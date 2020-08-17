«Локо» взял ещё одного нападающего. И это при Смолове, Эдере, Джорджевиче и Лисаковиче

Сегодня «Локомотив» объявил о покупке нападающего Франсуа Камано.
Первая реакция на такую новость – удивление. И дело даже не в статистике футболиста – у Камано лишь 1+0 по системе «гол+гол» в прошедшем чемпионате Франции (появлялся в 11 матчах, 7 раз – в основе). Дело в том, что «Локо» взял игрока именно на эту позицию.
У Николича уже есть много нападающих:
1. У Смолова контракт рассчитан ещё на год.
2. У Эдера этим летом автоматически продлился контракт еще на год.
3. У Джорджевича контракт ещё на три года, но в 2020 году он, вероятно, ни разу не сыграет за «Локо».
4. Этим летом «Локомотив» купил белоруса Лисаковича и дал ему контракт на 4 года.
А ведь речь идет лишь об одной позиции. «Локо» не играет в двух форвардов, и было бы непривычно увидеть в основе сразу нескольких из этих четверых игроков. И тут бац! Сайт «Локо» пишет о новом нападающем. Даже учитывая тяжелую травму Джорджевича, новость о покупке пятого футболиста в линию атаки кажется странной. Всё-таки на фланг особо не отправить ни Смолова, ни Эдера, ни Джорджевича, ни Лисаковича. Конечно, при большом желании можно, но их базовая позиция – именно форвард.
И всё же решение у этой загадки есть.
Как раз новичок Франсуа Камано, скорее всего, не будет нападающим. Да, «Локомотив» на официальном сайте назвал его именно нападающим, но на самом деле он – полузащитник. В прошедшем сезоне Камано чаще играл в «Бордо» правого хавбека/вингера.
Вообще эта путаница существует давно, и уже порядком надоела. В России и Европе разное понимание слова «нападающий». Фактически у нас при любой расстановке принято говорить либо об одном, либо о двух нападающих (чаще, конечно, об одном). В нашем мире вингеры – это полузащитники. Например, условный Владимир Быстров. В Европе его называли бы нападающим. Отсюда недопонимание. Помню, как ещё экс-тренер «Локо» Коусейру давал интервью в Москве и с удивлением говорил: «Нет-нет. Мы играем в трёх нападающих». Тренер даже показывал три пальца журналистам, на случай, если переводчик что-то неправильно понял.
Хотя и в полузащите «Локо» не то чтобы явная нехватка футболистов.
Руководство клуба декларирует курс на воспитанников в составе «Локо». И тут, с одной стороны, нападающий Сулейманов ушёл в аренду в «Нижний Новгород», но среди атакующих полузащитников между собой конкурируют четыре воспитанника — братья Миранчуки, Жемалетдинов и Рыбчинский.
Грубо говоря (очень грубо), Камано – это новый Жоау Мариу. Хотя уровень гвинейца менее очевиден из-за малого количества игр за последнее время. Зато он моложе. Только Жоау Мариу чаще играл слева (хотя появлялся и в центре, и справа), а Камано чаще выступал справа (слева и в центре он тоже выходил). Еще нужно учитывать, что Алексей Миранчук близок к уходу из «Локомотива». Гендир клуба Кикнадзе говорил о продаже футболиста с вероятностью 60%. Агент полузащитника Вадим Шпинев подтвердил «Чемпионату», что «Локомотив» ведет переговоры с «Аталантой» (команда стала третьей в Серии А и сыграет в Лиге чемпионов).
Так что, если рассматривать новичка не как чистого нападающего, то логики во всём происходящем проявляется чуть больше.
И коротко – несколько фактов о Камано:
• В разное время Камано вроде бы (по информации европейских изданий) интересовались «Атлетико», «Севилья», «Монако», «Торино», «Бетис» и «Краснодар».
• Transfermarkt оценивает Камано в 8 млн евро.
• Камано – игрок сборной Гвинеи. В мае футболисту исполнилось 24 года, на его счету уже 34 матча за национальную команду.
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