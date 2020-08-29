«Спартак» сбросит «Зенит» с первого места? Когда, если не сейчас!

В 5-м туре нашего конкурса участники массово угадывали исходы, но много баллов не заработали.



Лучший результат показал наш обозреватель Роман Вагин, набрав 11 очков. Он угадал результат матча «Краснодар» — ЦСКА, разницу в игре «Тамбов» — «Сочи» и исходы встреч «Рубин» — «Уфа», «Ротор» — «Спартак» и «Ростов» — «Урал».

Бывший российский футболист Максим Деменко предсказал счёт матча «Краснодар» — ЦСКА, а также исходы игр «Ротор» — «Спартак» и «Ростов» — «Урал». Это 7 баллов.



Читатель Хамильтон Норов из Москвы заработал 4 очка: разница в игре «Тамбов» — «Сочи» и исход матча «Ротор» — «Спартак».

Таблица после 5-го тура

Журналисты — 59



Специалисты — 50



Читатели — 34

Прогноз специалистов

Валерий Гладилин, известный в прошлом футболист «Спартака»:



«Спартак» — «Арсенал» — 2:1



Красно-белые сейчас на эмоциональном подъёме. Они показывают неплохой футбол и, главное, начали играть результативно не только на контратаках.

«Соболев подумал: «Почему Дзюбе можно, а мне нельзя?» «Спартаку» подарили пенальти Удаления в Черкизово и на «Динамо», «точка» «Спартака» и падение Малкома – в разборе арбитра Федотова.

«Химки» — «Ротор» — 1:0



Обе команды показывают примерно одинаковый футбол, но «Химки» сыграют строго в обороне, поскольку прошлые матчи упустили в самой концовке. Им надо побеждать.



«Уфа» — «Динамо» — 1:1



«Уфа» постарается выиграть, но динамовцы сейчас на подъёме: обыграли «Зенит», идут в группе лидеров. У них будет большое желание подтвердить, что победа в прошлом туре — неслучайность.

«Локомотив» — «Зенит» — 2:2



У обеих команд есть проблемы с нападением. В прошлом туре они потерпели поражения, поэтому в воскресенье будет обилие голов.



«Рубин» — «Тамбов» — 2:1



«Рубин» должен п»обедить, хоя просто ему не будет. «Тамбов» не отдаст три очка просто так.



«Ахмат» — ЦСКА — 1:1



«Ахмат» на кураже после удачного старта. Раскрываться против ЦСКА хозяева не будут, потому что «армейцы» с каждым матчем прибавляют. Но поскольку у москвичей не все игроки набрали оптимальные кондиции, предвижу ничью.

«Я и сейчас не чувствую себя бомбардиром». Кучаева прорвало: 5 матчей – 3 гола за ЦСКА «Дурацкое» поражение от «Рубина», новая схема и подколки Гайча с Дивеевым – в интервью с хавбеком ЦСКА.

«Сочи» — «Урал» — 1:0



«Урал» неплохо играет в обороне на выезде, поэтому «Сочи» много забить не удастся.



«Краснодар» — «Ростов» — 2:2



Матч равных соперников. Здесь, как в черкизовском матче, будет результативная ничья.

Прогноз читателей

Дмитрий Доронин (Дзержинск):



«Спартак» — «Арсенал» — 2:1



Красно-белые набрали неплохой ход и остаются одной из двух команд, которые до сих пор не проиграли. Тулякам будет сложно зацепиться за очки без Луценко. Матч выйдет вязким, с большим количеством борьбы, поэтому игрокам «Спартака» не стоит рассчитывать на лёгкую победу.



«Химки» — «Ротор» — 0:0



Битва новичков РПЛ, где каждый захочет оформить первую победу в чемпионате. В этом туре предстоит много матчей, в которых стоит ожидать борьбу до последних секунд. Эта игра не станет исключением. Последний матч между командами закончился победой волгоградцев. Однако не стоит забывать, что в составах обоих коллективов произошли изменения. Возможно, исход матча решит один ключевой эпизод, но его ещё нужно реализовать. Итог — безголевая ничья с обилием борьбы.



«Уфа» — «Динамо» — 0:1



Многих удивил результат матча «Динамо» — «Зенит», где московская команда продемонстрировала способность грамотно играть в обороне и на втором этаже. Если бело-голубые серьёзно подойдут к матчу, то «Уфе» будет сложно рассчитывать даже на ничью.



«Локомотив» — «Зенит» — 1:1



Центральный матч тура, где сойдутся главные фавориты в борьбе за титул. Обе команды имеют серьёзные кадровые проблемы: отсутствуют игроки опорной зоны и линии атаки. Оба коллектива



будут иметь огромную мотивацию — нужно реабилитироваться за поражения в прошлом туре. Игра за Суперкубок показала, что нынешний «Локомотив» может играть с «Зенитом» на равных и создавать серьёзные проблемы в обороне. Ставлю на потерю очков сине-бело-голубых.

Между «Зенитом» и «Спартаком» всего очко. Но говорить о борьбе за золото – смешно и наивно Верить можно, но зачем себя обманывать?

«Рубин» — «Тамбов» — 2:0

«Рубин» выглядит предпочтительнее как кандидат на три очка. Команда Леонида Слуцкого одержала две важных победы — против ЦСКА и «Уфы», что положительно скажется на её настрое. Тамбовчане же одержали лишь одну победу — над новичком РПЛ.



«Ахмат» — ЦСКА — 1:2



Выезды в Грозный всегда несут большие проблемы для гостей, но не для ЦСКА. «Армейцы» одержали пять побед в последних пяти матчах против «Ахмата» (из них три — в гостях). Безусловно, виктория грозненцев в игре с «Локомотивом» не останется незамеченной — хозяева захотят отобрать очки у ещё одной московской команды. ЦСКА сможет реабилитироваться за три последних игры.



«Сочи» — «Урал» — 2:1



С помощью Нобоа хозяева одержат победу над нестабильным «Уралом».



«Краснодар» — «Ростов» — 1:1



Южное дерби всегда получается «жарким» на моменты. Ждём красивую игру. Положительные эмоции болельщики точно получат.

«Тебе платим, закрываешь рот и играешь!» Мощный ответ Ивелина Попова «Ростову» Карпин уже отреагировал.

Прогноз журналистов

Анатолий Романов, корреспондент «Чемпионата»:



«Спартак» – «Арсенал» – 1:1



«Спартак» сейчас хорош, но второй тур подряд играет в режиме через два дня на третий. Это обязательно скажется на игре команды и наверняка на результате. Поэтому прогнозирую, что «Арсенал» увезёт ничью из Москвы.



«Химки» – «Ротор» – 1:0



Только у «Химок» и «Ротора», двух новичков РПЛ, пока нет побед в чемпионате. Мне кажется, что дома команда Дмитрия Гунько наконец-то возьмёт три очка. Волгоградцы забили меньше всех – всего два гола, кроме того, они также играют на третий день.



«Уфа» – «Динамо» – 0:0



«Динамо» после отличной игры с «Зенитом» выглядит вроде бы явным фаворитом. Команда Кирилла Новикова пропустила меньше всех – всего два гола, тогда как у «Уфы», как ни удивительно, пока худшая оборона в лиге (10 пропущенных мячей). Но как раз победа над «Зенитом» может сыграть злую шутку с москвичами: им не хватит эмоций в Уфе.



«Локомотив» – «Зенит» – 0:2



«Локомотив» проиграл дважды подряд, и складывается впечатление, что Марко Николич не понимает, как готовить команду, когда нужно проводить два матча в неделю. Если «железнодорожники» не сыграют с «Зенитом» в стиле «Динамо» – пять защитников, глубокая оборона, единоборства на грани фола на каждом участке поля, то снова уступят. Чемпион не будет таким сонным, как в первом тайме встречи с динамовцами, напротив, выйдет на поле очень злым, поэтому, скорее всего, выиграет, как и в Суперкубке России.



«Рубин» – «Тамбов» – 2:1



«Рубин» расцветает после непростого старта, одержал две подряд победы. Работа Леонида Слуцкого в Казани вызывает уважение, если забыть срыв на судей во встрече с «Локомотивом». У «Тамбова», похоже, есть проблемы с физическим состоянием игроков, так что гости, по всей видимости, потерпят пятое поражение в сезоне.



«Ахмат» – ЦСКА – 2:2



Это будет очень горячий матч, может быть, самый интересный в туре! «Ахмат» прогрессирует под руководством Андрея Талалаева и выиграл трижды подряд. ЦСКА меняет тактику, возможно, в Грозном дебютирует Бруно Фукс, и на первых порах сложностей в обороне не избежать.



«Сочи» – «Урал» – 1:1



Команда Владимира Федотова неожиданно закрепилась в группе лидеров: только сочинцы и «Спартак» до сих пор не проигрывали. Но после трёх побед подряд хозяева могут чуть-чуть притормозить, тем более их лидеру Кристиану Нобоа трудно выдерживать такой график без замен. «Урал» в последних матчах с сильными соперниками не пропускает больше одного гола, так что в Сочи зацепится за ничью.



«Краснодар» – «Ростов» – 1:1



«Краснодар» в прошлом чемпионате не выиграл ни одного матча у участников еврокубков от РПЛ, хотя уверенно разбирался с более слабыми. В нынешнем сезоне история повторяется: команда Мурада Мусаева уступила «Локомотиву» и сыграла вничью с ЦСКА. Во встрече с «Ростовом» ничья мне видится наиболее вероятным исходом