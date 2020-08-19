«Нам могут ломать нос, а жёлтые получаем мы!» Как Мешков судил «Зенит» и ЦСКА

Разговоры о судействе остались любимой забавой тренеров, болельщиков, журналистов и после введения системы VAR. Особенно когда речь идёт о таких больших матчах, как «Зенит» – ЦСКА. В третьем туре РПЛ команды Сергея Семака и Виктора Гончаренко сыграют в Петербурге под свист Виталия Мешкова. Вспоминаем, как арбитр из Московской области судил сине-бело-голубых и красно-синих и в какие истории попадал.

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Как Мешков судил «Зенит» и ЦСКА

37-летний Мешков – достаточно опытный рефери, имеющий категорию ФИФА. В Премьер-Лиге работает с 2010 года, отсудил уже 156 матчей. Он удалял игроков 35 раз (16 вторых «горчичников» и 19 прямых красных), назначил 51 пенальти. По количеству удалений и одиннадцатиметровых самым урожайным получился для него сезон-2019/2020. Видимо, за годы практики Виталий укрепился в мысли, что нужно быть строже на футбольном поле.

За свою карьеру Мешков обслуживал 28 матчей в РПЛ с участием ЦСКА. В них «армейцы» одержали 18 побед при 7 ничьих и всего 3 поражениях, набирали в среднем за игру 2,17 очка. В пользу ЦСКА Виталий дал пять пенальти, в ворота красно-синих – четыре. С «Зенитом» Мешков пересекался 21 раз. Петербуржцы одержали 14 побед при 3 ничьих и 4 поражениях, набирали в среднем за игру 2,14 очка. В пользу «Зенита» Виталий также дал пять пенальти, в ворота сине-бело-голубых – один.

Виталий Мешков Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Очные встречи «Зенита» с ЦСКА Мешков судил дважды. В октябре 2013-го сине-бело-голубые победили в Петербурге – 2:0 (голы забили Широков и Халк), а в сентябре 2015-го команды сыграли вничью в Москве – 2:2 (Ломбертс в свои ворота, Думбия – Халк, Смольников). В том матче Виталий поставил два пенальти. Халк свой удар на 39-й минуте реализовал, а вот Алан Дзагоев на 72-й минуте при счёте 2:2 упустил возможность забить победный гол – Юрий Лодыгин отразил мяч.

После московской игры Мешкова крепко критиковали. По мнению Сергея Хусаинова, судья ошибочно поставил пенальти на Халке, но не дал одиннадцатиметровый в пользу «Зенита» за фол против Игоря Смольникова, а кроме того, не удалил Артёма Дзюбу за удар Сергея Игнашевича. По мнению Александра Бубнова, Мешков не назначил два пенальти в ворота ЦСКА.

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Как «Зенит» и ЦСКА жаловались на Мешкова

Несмотря на то что Мешков отсудил в общей сумме почти 50 матчей «Зенита» и ЦСКА в чемпионате России, оба клуба нередко критиковали работу этого судьи.

В августе 2010-го «армейцы» подали жалобу на Виталия после матча с «Аланией» (2:1). Экспертно-судейская комиссия РФС, изучив спорные эпизоды, сообщила, что Мешков допустил две ошибки: не поставил пенальти за нарушение против Вагнера Лава и безосновательно назначил одиннадцатиметровой в ворота красно-синих.

В декабре 2016-го РФС признал, что Мешков обидел «Зенит» в выездном матче с «Ростовом». Виталий не указал на «точку», когда Сесар Навас сфолил на Александре Кокорине. «Мы могли поддавить «Спартак», который идёт на первом месте. Во втором тайме был пенальти в ворота «Ростова». Стопроцентный пенальти. Но потому, что мы «Зенит», и потому, что это важная игра, пенальти не назначили. «Спартак» или ЦСКА – в их пользу такие пенальти назначают», – заявил полузащитник петербургской команды Аксель Витсель.

В октябре 2017-го возглавляемый Роберто Манчини «Зенит» остался недоволен судейством Мешкова в домашнем матче с «Локомотивом» (0:3). В начале матча арбитр из Московской области не зафиксировал фол Соломона Кверквелии в собственной штрафной на Эмилиано Ригони, а первая голевая атака «железнодорожников» началась с того, что Михаил Лысов ударил по ноге Бранислава Ивановича и завладел мячом. Тогда обсуждали любопытный факт: Мешков считается учеником начальника «Локомотива» Станислава Сухины.

В августе 2018-го глава департамента судейства РФС Александр Егоров подтвердил в СМИ, что Мешков не дал пенальти в пользу ЦСКА в матче с «Рубином» (1:1). «Арбитр ошибся. В этом случае слава Марио сыграла против него – все помнят эпизод с Фернандесом в Тюмени. Видимо, это сыграло свою роль. Судья просто не поверил», – объяснил Егоров.

Виталий Мешков показывает желтую карточку Артему Дзюбе Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В августе 2019-го Виктор Гончаренко удивлялся, почему Мешков не наказал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича, который разбил лицо Фёдору Чалову. «У нас это стандартная ситуация: нас могут ломать, нас могут бить, нам могут ломать нос, а жёлтые карточки получаем мы», – сказал главный тренер ЦСКА. Егоров и тут признал промах судьи: Мешков должен был удалять серба и назначать одиннадцатиметровый.

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Кто ещё критиковал работу Мешкова

Как и любой судья, Мешков время от времени попадал в скандалы. Иногда ему ставили двойки. В 2017 году вообще на несколько месяцев отстранили от работы в Премьер-Лиге.

Первым недругом этого арбитра в РПЛ стала Ольга Смородская. В мае 2012-го президент «Локомотива» раскритиковала рефери из Московский области после поражения от ЦСКА (0:3):

«Знаю, что Мешков чей-то протеже в РФС, кто-то его тянет. Но так футбол не судят даже в первом дивизионе! Это бездарный судья, который очень хотел быть Коллиной. Чтобы стать Коллиной, надо быть профессионалом. Чтобы принимать такие решения, надо ещё иметь мозг. У него ни того, ни другого нет».

В сентябре того же года, когда Михаил Вилков с подсказки резервного арбитра Мешкова ошибочно удалил Романа Шишкина в матче с «Зенитом», Смородская сделала ещё одно громкое заявление – предложила навсегда отлучить Виталия от футбола. «Знаете, что меня больше всего поразило? Судья Мешков в своих собственных глазах, как я поняла, не просто Наполеон, а круче Наполеона», – выдала президент «Локомотива».

В мае 2013-го Мешкову досталось от защитника «Краснодара» Руслана Нахушева. «Такие пенальти, как в наши ворота, можно раз шесть давать за игру. Я скажу, что судья – негодяй», – выдал Нахушев, комментируя судейство в матче со «Спартаком».

Своего игрока поддержал владелец «Краснодара» Сергей Галицкий. Он вспомнил о прописке арбитра: «Всё московское. «НТВ-Плюс» даже в хайлайт не включил стопроцентный пенальти на Шипицине. И судил отвратительно москвич, от которого зависела судьба «Кубани» и «Спартака». Всё московское», – написал Галицкий в своём «твиттере».

В мае 2015-го после матча «Ростов» – ЦСКА (1:1) главный тренер хозяев Курбан Бердыев заявил, что «никогда не видел такого судейства» и «Мешков убивал команду». Защитник Виталий Дьяков заметил с иронией: «Все мелкие фолы, ауты и прочее – всё трактовалось в пользу ЦСКА. Так что арбитр отработал на отлично.

Остаётся пожелать Виталию Мешкову, чтобы по окончании матча в Санкт-Петербурге ни хозяева, ни гости не говорили о нём словами Смородской и Бердыева.