Любимые судьи больших клубов РПЛ. Вилков и другие герои нашего чемпионата

Считается, что у клубов РПЛ есть любимые и нелюбимые судьи. С некоторыми они частенько выигрывают, а с другими – теряют очки.



Болельщики каждой из команд наверняка знают своих «героев». Однако общую картину понять сложно.



Мы же решили определить любимых и нелюбимых судей каждого из больших клубов РПЛ. Вот, что у нас получилось.



Важно:



— Учитывались только арбитры, обслуживающие матчи в этом сезоне.



— Чтобы попасть в этот текст, судья должен был обслужить как минимум 5 матчей команды.



— Процент набранных очков считался условно, для наглядности. В статистике учитывались не только матчи РПЛ, но и Кубка России.



— В случае, если у команды высокий процент набранных очков (более 70%) при нескольких судьях, приоритет отдавался арбитру с бОльшим числом проведённых матчей.

«Зенит»

Любимый судья: Михаил Вилков, Нижний Новгород

Михаил Вилков Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

35 матчей, 24 победы, 9 ничьих, 2 поражения (77,1 % набранных очков)



72 жёлтые карточки, 4 красных карточки, 6 пенальти



В случае с «Зенитом» никаких сюрпризов. В болельщицкой среде уже давно ходят слухи, что Вилков – «питерский», а сам арбитр будто делает всё возможное, чтобы они не утихали. Только в этом сезоне он дважды становился главным героем судейских скандалов в матчах с участием «Зенита» — против ЦСКА и «Спартака». В игре с «армейцами» Вилков принял несколько спорных решений в пользу питерцев, а в матче «Спартак» — «Зенит», отвечая за VAR, он спровоцировал на Доменико Тедеско на критику арбитров.



Ещё любимые судьи:



Алексей Еськов – 33 матча, 23 победы, 8 ничьих, 2 поражения



Евгений Турбин – 9 матчей, 7 побед, 1 ничья, 1 поражение



Нелюбимый судья: Владимир Москалёв, Воронеж



15 матчей, 7 побед, 4 ничьи, 4 поражения (55,6% набранных очков)



32 жёлтые карточки, 2 красных карточки, 2 пенальти



Есть две памятные истории с работой Москалёва на матчах питерского клуба. В 2016 году в 1/8 финала Кубка России «Анжи» — «Зенит» (4:0) арбитр не по делу удалил голкипера питерцев Михаила Кержакова. А спустя три года он принял несколько спорных решений в матче «Спартак» — «Зенит» (1:1), за что его раскритиковал Александр Егоров. «Он не дал жёлтую карточку защитнику «Зенита» Игорю Смольникову за фол на полузащитнике «Спартака» Александре Ташаеве. Кроме того, Москалёв не назначил пенальти, хотя было нарушение правил защитником «Спартака», — отмечал глава департамента судейского инспектирования РФС.

У «Крыльев» украли чистый гол, а вместе с ним – место в РПЛ? Разбор судейства 29-го тура Разбираем спорные решения арбитров с Игорем Федотовым.

«Локомотив»

Любимый судья: Сергей Иванов, Ростов-на-Дону

22 матча, 15 побед, 4 ничьи, 3 поражения (74,2% набранных очков)



45 жёлтых карточек, 3 красные карточки, 9 пенальти



Сергей Иванов никогда не попадался на громких ошибочных решениях в пользу «железнодорожников». Более того, в сезоне-2015/2016 в игре «Локомотив» — «Краснодар» (2:1) арбитр даже не засчитал чистый гол московского клуба. Тем не менее, согласно статистике, Иванов – самый удачный судья для «Локомотива».

Ещё любимые судьи:



Николай Волошин – 6 матчей, 6 побед



Нелюбимый судья: Кирилл Левников, Санкт-Петербург

Владислав Игнатьев, Ведран Чорлука и Кирилл Левников Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

15 матчей, 6 побед, 4 ничьи, 5 поражений (48,9% набранных очков)



25 жёлтых карточек, 3 красные карточки, 2 пенальти



Левников за свою карьеру не раз ошибался в пользу соперников «Локомотива». В домашней игре «железнодорожников» с «Амкаром» (0:1) в сезоне-2017/2018 он ошибочно засчитал гол гостей и не удалил защитника пермяков Михаила Сивакова за фол последней надежды в концовке. Тогда главный тренер «Локо» Юрий Сёмин заявил, что арбитр начудил. Ещё жёстче о судье высказался предшественник Сёмина Миодраг Божович после победной игры против «Урала» (1:0). «Трое арбитров вообще сегодня были худшими на поле. «Уралу» постоянно позволяли грубо играть. В нашем составе двое травмированных, а гостям простили две жёлтые карточки, которые превратились бы в красные. Мало того что рефери вели себя неуверенно, так при этом ещё и улыбались», — негодовал черногорский тренер.

Решения судей против «Спартака» очень выгодны клубу. Новая философия Федуна и Газизова #Судите «Спартак» как «Зенит» – отличная манипуляция.

«Краснодар»

Любимый судья: Алексей Матюнин, Москва

10 матчей, 8 побед, 2 ничьи (86,7% набранных очков)



16 жёлтых карточек, 3 красные карточки, 3 пенальти



Алексей Матюнин частенько вляпывался скандалы, причём не только судейские. Например, 6 лет назад Халк обвинял арбитра в расизме. Тем не менее ни один из них не был связан с «Краснодаром». Так что даже предпосылок для обвинения рефери в симпатии к краснодарскому клубу нет.



Ещё любимые судьи:



Василий Казарцев – 8 матчей, 5 побед, 3 ничьи



Нелюбимый судья: Сергей Карасёв, Москва

Сергей Карасёв и Андреас Гранквист Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

17 матчей, 5 побед, 5 ничьих, 7 поражений (39,2% набранных очков)



39 жёлтых карточки, 5 красных карточек, 5 пенальти



Карасёв тоже не был замечен в судейских скандалах в матчах с участием «Краснодара». Однако в недавнем матче «быков» с «Зенитом» он допустил серьёзную ошибку в пользу питерцев, засчитав первый гол Азмуна. «Первый гол «Зенита» нельзя было засчитывать. Есть правило 16 про удар от ворот. Его следовало перебить. Азмун находился на линии штрафной, это нарушение правил игры — протестовый момент. По правилу игроки атакующей команды не могут находиться внутри штрафной площадки, а линия — это часть штрафной», — утверждал арбитр Игорь Федотов.

ЦСКА

Любимый судья: Кирилл Левников, Санкт-Петербург



15 матчей, 11 побед, 3 ничьи, 1 поражение (80% набранных очков)



16 жёлтых карточек, 2 красные карточки, 2 пенальти



За свою карьеру Левников минимум дважды «выручил» ЦСКА. В сезоне-2015/2016 в домашней игре «армейцев» с «Ростовом» (2:1) судья принял несколько спорных решений в пользу хозяев. В итоге гости проиграли, а хавбек Гуэлор Канга показал арбитру средний палец. А в 2017 году он ошибочно назначил пенальти в ворота «СКА-Хабаровск». В том матче хабаровчане уступили ЦСКА (0:2), Левников удостоился отрицательной оценки и был сослан на несколько игр в ФНЛ.

Ещё любимые судьи:



Владислав Безбородов — 50 матчей, 33 победы, 6 ничьих, 11 поражений



Владимир Москалёв – 9 матчей, 9 побед

Артём Дзюба, Хёрдар Магнуссон и Владимир Москалёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нелюбимый судья: Сергей Карасёв, Москва



22 матча, 5 побед, 8 ничьих, 9 поражений (34,8% набранных очков)



37 жёлтых карточек, 2 красные карточки, 7 пенальти



Как ни странно, судейством арбитра чаще оставались недовольны соперники «армейцев». В 2011 году после главного московского дерби Леонид Федун даже обещал сделать всё возможное, чтобы Карасёв больше не работал главным судьёй. Тем не менее избежать критики от ЦСКА рефери не удалось. В 2017 году после ничьи с «Локомотивом» на Карасёва наехал Виктор Гончаренко, посчитав, что рефери ошибочно удалил с поля Хетага Хосонова.

«Против «Спартака» судейский заговор и предвзятость. Что делать клубу? Смириться» Сергей Хусаинов режет правду-матку.

«Ростов»

Любимый судья: Владимир Москалёв, Воронеж



10 матчей, 5 побед, 2 ничьи, 3 поражения (56,7% набранных очков)



22 жёлтые карточки, 2 красные карточки, 2 пенальти



Москалёв отработал без серьёзных ошибок на каждом из 10 матчей «Ростова» и не оставил поводов для сомнения в своей беспристрастности. Скорее всего, такая удачная статистика ростовчан связана с тем, что Москалёв дебютировал в РПЛ только в 2014 году. Тогда же «Ростов» начал превращаться из аутсайдера в претендента на еврокубки.



Ещё любимые судьи:



Алексей Матюнин – 15 матчей, 7 побед, 4 ничьи, 4 поражения



Нелюбимый судья: Алексей Еськов, Москва

Алексей Еськов Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

16 матчей, 1 победа, 8 ничьих, 7 поражений (22,9% набранных очков)



44 жёлтые карточки, 2 красные карточки, 2 пенальти



У «Ростова» никогда не было серьёзных претензий к арбитру. Тем не менее в матче 27-го тура «Ростов» — «Уфа» (1:2) Еськов дал для них подходящий повод, засчитав победный гол уфимцев. «На 75-й минуте гол в ворота «Ростова» забили с нарушением правил. Для Еськова это сложный момент — игрок атаки сбил игрока «Ростова» коленом, но вторая нога футболиста хозяев закрывает главному арбитру обзор. Даже VAR не разобрался в этом эпизоде. Скорее всего, они просматривали момент на игру рукой нападающего, а надо было смотреть на ноги Норманна. Это ошибка VAR, хотя ответственности с Еськова не снимаю. «Ростов» проиграл из-за этой результативной ошибки судей», — считает арбитр Игорь Федотов.

«Динамо»

Любимый судья: Павел Кукуян, Сочи

Павел Кукуян (слева) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

6 матчей, 4 победы, 1 ничья, 1 поражение (72,2% набранных очков)



11 жёлтых карточек, 1 красная карточка, 1 пенальти



При судействе Кукуяна «Динамо» играло только с середняками и аутсайдерами – «Уфой», «Оренбургом», «Уралом», «Рубином», «Тосно» и командой из ФНЛ – «Нефтехимиком». Отсюда и такие результаты. Тем не менее с цифрами не поспоришь: Павел Кукуян – самый удачный рефери для московского клуба.

Ещё любимые судьи:



Сергей Карасёв – 23 матча, 12 побед, 4 ничьи, 7 поражений



Нелюбимый судья: Алексей Еськов, Москва



14 матчей, 4 победы, 4 ничьи, 7 поражений (30,9% набранных очков)



33 жёлтые карточки, 4 красные карточки, 2 пенальти



При Алексее Еськове «Динамо» потерпело 7 поражений, но, пожалуй, одно из них, болельщики запомнили чуть лучше остальных. Речь о домашнем матче московского клуба со «Спартаком». Тогда при счёте 1:1 Еськов отменил гол Бюттнера, якобы забитый из офсайда. Чуть позже динамовцы пропустили и в итоге проиграли. Многие эксперты посчитали решение арбитра об отмене гола ошибочным, однако никаких санкций в адрес Еськова тогда не последовало.

«Спартак»

Любимый судья: Сергей Лапочкин, Санкт-Петербург

Доменико Тедеско и Сергей Лапочкин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

30 матчей, 22 победы, 4 ничьи, 4 поражения (77,8% набранных очков)



63 жёлтые карточки, 2 красные карточки, 5 пенальти



О «любви» Лапочкина к «Спартаку» известно давно. В болельщицкой среде рефери считают фанатом московского клуба, а сами спартаковцы частенько подшучивают над ним. «Перед матчем «Крылья Советов» — «Спартак» Артём Ребров на разминке подошёл и в шутку спросил: «Сегодня как всегда?». Все же знают мою статистику», — вспоминал Лапочкин. Впрочем, судья уверяет, что не болеет за «Спартак» и пока не признаётся, кого поддерживает на самом деле.

Лапочкина проверили на полиграфе. Его подозревают в предвзятом судействе Неожиданный поворот в назревающем скандале.

Ещё любимые судьи:



Владимир Москалёв – 12 матчей, 7 побед, 4 ничьи, 1 поражение



Нелюбимый судья: Михаил Вилков, Нижний Новгород



27 матчей, 4 победы, 9 ничей, 14 поражений (25,9% набранных очков)



Снова без сюрпризов. «Спартак» при Вилкове показывает настолько плохие результаты, что многие и без этого текста легко бы догадались, кто же «нелюбимый» арбитр красно-белых. Тем более Вилков сам регулярно подсказывает, принимая спорные решения в играх «Спартака». Недаром, когда полуфинальный матч Кубка России решили провести в Санкт-Петербурге, Леонид Федун бросил эту фразу: «Осталось только Вилкова поставить на судейство… И тогда всё у них будет хорошо».