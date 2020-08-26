Революции без жертв не бывает, но теперь голландца оправдает только результат.

Куман-чистильщик — это то, чего «Барса» и хотела, и боялась. Даже Месси оказался не готов

После исторических 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов я написал: «О роли Месси в новой «Барселоне» – это нужно серьёзно подумать. Но строить команду на будущее вокруг 33-летнего игрока – при всём его инопланетном величии и ни с чем не сравнимых заслугах перед клубом – весьма спорно. Тут всем нужно очень серьёзно подумать. И прежде всего ему самому».

Вот он и подумал. И всё решил.

Хави, спасай! «Барселона», которой больше нет, и время перемен. С Месси или без него? На руинах.

Понятно, что в этой истории многое упирается в фигуру Бартомеу — одного из самых критикуемых президентов в истории «Барселоны». Но, думаю, если бы Месси был недоволен только им, то ушёл бы сразу после «Баварии». А он ждал. Разговора с новым тренером?

Видимо, то, как Рональд Куман начал рьяно перестраивать команду (Романцев скажет по-другому — «резать мясо»), аргентинца насторожило, испугало, уязвило, обидело (нужное подчеркнуть).

Куман по телефону сообщил Суаресу, что не рассчитывает на него.

Аналогичная информация была донесена до Ракитича, Видаля и Юмтити.

Бускетсу голландец дал понять, что ему не гарантировано место в основе.

Пике, Альбу, Серхи Роберто и того же Бускетса клуб попросил задуматься о снижении зарплат.

Наконец, самому Месси Куман заявил, что при нём в «Барселоне» никому не будет поблажек.

Опять же – мир футбола тесен. То тут, то там игроки, работавшие с Куманом, дают ему нелестные характеристики. Хоакин: «За пять месяцев он уничтожил «Валенсию». Единственное, о чём он беспокоился, – выпить 5-7 бутылок вина за обедом». Деулофеу: «В «Эвертоне» он не дал мне вообще ничего как тренер. Я не был счастлив и хотел уйти».

Истина в подобных заявлениях, как правило, находится где-то посередине. Но то, что Куман могучий дядька с характером и принципами, факт давно известный и бесспорный. В 92-м он уже вошёл в историю «Барселоны», своим голом принеся ей первый Кубок чемпионов, а теперь может сделать это ещё раз — как тренер, при котором «Камп Ноу» покинет Месси. Для этого нужно иметь просто слоновьи яйца.

Одним ударом Куман обессмертил себя в Каталонии. Главное о новом тренере «Барселоны» Уж ему-то точно обеспечена народная поддержка на «Камп Ноу».

Тут важно усмирить клокочущие эмоции – Куман не выгонял Месси. Он просто объяснил Лео, как он хочет работать. Выводы аргентинец сделал сам. И сам же принял решение: «Со мной так нельзя — ухожу!». Хотя некоторые эксперты ещё после разгрома от «Баварии» – то есть до прихода Кумана – прогнозировали: малыш может психануть. Что, собственно, и произошло.

Но так ли не прав и демоноподобен Куман, как сейчас все это малюют?

«Барселоне» объективно нужна была перестройка. Даже кадровая революция. После отданного чемпионства в Испании и 2:8 в Европе. А из классики нам известно – революции без жертв не бывает.

Пике, Ракитичу, Видалю, Бускетсу, Альбе – всем за 30. Суаресу – 33. Говорят, что последние месяцы, несмотря на перенесённую зимой операцию на колене, уругваец играл через боль. И у него худшие цифры по голам за всё время в «Барсе».

Месси – да, отдельная история. Но если кому-то могло показаться, что он не уйдёт из «Барселоны» просто потому, что это невозможно, так это не про современный футбол. Уходили все – Гвардиола, Хави, Иньеста… Когда-нибудь (через год, два, три) пришлось бы решать и с Лео. Выпускать стареющего идола на какие-то минуты только ради уважения к его заслугам и сединам – тоже не вариант (причём для всех). Поэтому, может, всё сейчас и к лучшему?

Выход у Гвардиолы только один. Звать Месси Лига чемпионов остаётся для «Сити» заколдованным турниром.

Конечно, болельщикам хочется, чтобы звёзды их любимой команды играли за неё вечно. Но так не бывает. А за результат всегда будут спрашивать с тренера.

Так отдайте же должное решительности голландца — никаких сантиментов! Не думаю, что он включил режим Портоса: «Я дерусь, потому что я дерусь!». Избавляется от ветеранов просто так –по зову своей рыжеволосой души («Вот хочется – и всё!»). Безрассудная смелость – такой диагноз в 57 лет ставить уже поздно. И на цепного пса Бартомеу легендарный защитник-бомбардир совсем не похож. Очевидно, что, занимаясь Чисткой состава, Куман и для себя последствия оценил-продумал, и получил определённые гарантии от клуба. Что с ним не поступят как с антикризисным менеджером, который только разгребет завалы, а строить команду будет кто-то другой — например Хави. Чтобы уважающий себя тренер пошёл в «Барсу» (даже в «Барсу») на таких уничижительных условиях – нет, конечно. У Кумана должно быть время на строительство своей «Барселоны» (плюс, как говорят, контроль над трансферами), правда — немного. В таких клубах и игра, и результат нужны, как правило, вчера.

Голландец искренне любит «Барсу», и будет честно после такой грязной работы дать ему определённый карт-бланш на то, чтобы заняться созиданием. Как-то же он видит свою новую «блауграна»? И только эта работа покажет, как Кумана-тренера будут вспоминать кулес – как убийцу или мессию. Вот такая игра слов и суперзадача – стать мессией без Месси.

P.S. Одна маленькая, но важная дуэль — официально Месси ещё не ушёл.