«Соболев подумал: «Почему Дзюбе можно, а мне нельзя?» «Спартаку» подарили пенальти

В пятом туре РПЛ «Спартак» забил с пенальти, а «Зениту» одиннадцатиметровый не дали, ещё и удалили игрока. Вопросы к судьям не заканчиваются. Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, разобрал работу коллег во вторник-среду.

«Тамбов» — «Сочи» — 0:1. Матюнин не назначил пенальти в ворота «Тамбова»

На 40-й минуте Матюнин не назначил одиннадцатиметровый в ворота «Тамбова». Был удар, Чичерин выставил локоть, пытался его прижать, но мяч попал в руку. В этом моменте было движение к мячу: Чичерин мог убрать руку или отвести в естественное положение. Расстояние удара позволяло это сделать. Это неназначенный одиннадцатиметровый в ворота «Тамбова».

«Тебе платим, закрываешь рот и играешь!» Мощный ответ Ивелина Попова «Ростову» Карпин уже отреагировал.

«Арсенал» — «Химки» — 1:1. Не стоило удалять Казанцева

На 66-й минуте Кангва пытался подойти к мячу, выставил локоть и попал по лицу Тихому. Волошин продолжил игру. Сразу же после этого эпизода Казанцев в грубом подкате сбил Кангва. Арбитр показал жёлтую карточку. Надо было свистнуть раньше и наказать Кангва предупреждением за выставление локтя. Тогда и жёлтой карточки у Казанцева не было бы.



На 77-й минуте Пантелеев прокидывал мяч, а Казанцев в подкате пытался дотянуться до мяча. Игрок «Арсенала» подпрыгнул, никакого контакта там не было. Волошин остановил игру и показал вторую жёлтую Казанцеву. Это ошибка арбитра. Если бы этот момент случился в штрафной площади и Волошин назначил одиннадцатиметровый, VAR вмешался бы и отсматривал эпизод на момент симуляции у игрока «Арсенала». Это воздушная подножка, за которую Пантелееву стоило показать жёлтую карточку.



«Ротор» — «Спартак» — 0:1. Пенальти на Соболеве не было

Падение Соболева на 53-й минуте – это не одиннадцатиметровый удар. Ну положили на него ручки, ну и что? «Спартак» не должен был бить пенальти в ворота «Ротора».



Этот момент надо сравнивать с падением Малкома в матче «Динамо» — «Зенит». Соболев подумал: «Почему Дзюба падает, а мне нельзя?» И решил упасть. Захотел Сухой назначить пенальти, он его и назначил. Поверьте, если бы арбитр не назначил одиннадцатиметровый, VAR бы даже не вмешался. Почему показана жёлтая карточка?



Сухой назначил пенальти. Имел ли он основания показать красную? Нет, так как Соболев не владел мячом. Для меня это неправильно назначенный пенальти в ворота «Ротора».

«Спартак» вырвал три очка в Волгограде. Спасибо Максименко и перекладине Новичок потрепал фаворита.

«Локомотив» — «Ахмат» — 2:3. Не стоило удалять Швеца

Арбитр имел основания назначить одиннадцатиметровый удар в ворота «Ахмата». Шелия попадал рукой по голеностопу Лисаковичу. Здесь о симуляции говорить не могу.



Вторая жёлтая карточка Быстрову показана за неспортивное поведение, всё по делу. А вот Швеца не надо было удалять. Первую жёлтую за неспортивное поведение арбитр показал верно. За что он показал красную? Я не знаю. Никакого удара по лицу там не было. Сразу подбежали Куликов и Мурило, стали толкать Швеца. Стоило показать им жёлтые карточки.

Ужасное дерби для «Локо»: минус 3 очка и 2 лидера. Первое поражение Николича в РПЛ Тедеско вернулся — и «Спартак» победил.

«Рубин» — «Уфа» — 3:0. Вопросов к Кукуяну нет

Кукуян проделал хорошую работу. И счёт 3:0, и команды играли. Вопросов нет.

«Краснодар» — ЦСКА – 1:1. Пенальти на Зайнутдинове не было

На 86-й минуте Смольников боролся с игроком ЦСКА, положив ему руки на лопатки. Тикнизян в том моменте просто потерял равновесие. Продолжить игру – верное решение.



На 88-й минуте после того, как Сафонов отбил мяч перед собой, Зайнутдинов проталкивал мяч дальше. Смольников пытался сыграть чисто. Какой-то небольшой контакт был. Но для того, чтобы назначить одиннадцатиметровый удар, нужно что-то большее.

Гончаренко пытался обмануть «Краснодар». Но супергол Вандерсона лишил ЦСКА победы Зато Кучаев снова забил.

«Ростов» — «Урал» — 1:0. Игроку «Урала» не показали прямую красную карточку

На 38-й минуте Лапочкин не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Урала». Кулаков фолил на Ионове, хватая его за майку и не давая выйти на позицию.



На 45+1-й минуте арбитр не показал прямую красную карточку Бавину. И не важно, сыграл он в мяч или нет. Дальше он протянул ногу, попав в голень. Лапочкин находился в хорошей позиции, но для него это не красная карточка. Почему – я не знаю.



«Динамо» — «Зенит» — 1:0. Пенальти на Малкоме не было, как и удаления Скопинцева

Падение Малкома можно сравнить с падением Соболева в игре с «Ротором». Для меня оба эпизода — не одиннадцатиметровые удары. Ничего страшного Каборе не делал: положил руку на руку Малкома. А Малкому стоило дать жёлтую за то, что он показывал телевизор — это проявление неспортивного поведения. Малком указывал судье на его действия.



Вдруг судья малодушный, может, с нервами что-то у него не так. Все же люди разные. Для меня, как для Васильева и даже для Вилкова, это не одиннадцатиметровый удар. Не назначить пенальти в ворота «Динамо» за это падение – верное решение.

«Динамо» остановило чемпиона! В последний раз «Зенит» проигрывал «Бенфике» Вилков лишил «Зенит» пенальти?

А вот Скопинцеву не стоило показывать красную карточку. Вспомним момент Оздоева и Айртона в полуфинале Кубка России. Чем эта красная карточка отличается от жёлтой Оздоеву? Абсолютно ничем. Куда попадает Скопинцев? В стопу. Если бы он попал повыше, тогда нужно было показать красную карточку. Не надо никого обвинять, а просто сравнить моменты. И департамент признал, что решение показать жёлтую карточку Оздоеву — верное, потому что нога шла низко, попадая в голеностоп. Где же последовательность? Оздоева в игре со «Спартаком» за такое не удаляли.

Соболев пролетел мимо сборной из-за стычки с Дзюбой. С чего всё началось Александр публично разнёс Артёма, но дело даже не в критике.

Во второй жёлтой карточке Барриосу Васильев не разобрался. Комличенко изначально не хотел играть в мяч, он бежал и смотрел на Барриоса. Игрок «Зенита» смотрел на мяч, а Комличенко шёл в него локтем. Это нарушение в другую сторону, в пользу «Зенита». Комличенко даже не пытался сыграть в мяч. Вторая жёлтая Барриосу была показана неправильно.