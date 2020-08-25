«Спартак» приблизится к «Зениту». Если «Динамо» поможет. Прогнозы на 5-й тур РПЛ

4-й тур РПЛ позади. Он подарил нам московское дерби и неожиданные результаты матчей в Екатеринбурге и Москве.



В конкурсе прогнозов обновились одновременно худший и лучший результаты. Вдобавок журналисты обогнали экспертов в турнирной таблице.



Бывший нападающий сборных СССР и России Игорь Колыванов угадал лишь исход матча «Зенит» — «Тамбов». Это «исторический минимум» — 1 балл.



Читатель Пётр Дубин из Санкт-Петербурга заработал 9 очков: угадал счёт матча «Химки» — «Ахмат», разницу в игре «Ротор» — «Сочи» и исход встречи «Зенит» — «Тамбов».



Корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин верно предсказал счёт матчей «Химки» — «Ахмат», «Ротор» — «Сочи» и «Спартак» — «Локомотив», а также угадал разницу во встрече «Зенит» — «Тамбов». 18 очков!

Таблица после 4-го тура

Журналисты — 48



Специалисты — 43



Читатели — 30



Худшие результаты

Игорь Колыванов — 1 (4-й тур)



Егор Уткин (Калуга) — 5 (2-й тур)



Олег Лысенко — 7 (1-й тур)



Кирилл Иванычев (Альметьевск) — 7 (1-й тур)



Лучшие результаты

Дмитрий Радченко — 13 (2-й тур)



Борис Игнатьев — 17 (3-й тур)



Салават Муртазин — 18 (4-й тур)



Едем дальше.

Прогноз специалистов

Максим Деменко, известный в прошлом футболист:

«Тамбов» — «Сочи» — 1:1

«Тамбову» деваться некуда. Но гости в порядке: идут на третьем месте, хорошо себя зарекомендовали в последней игре. Так что ничья.



«Арсенал» — «Химки» — 2:0

У Гунько неплохая команда. Хоть «Химки» и проиграли в концовке «Ахмату», у них прослеживается осмысленная поставленная игра. Но всё же «Арсенал» не упустит возможности взять три очка дома.



«Ротор» — «Спартак» — 1:3

«Ротор» старается, но набирать очки никак не получается — не хватает глубины «скамейки». «Спартак» будет на эмоциональном подъёме после игры с «Локомотивом», поэтому своё не упустит и приблизится к «Зениту».



«Рубин» — «Уфа» — 0:1

После заявления Евсеева о том, что «Уфа» будет продолжать борьбу в чемпионате, хочется рискнуть и поставить на гостей.

Теперь «Уфа» грозится сняться с чемпионата. Берёт пример со «Спартака» В РПЛ снова скандал, и опять на судейской почве.

«Локомотив» — «Ахмат» — 2:1

«Железнодорожники» захотят реабилитироваться после поражения в дерби, чтобы стереть из памяти это поражение. Правда, после травм Баринова и Миранчука сделать это будет непросто. «Ахмат» показывает качественный футбол в последних играх, подтверждение тому — камбэк против «Химок». Тут победа «Локомотива» с минимальным счётом.

«Краснодар» — ЦСКА — 1:1

Тяжёлый для прогнозирования матч. Непонятно, что с ЦСКА будет после поражения от «Рубина», плюс у Гончаренко есть травмированные игроки. «Краснодар» хочет реабилитироваться после неудачи в прошлом туре. Обеим командам нужна победа, а будет, скорее всего, ничья.



«Ростов» — «Урал» — 2:0

«Урал» — боевитая команда, три очка против «Краснодара» — серьёзное достижение. Но после хорошего матча команда нередко даёт слабину. Поставлю на ростовчан — они более собранные.

«Тебе платим, закрываешь рот и играешь!» Мощный ответ Ивелина Попова «Ростову» Карпин уже отреагировал.

«Динамо» — «Зенит» — 0:1

«Динамо» после поражения захочет реабилитироваться. «Зенит» — лидер не только по игровым качествам, но и по подбору исполнителей. Не думаю, что сине-бело-голубые потеряют очки в Москве.

Прогноз читателей

Хамильтон Норов (Москва):

«Тамбов» — «Сочи» — 1:2

«Сочи» набрал очень хорошую форму, но даже гол Панченко не помешает гостям набрать три очка. Жоаозиньо проведёт отличный матч и получит награду лучшего игрока встречи.



«Арсенал» — «Химки» — 2:0

«Химки» с Юраном отобрали бы очки у «Арсенала», но, думаю, не с Гунько.



«Ротор» — «Спартак» — 0:2

Гогуа вернётся и сделает всё, чтобы не допустить разгрома.

«Спартак» очень изменился в нюансах. И сильно похорошел К Тедеско вообще не должно быть вопросов. Команда двигается вперёд – «Локомотив» обыгран абсолютно по делу.

«Рубин» — «Уфа» — 0:0

Даже единственный нападающий «Уфы» дисквалифицирован, поэтому на флеш-интервью услышим:



— Довольны ничьей?

— Да.



— Ваш план сработал?

— Да.



— Довольны обороной?

— Да.

Слуцкий провалился с «Рубином» на старте сезона. Всё действительно плохо? Разбираемся, насколько результаты соответствуют качеству футбола, нужно ли бить тревогу и будут ли шансы взять очки сегодня в матче с ЦСКА.

«Локомотив» — «Ахмат» — 1:1

«Локомотив» впервые за долгое время выйдет без Баринова и Алексея Миранчука, поэтому у «Ахмата» есть все шансы не проиграть.



«Краснодар» — ЦСКА — 3:2

«Краснодар» хорош в атаке, а ЦСКА очень плох в защите. Гайч пока не показывает, что он лучше Чалова. Влашич забьёт, но «армейцы» проиграют.



«Ростов» — «Урал» — 1:2

«Урал» неплохо играл с «Локомотивом» и «Краснодаром». Такой «Ростов» проиграет «шмелям», если Ерёменко и Мамаева не будет в старте.



«Динамо» — «Зенит» — 1:3

«Динамо» не умеет играть от обороны, поэтому пропустит от Малкома и Азмуна.

Прогноз журналистов

Роман Вагин, обозреватель «Чемпионата»:

«Тамбов» — «Сочи» — 1:2

В субботу «Сочи» выиграл в Волгограде – почему бы не взять три очка и в Саранске? Нобоа, Жоаозиньо, Бурмистров готовы продлить беспроигрышную серию команды, которая в этом чемпионате еще не проигрывала (сначала две ничьи, потом две победы), поднявшись аж на вторую строчку. А тут ещё состав «Сочи» пополнил Ивелин Попов, который с ходу может попробовать доказать Карпину, что их расставание – ошибка.



«Арсенал» — «Химки» — 2:0

В предыдущему туре «Арсенал» нанёс первое поражение «Динамо», отстояв своего тренера Сергея Подпалого (ходили разговоры, что в случае неудачи он был бы уволен). После такого успеха в Москве потерю очков в домашнем матче с едва ли не главным аутсайдером чемпионата вряд ли кто-то поймёт. Пара Лесовой – Луценко должна сделать результат.



«Локомотив» — «Ахмат» — 1:1

30 июня Андрей Талалаев с «Крыльями» уже отнимал очки у «Локомотива» на «РЖД-Арене» — рискну предположить, что он сделает это и с неуступчивым «Ахматом». Для победы хозяевам не хватит травмированного лидера Алексея Миранчука, способного в одиночку решить исход матча, как это было, например, с «Краснодаром».



«Рубин» — «Уфа» — 1:0

«Уфе» с её «автобусом» снова не хватит чуть-чуть. Атака «Рубина» в последних матчах стала оживать – два гола «Сочи», два гола ЦСКА. Все больше осваиваются новички – Деспотович, Шатов… В свете последних судейских скандалов, связанных с обеими командами, хочется пожелать удачи главному судье матча Павлу Кукуяну. При этом я не исключаю, что победу казанцам может принести очередной удар Игнатьева с «точки».



«Ротор» — «Спартак» — 1:3

Всё решит индивидуальное мастерство игроков атаки «Спартака» — Ларссона, Бакаева, Соболева… А «Ротор» свой гол забьёт со стандарта — команда Тедеско в этом чемпионате пропускает только таким образом.



«Ростов» — «Урал» — 3:1

«Ростов» Карпина – не «Милан» Капелло. И когда-нибудь эти «сухари» (обе свои победы в чемпионате ростовчане одержали со счётом 1:0) должны закончиться. Почему бы прорыву не случиться уже в матче с «Уралом»?



«Краснодар» — ЦСКА – 1:1

Обе команды с проблемами в обороне. Поэтому счёт может быть и крупнее. Но всё-таки равным. Для «Краснодара» главная задача – сдержать Влашича. Для ЦСКА – объяснить Васину (если он вдруг выйдет на поле), куда ему нужно бежать.



«Динамо» — «Зенит» — 1:2

Чемпион сыграет как с ЦСКА – возьмет своё, включаясь на полную мощь по необходимости. Справиться с лучшей парой форвардов РПЛ Дзюба – Азмун у «армейских» защитников не получилось (про «Тамбов» и речи не идёт). Не получится и у динамовских.