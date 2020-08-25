«Спартак» приблизится к «Зениту». Если «Динамо» поможет. Прогнозы на 5-й тур РПЛ

4-й тур РПЛ позади. Он подарил нам московское дерби и неожиданные результаты матчей в Екатеринбурге и Москве.
В конкурсе прогнозов обновились одновременно худший и лучший результаты. Вдобавок журналисты обогнали экспертов в турнирной таблице.
Бывший нападающий сборных СССР и России Игорь Колыванов угадал лишь исход матча «Зенит» — «Тамбов». Это «исторический минимум» — 1 балл.
Читатель Пётр Дубин из Санкт-Петербурга заработал 9 очков: угадал счёт матча «Химки» — «Ахмат», разницу в игре «Ротор» — «Сочи» и исход встречи «Зенит» — «Тамбов».
Корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин верно предсказал счёт матчей «Химки» — «Ахмат», «Ротор» — «Сочи» и «Спартак» — «Локомотив», а также угадал разницу во встрече «Зенит» — «Тамбов». 18 очков!
Таблица после 4-го тура
Журналисты — 48
Специалисты — 43
Читатели — 30
Худшие результаты
Игорь Колыванов — 1 (4-й тур)
Егор Уткин (Калуга) — 5 (2-й тур)
Олег Лысенко — 7 (1-й тур)
Кирилл Иванычев (Альметьевск) — 7 (1-й тур)
Лучшие результаты
Дмитрий Радченко — 13 (2-й тур)
Борис Игнатьев — 17 (3-й тур)
Салават Муртазин — 18 (4-й тур)
Едем дальше.
Прогноз специалистов
Максим Деменко, известный в прошлом футболист:
«Тамбов» — «Сочи» — 1:1
«Тамбову» деваться некуда. Но гости в порядке: идут на третьем месте, хорошо себя зарекомендовали в последней игре. Так что ничья.
«Арсенал» — «Химки» — 2:0
У Гунько неплохая команда. Хоть «Химки» и проиграли в концовке «Ахмату», у них прослеживается осмысленная поставленная игра. Но всё же «Арсенал» не упустит возможности взять три очка дома.
«Ротор» — «Спартак» — 1:3
«Ротор» старается, но набирать очки никак не получается — не хватает глубины «скамейки». «Спартак» будет на эмоциональном подъёме после игры с «Локомотивом», поэтому своё не упустит и приблизится к «Зениту».
«Рубин» — «Уфа» — 0:1
После заявления Евсеева о том, что «Уфа» будет продолжать борьбу в чемпионате, хочется рискнуть и поставить на гостей.
«Локомотив» — «Ахмат» — 2:1
«Железнодорожники» захотят реабилитироваться после поражения в дерби, чтобы стереть из памяти это поражение. Правда, после травм Баринова и Миранчука сделать это будет непросто. «Ахмат» показывает качественный футбол в последних играх, подтверждение тому — камбэк против «Химок». Тут победа «Локомотива» с минимальным счётом.
«Краснодар» — ЦСКА — 1:1
Тяжёлый для прогнозирования матч. Непонятно, что с ЦСКА будет после поражения от «Рубина», плюс у Гончаренко есть травмированные игроки. «Краснодар» хочет реабилитироваться после неудачи в прошлом туре. Обеим командам нужна победа, а будет, скорее всего, ничья.
«Ростов» — «Урал» — 2:0
«Урал» — боевитая команда, три очка против «Краснодара» — серьёзное достижение. Но после хорошего матча команда нередко даёт слабину. Поставлю на ростовчан — они более собранные.
«Динамо» — «Зенит» — 0:1
«Динамо» после поражения захочет реабилитироваться. «Зенит» — лидер не только по игровым качествам, но и по подбору исполнителей. Не думаю, что сине-бело-голубые потеряют очки в Москве.
Прогноз читателей
Хамильтон Норов (Москва):
«Тамбов» — «Сочи» — 1:2
«Сочи» набрал очень хорошую форму, но даже гол Панченко не помешает гостям набрать три очка. Жоаозиньо проведёт отличный матч и получит награду лучшего игрока встречи.
«Арсенал» — «Химки» — 2:0
«Химки» с Юраном отобрали бы очки у «Арсенала», но, думаю, не с Гунько.
«Ротор» — «Спартак» — 0:2
Гогуа вернётся и сделает всё, чтобы не допустить разгрома.
«Рубин» — «Уфа» — 0:0
Даже единственный нападающий «Уфы» дисквалифицирован, поэтому на флеш-интервью услышим:
— Довольны ничьей?
— Да.
— Ваш план сработал?
— Да.
— Довольны обороной?
— Да.
«Локомотив» — «Ахмат» — 1:1
«Локомотив» впервые за долгое время выйдет без Баринова и Алексея Миранчука, поэтому у «Ахмата» есть все шансы не проиграть.
«Краснодар» — ЦСКА — 3:2
«Краснодар» хорош в атаке, а ЦСКА очень плох в защите. Гайч пока не показывает, что он лучше Чалова. Влашич забьёт, но «армейцы» проиграют.
«Ростов» — «Урал» — 1:2
«Урал» неплохо играл с «Локомотивом» и «Краснодаром». Такой «Ростов» проиграет «шмелям», если Ерёменко и Мамаева не будет в старте.
«Динамо» — «Зенит» — 1:3
«Динамо» не умеет играть от обороны, поэтому пропустит от Малкома и Азмуна.
Прогноз журналистов
Роман Вагин, обозреватель «Чемпионата»:
«Тамбов» — «Сочи» — 1:2
В субботу «Сочи» выиграл в Волгограде – почему бы не взять три очка и в Саранске? Нобоа, Жоаозиньо, Бурмистров готовы продлить беспроигрышную серию команды, которая в этом чемпионате еще не проигрывала (сначала две ничьи, потом две победы), поднявшись аж на вторую строчку. А тут ещё состав «Сочи» пополнил Ивелин Попов, который с ходу может попробовать доказать Карпину, что их расставание – ошибка.
«Арсенал» — «Химки» — 2:0
В предыдущему туре «Арсенал» нанёс первое поражение «Динамо», отстояв своего тренера Сергея Подпалого (ходили разговоры, что в случае неудачи он был бы уволен). После такого успеха в Москве потерю очков в домашнем матче с едва ли не главным аутсайдером чемпионата вряд ли кто-то поймёт. Пара Лесовой – Луценко должна сделать результат.
«Локомотив» — «Ахмат» — 1:1
30 июня Андрей Талалаев с «Крыльями» уже отнимал очки у «Локомотива» на «РЖД-Арене» — рискну предположить, что он сделает это и с неуступчивым «Ахматом». Для победы хозяевам не хватит травмированного лидера Алексея Миранчука, способного в одиночку решить исход матча, как это было, например, с «Краснодаром».
«Рубин» — «Уфа» — 1:0
«Уфе» с её «автобусом» снова не хватит чуть-чуть. Атака «Рубина» в последних матчах стала оживать – два гола «Сочи», два гола ЦСКА. Все больше осваиваются новички – Деспотович, Шатов… В свете последних судейских скандалов, связанных с обеими командами, хочется пожелать удачи главному судье матча Павлу Кукуяну. При этом я не исключаю, что победу казанцам может принести очередной удар Игнатьева с «точки».
«Ротор» — «Спартак» — 1:3
Всё решит индивидуальное мастерство игроков атаки «Спартака» — Ларссона, Бакаева, Соболева… А «Ротор» свой гол забьёт со стандарта — команда Тедеско в этом чемпионате пропускает только таким образом.
«Ростов» — «Урал» — 3:1
«Ростов» Карпина – не «Милан» Капелло. И когда-нибудь эти «сухари» (обе свои победы в чемпионате ростовчане одержали со счётом 1:0) должны закончиться. Почему бы прорыву не случиться уже в матче с «Уралом»?
«Краснодар» — ЦСКА – 1:1
Обе команды с проблемами в обороне. Поэтому счёт может быть и крупнее. Но всё-таки равным. Для «Краснодара» главная задача – сдержать Влашича. Для ЦСКА – объяснить Васину (если он вдруг выйдет на поле), куда ему нужно бежать.
«Динамо» — «Зенит» — 1:2
Чемпион сыграет как с ЦСКА – возьмет своё, включаясь на полную мощь по необходимости. Справиться с лучшей парой форвардов РПЛ Дзюба – Азмун у «армейских» защитников не получилось (про «Тамбов» и речи не идёт). Не получится и у динамовских.
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