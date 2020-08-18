Лига чемпионов. Сумеют ли парижские миллионеры совладать с дерзкими «быками»? LIVE!

Добрый вечер, уважаемые поклонники футбола! Сегодня, 18 августа, состоится первый полуфинал Лиги чемпионов. Французский «ПСЖ» и немецкий «РБ Лейпциг» выяснят, кто больше достоин места в финальном матче турнира. Начало встречи — в 22:00 мск.



Возможно, кто-то считает, что вывеска для полуфинала самого престижного клубного турнира Старого Света не самая привлекательная, но обе команды наверняка будут грызть землю, чтобы продолжить борьбу за трофей.



Вы ведь не думаете, что «быки», убравшие со своего пути «Тоттенхэм» и «Атлетико», отпустят вожжи? Да и дорогостоящим звёздам парижанам есть что доказывать, ведь «ПСЖ» не добирался до такой стадии ЛЧ с конца прошлого века! Кто знает, возможно, нас ждёт очередной матч с яркой концовкой.



Следить за всеми подробностями матча можно в нашей трансляции.