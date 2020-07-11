Луценко – просто машина! Больше него с игры не забивает никто в РПЛ

Евгений Луценко перешёл в тульский «Арсенал» летом 2019 года на правах свободного агента. У 33-летнего нападающего истёк контракт с московским «Динамо», и клуб не стал его продлевать. Сейчас у форварда 15 голов в 26 матчах чемпионата и шесть мячей в шести матчах подряд. Руководство бело-голубых явно кусает локти.

«Динамо» приняло одно из самых неудачных решений лета 2019-го. Отказ от Луценко – ошибка Нападающий забил победный гол в ворота бывшего клуба и идёт вторым в споре бомбардиров.

Луценко идёт на рекорд

Луценко — не единственный в истории РПЛ бомбардир, которому удавались подобные серии. В сезоне 2013/14 Халк поражал ворота с такой же скоростью: семь голов в шести матчах. Успехи Луценко и Халка — не уникальны. В 2002 году Александр Кержаков забивал на протяжении семи туров (в общей сложности 11 голов!). На два мяча больше, чем Кержаков, забил Смолов, сыграв столько же матчей.



А лидером в номинации является Алехандро Домингес, который во время пребывания в «Рубине» за восемь игр наколотил девять голов. Стоит отметить, что в шести из восьми встреч голы аргентинца приносили казанскому клубу три очка.



Тулякам в этом сезоне осталось сыграть два матча. Команда Сергея Подпалого отправится в гости к «Уралу» и «Уфе». Луценко повторить достижение Домингеса будет нелегко, поскольку последние очень грамотно действуют в обороне. Уфимцы в этом сезоне пропустили всего 22 мяча (меньше только у «Зенита» — 16), поэтому отличиться тульскому голеадору будет тяжело.

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Луценко забивает, как Дзюба, но «Арсеналу» это не помогает

Луценко и Дзюба сыграли в чемпионате по 26 матчей, но у нападающего «Зенита» на один гол больше. Если голы форварда сборной России зачастую приносят санкт-петербуржскому клубу очки, то мячи Луценко – не всегда. «Арсенал» проиграл четыре из шести последних матчей. Тульская команда набрала лишь шесть очков из 18 возможных. Несмотря на одинаковое количество проведённых игр, Луценко провёл на поле на 182 минуты меньше Дзюбы. Форварду «Арсенала» требуется 133 минуты на гол, а Дзюбе — 136 минут. При этом все свои голы в чемпионате в количестве 15 штук Евгений забил с игры, тогда как Артём – почти половину – 7 из 16 – с пенальти.

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44,1% голов «Арсенала» — в активе экс-нападающего «Динамо». Это лучший показатель в сезоне. Вслед за Луценко идёт Соболев, голы которого в «Крыльях Советов» составляли 33,3% от всех забитых мячей командой.



Луценко, безусловно, открытие этого сезона. У форварда ещё есть время, чтобы стать лучшим бомбардиром сезона. Недавно он уже побил рекорд по количеству голов головой в сезоне, который принадлежал Дзюбе (7). У форварда «пушкарей» девять мячей, забитых со второго этажа. Взлёт Евгения не должен остаться незамеченным главным тренером сборной России – даже несмотря на возраст. Тот же Дзюба всего на пару лет младше.