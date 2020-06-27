ЦСКА очень скучен — что с Гончаренко, что без. Кажется, кто-то обещал тут суперклуб?

«У нас сейчас с Евгением Гинером ведётся работа по тому, как сделать из ЦСКА суперклуб» — этой фразе главы ВЭБа Игоря Шувалова год и месяц. С тех пор ВЭБ успел стать главным акционером клуба, ЦСКА избавился от долгов, но ситуация не улучшается.

Отсутствие внятных трансферов, скандальная ситуация с главным тренером, потеря тренера по физподготовке, однообразная и давно всеми изученная игра — постепенно «армейцы» превращаются в заурядного середняка.

Вот и в матче с «Динамо», которое провело неделю на карантине и только накануне ночью получило разрешение играть основой, ЦСКА смотрелся плохо и выдал безликую нулевую ничью.

Гончаренко должен был быть на карантине, но смотрел матч из вип-ложи

Давайте напомним для начала, в какой ситуации оба клуба подходили к этому матчу. ЦСКА в прошлом туре был уничтожен «Зенитом» на своём поле, после этого Виктор Гончаренко уехал в Беларусь и всю неделю обсуждалось: вернётся он или это уже окончательно?

Кто мог бы заменить Гончаренко в ЦСКА. 6 вариантов Один из кандидатов хотел работать в «Спартаке».

Сначала говорили, что это окончательная отставка. Затем была официальная информация, что в матче с «Динамо» командой будет руководить Сергей Овчинников, а Гончаренко, возможно, вернётся к своим обязанностям позже. Через две недели, когда пройдёт срок карантина. Но в итоге тренер наблюдал за матчем из вип-ложи. Поразительно.

ЦСКА сейчас тренирует Овчинников. Вспоминаем, как Босс работал главным в «Кубани» Обыгрывал ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». Отжигал на пресс-конференциях. Обвинял руководство в желании его уволить.

«Динамо» только накануне ночью получило разрешение играть основой

У «Динамо» тоже всё было весело. Перед матчем прошлого тура с «Краснодаром» в команде трое футболистов заразились коронавирусом и все дружно отправились на карантин. Благо, что «Краснодар» согласился перенести игру. Но перед матчем с ЦСКА вариантов уже не было — переносить некуда. Либо Роспотребнадзор разрешает играть всем, кроме заболевшим, либо играет молодёжка. Техническое поражение вроде не рассматривалось. В итоге, в «Динамо» в час ночи накануне матча узнали о том, что играть основой им всё-таки разрешили.

Первое техническое поражение сезона в РПЛ. А что там с матчем «Динамо» и ЦСКА? «Краснодару» не придётся выходить на поле.

Что поменял ЦСКА

ЦСКА лишился из-за дисквалификации Карпова, вместо него в основу вернулся Магнуссон. Не попал в старт плохо сыгравший с «Зенитом» Васин, в центр переместили Набабкина, а на левом фланге вышел Щенников. 20-летний Константин Марадишвили сменил в основе Бистровича, это был его первый матч в основе ЦСКА. Схему менять Овчинников не стал.

РПЛ. 24-й тур. "Динамо" - ЦСКА

Кто такой Владислав Карапузов

У «Динамо» также был дебютант. 20-летний Владислав Карапузов сыграл первый матч в РПЛ, в этом сезоне он выходил на поле в 14 матчах молодёжки, причём только один раз в основе! Воспитанник «Локомотива» перешёл в «Динамо» в 2019 году. Молодой игрок провёл на поле 57 минут и выглядел очень прилично.

Что вышло из этих перемен

Казалось, что ЦСКА банально должен находиться в лучшей форме. Что ЦСКА должен быть злее. В первом тайме опаснее играло «Динамо», а на двоих команды создали один голевой момент. На 32-й минуте Ордец из центра штрафной пробил после подачи Панченко — мяч пролетел рядом с девяткой! Хотя по остальным показателям — удары, удары в створ, владение, угловые — ЦСКА был впереди.

В начале второго тайма Влашич взял инициативу на себя и пробил — мяч по дуге нырял под перекладину, но Шунин спас команду. На 71-й минуте у Влашича был ещё момент, снова хорват взял инициативу на себя, прошёл, но пробил неточно. «Армейцы» вроде бы начали выглядеть пободрее, но…

…У «Динамо» оказалась более длинная скамейка

У ЦСКА просто некого было выпустить на замену. А Кирилл Новиков бросил в бой Максимилиана Филиппа, Константина Рауша и Николая Комличенко. Овчинников первую замену произвёл после 70-й минуты, Константин Кучаев сменил Чалова! На позицию форварда отправился Сигурдссон. А вскоре исландца сменил Бийол — и тоже пошёл в атаку. Причём вышел очень красиво. На 77-й минуте вышел на поле, на 80-й — первая жёлтая, на 90-й — вторая. Красавец! А ещё главный тренер «Динамо» на 84-й минуте бросил в бой Оскара Хильемарка и Заурбека Плиева.

Вот и всё, что нужно знать о нынешней ситуации в ЦСКА.