Широкову реально грозит 10 лет тюрьмы? Его обвиняют в покушении на убийство!

Почти две недели назад во время матча любительского «Московского кубка селебрети» экс-полузащитник сборной России Роман Широков избил судью Никиту Данченкова. На следующий день Широков извинился, но уже сегодня стало известно, что одних извинений потерпевшему недостаточно. Его представитель, почётный адвокат России Александр Островский, сообщил, что заявление в полицию было подано в первый же день после инцидента, а сторона защиты квалифицирует дело как покушение на убийство.

– По этой статье может грозить до 20 лет, но это в случае убийства, — рассказывает адвокат Данченкова, — но тут покушение, трупа нет, так что могут дать несколько лет.

Ушатал. За что Широков избил судью и какое наказание может понести Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России влип в скверную историю.

Широков везде говорит, что он советник министра спорта Московской области. Я позвонил секретарю министра. Мне ответили, что в 2018 году Роману не продлили контракт. Широков также рассказывал, что входит в 20-ку авторитетнейших людей футбола, которые от РФС участвуют в рассмотрении футбольных конфликтов. Главный хулиган представляется в роли третейского судьи! В одном интервью Широков рассказал, что в раздевалке избил Мамаева. Остаётся пожалеть, что Кокорина там не было, он бы и его «полечил».

Почему до сих пор не возбуждено дело?

Вчера Данченков предоставил подробное объяснение ситуации полиции, но в целом арбитр ещё продолжает лечение у офтальмолога и у терапевта. Именно из-за того, что избитый арбитр находится на больничном, возбуждение дела пока откладывается: «Полиция выходит на прокуратуру с ходатайством о продлении срока предварительной проверки до 30 дней. За это время должна быть проведена судебно-медицинская экспертиза. К этому времени будут известны диагнозы Никиты, срок его больничного. Чтобы определить тяжесть телесных повреждений, необходимо собрать все документы. Этим и будет заниматься полиция ещё 20 дней», — рассказал «Чемпионату» Островский. При этом сторона защиты просит передать дело в следственный комитет.

Будет дома сидеть. Широкова убрали из эфира за избиение судьи Развитие скандальной истории.

Какое наказание грозит Широкову?

– Если бы Данченков умер, — говорит Островский, — была бы чисто 105-я статья. Это убийство. А так на жаргоне она называется «105 через 30», 105 – это убийство, а 30 – покушение. Мы квалифицируем дело именно как покушение на убийство, но важно, что мы не прокуратура и не следственный комитет. Реально ему может грозить меньше десяти лет.

Островский допускает, что дело переквалифицируют в другую статью. Такой прогноз ранее «Чемпионату» давал и другой известный адвокат – Игорь Бушманов, представляющий интересы Павла Мамаева: «Если потерпевший обратится в соответствующие органы с заявлением и у него будут диагностированы побои, будет установлен хулиганский мотив, то, возможно, по 116-й статье возбудят уголовное дело», — говорил Бушманов.

Широков: не хотите избрания Путина? Так встаньте с дивана и проголосуйте против! О власти и Навальном, «Газпроме» и «Лукойле», Дзюбе и Уткине, а также о наших футболистах, которых не научили даже бить по мячу.

Чего ещё хочет сторона защиты?

На вопросах к Широкову Островский не останавливается – Данченков ждёт помощи от РФС (ранее в организации заявили, что готовы «оказать ему всю необходимую поддержку по реабилитации и восстановлению»).

– В РФС обещали оказать Никите материальную помощь и оплатить работу адвокатов, — заявил адвокат, — Никита воспринимает это всерьёз. Это делает честь РФС. Помощи ещё не было, но мы ждём.

История Данченкова с Широковым выявила проблемы, которые до сих пор не решены в РФС. Оказалось, что футбольный арбитр не прикреплён ни к какой спортивной медицинской организации. Также у судей нет медицинского страхования. Избитый арбитр, который честно выполнил свой профессиональный долг, не может получить полноценное лечение в районной поликлинике, где не очень знакомы со спортивными травмами. А средств на лечение в профильном заведении у него нет. Надеемся, что по итогам рассмотрения дела эти вопросы будут решены.