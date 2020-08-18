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«РБ Лейпциг» — «ПСЖ», Лига чемпионов, онлайн-трансляция, 18 августа 2020

«РБ Лейпциг» — «ПСЖ». LIVE!
Кирилл Закатченко
Лига чемпионов. Сумеют ли парижские миллионеры совладать с дерзкими «быками»? LIVE!
Все подробности первого полуфинала.
Футбол / Лига чемпионов 0

Добрый вечер, уважаемые поклонники футбола! Сегодня, 18 августа, состоится первый полуфинал Лиги чемпионов. Французский «ПСЖ» и немецкий «РБ Лейпциг» выяснят, кто больше достоин места в финальном матче турнира. Начало встречи — в 22:00 мск.

Возможно, кто-то считает, что вывеска для полуфинала самого престижного клубного турнира Старого Света не самая привлекательная, но обе команды наверняка будут грызть землю, чтобы продолжить борьбу за трофей.

Вы ведь не думаете, что «быки», убравшие со своего пути «Тоттенхэм» и «Атлетико», отпустят вожжи? Да и дорогостоящим звёздам парижанам есть что доказывать, ведь «ПСЖ» не добирался до такой стадии ЛЧ с конца прошлого века! Кто знает, возможно, нас ждёт очередной матч с яркой концовкой.

Следить за всеми подробностями матча можно в нашей трансляции.

Лига чемпионов. 1/2 финала
18 августа 2020, вторник. 22:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Live Кирилл Закатченко

Давайте ознакомимся с прогнозами наших экспертов. Кто-то даже ставит на очень необычный состав участников финала. Смешно, скажите вы? Но кто мог предположить, что «Лион» уберёт со своего пути «Манчестер Сити»? Как там сейчас, кстати, поживает Пеп Гвардиола?

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Что касается «Лейпцига», то «быкам» за 11 лет удалось пройти путь от пятой лиги Германии по полуфинала Лиги чемпионов. С ума сойти можно! Узнать больше подробностей о немецком клубе можно в нашем свежем тексте.

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Французский клуб не доходил до полуфинала Лиги чемпионов с сезона-1994/95, хотя в последние годы количество нулей в контрактах игроков парижан поражает воображение. Сумеет ли команда во главе с Неймаром сделать ещё один шаг на пути к трофею? Узнаем совсем скоро. А пока предлагаем вам почитать материал об успехах «ПСЖ» 25-летней давности. «Спартаку» тогда ой как не поздоровилось!

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«РБ Лейпциг», в свою очередь, обставил грозный «Атлетико». И здесь также не обошлось без решающего гола на последних минутах!

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Друзья, давайте вспомним, как обе команды дошли до жизни такой. «ПСЖ» был на волоске от поражения в четвертьфинале с «Аталантой», однако вырвал победу. И сделали это парижане в незабываемом стиле!

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: UEFA — Handout/UEFA via Getty Images

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