левых защитника и полтора правых, где аж два игрока на позицию «Панченко» (русский и немецкий варианты) и ни одного на позицию «атакующий полузащитник», где из 4 центрхавов всего один может играть на позиции «восьмёрки», и тот регулярно лечится, а когда готов играть, не тянет. Возможно, с другим составом у него получилось бы лучше — получилось бы создать команду с лицом, с внятным рисунком игры. Жаль только, что осенний победный отрезок оказался лишь всплеском — в кризисной ситуации Новиков вытащил команду из болота работой с психологией и деталями, но когда пришло время строить свою команду — не справился. Жаль динамовских болельщиков, которые в очередной раз поверили, что их клуб наконец нашёл нужного тренера, и в очередной раз разочаровались. Впрочем, им не привыкать. Ведь с «Динамо» давно уже всё не так.