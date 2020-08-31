Что нужно знать о соперниках «Краснодара» и «Динамо» в Европе

Сегодня, 31 августа, прошла очередная жеребьёвка квалификационных раундов еврокубков. «Краснодар», который стартует в квалификации Лиги чемпионов с раунда плей-офф, сыграет с победителем пары ПАОК — «Бенфика». «Динамо» же встретится с тбилисским «Локомотивом» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Напомним, что «Краснодар» как бронзовый призёр РПЛ сезона 2019/2020 должен был начать своё путешествие в Лиге чемпионов с третьего отборочного раунда. Так вышло, что победителем прошедшей Лиги Европы стал клуб, получивший путёвку в групповой этап Лиги чемпионов через чемпионат страны. Благодаря этому французский «Ренн» избежал участия в квалификации и попал напрямую в группу. Стечение обстоятельств позволило нашей команде начать еврокубковый турнир не в третьем раунде квалификации, а сразу в раунде плей-офф.

«Краснодар». Возможные соперники в квалификации Лиги чемпионов: «Бенфика», ПАОК

Соперник «Краснодара» в раунде плей-офф Лиги чемпионов определится 15-16 сентября. В эти дни (точная дата неизвестна) между собой сыграют ПАОК и «Бенфика». Познакомимся с каждым из возможных соперников чуть ближе.

ПАОК (Греция)

На месте ПАОКа вполне мог быть АЕК, где по сей день трудится наш старый знакомый Массимо Каррера. Об успехах итальянского специалиста мы писали в начале лета.

Каррера ведёт АЕК в Лигу чемпионов. «Спартак» о ней может только мечтать Массимо близок к очередному трофею!

Подопечные Карреры по ходу сезона располагались на второй строчке, как вдруг ПАОК решили вернуть 7 очков. Это довольно запутанная история. В марте руководство греческой Суперлиги наказало ПАОК и «Ксанти» лишением очков. Расследование журналистов выявило, что оба греческих клуба получают финансовую помощь от одного человека — российского бизнесмена Ивана Саввиди.

Саввиди обвиняют в махинациях с клубами. ПАОК едва не исключили из высшей лиги Фанаты устроили бунт и пошли против греческих властей.

С ПАОК сняли 7 очков, но затем Спортивный арбитражный суд вернул очки команде Саввиди. После этого АЕК до последнего тура боролся с ПАОК за вторую строчку, дающее право выступать в квалификации Лиги чемпионов.

В очной встрече, 19 июля, команды разошлись миром (0:0). После матча выяснилось, что у 12 игроков ПАОК просрочены медицинские карты: этот момент зафиксировал резервный арбитр. По регламенту чемпионата Греции — это техническое поражение. Но оно будет засчитано лишь в том случае, если соперник (в данном случае АЕК) подаст протест в течение двух суток после окончания игры. Команда Карреры гарантировала бы себе Лигу чемпионов в случае получения “технаря”. Однако АЕК не стал подавать протест, о чём сообщил на официальном сайте.



«АЕК не собирается пользоваться законным правом на протест. Беспрецедентный случай незаконного участия двенадцати игроков нашего соперника не меняет наших убеждений. Никакие переговоры, победы или финансовая выгода, какой бы большой она ни была, никогда не отвлекут нас от пути, которым мы неуклонно следовали в течение почти столетия. Игры выигрываются и проигрываются на поле. Будем надеяться, что наш шаг поможет в развитии футбола по всему миру», — было сказано в сообщении клуба.

Как итог: ПАОК остался вторым, АЕК — третьим.

В межсезонье команду из Салоников покинул бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум. Если верить СМИ, швед пошёл навстречу клубу, который планировал расстаться с футболистом из-за финансовых сложностей. Соглашение было разорвано по обоюдному согласию сторон. Потеря ли это для ПАОК? Нет. За два года Вернблум сыграл всего 16 матчей. Всё остальное время — восстанавливался от тяжёлой травмы ахилла. Также команду покинул Мирослав Стох и знакомый нам по выступлениям в РПЛ Маурисио.

Если говорить о трансферах на вход, клуб пополнил опытный полузащитник венского «Рапида» Стефан Шваб и молодые Георгиос Вракас и Нико Нинуа. В отличие от «Бенфики», ПАОК уже провёл одну игру в квалификации. В рамках второго отборочного раунда Лиги чемпионов греческий клуб переиграл «Бешикташ» (3:1).

Встреча превратилась в бенефис 18-летнего Христоса Дзолиса, для которого этот матч был дебютным в еврокубках. Уже к 30-й минуте форвард оформил дубль, а затем отдал ещё и голевую передачу на партнёра.

«Бенфика» (Португалия)

Прежде чем перейдём к предстоящему матчу португальского клуба в еврокубке, вернёмся в прошлый сезон. После возобновления чемпионата «Бенфика» была откровенно слаба. Клуб не воспользовался осечкой главного конкурента — за это фанаты забросали клубный автобус камнями. По итогу несколько футболистов были госпитализированы. Но и этим дело не ограничилось. Ультрас атаковали дома футболистов и главного тренера, расписывая заборы оскорблениями. Нужны были перемены, и главный тренер команды Бруну Лаже покинул свой пост.

Фанаты забросали камнями автобус «Бенфики». Затем пошли домой к футболистам Вы ведь ждали возвращения футбола?

По итогам чемпионата «Бенфика» осталась лишь второй в турнирной таблице, а затем проиграла «Порту» в финале Кубка. По ходу сезона «орлы» объявили о возвращении Жорже Жезуша на пост главного тренера. Португальский специалист, возглавлявший «Бенфику» с 2009-го по 2015 год, удачно отработал 2019 год в Бразилии, став победителем чемпионата Бразилии, Кубка Либертадорес, Суперкубка Бразилии и Южной Америки и чемпионате штата Кариока. Жезуш выбил жирный контракт в Португалии. По данным местных СМИ, специалист будет получать около € 3 млн в год.

Жезуш возвращается под задачи. Боссы выделили солидные средства на укрепление состава. Самый громкий трансфер — один из лучших бразильских вингеров Эвертон. Футболист засиделся на родине. Каждое трансферное окно его фамилия мелькала рядом с названиями европейских клубов. Наконец это свершилось. Сумма — € 20 млн (сейчас и далее по данным Transfermarkt.ru). Стоит отметить, что если бы не проблемы с финансами из-за пандемии коронавируса, подписать игрока за столь скромную по нынешним меркам сумме было бы невозможно. Это не единственный трансфер из Латинской Америки — помимо Эвертона в Португалию прилетели Жилберто и Педриньо. О переходе последнего клуб объявил ещё в марте.

Попали на деньги на ровном месте. Трансферы, за которые летом придётся переплатить Всё потому что договорились заранее.

Клуб поработал и над укреплением защитной линии. Ян Вертонген перешёл в португальскую команду на правах свободного агента. Долгое время «Бенфика» интересовалась Эдинсоном Кавани, ставшим свободным агентом. Единственная загвоздка в переговорах заключалась в зарплате футболиста. После долгих переговорах клуб сообщил игроку, что не сможет удовлетворить его финансовые требования. Португальцы нашли другого нападающего: в стан «орлов» перешёл Джан-Лука Вальдшмидт из «Фрайбурга». Но и это ещё не всё. «Бенфика» договорилась с «Реалом» об аренде Мариано Диаса. Есть одно “но”: по сообщения Marca, испанский клуб не уведомил футболиста о переходе, а Диас не давал согласия на трансфер. На данный момент стороны пытаются урегулировать конфликт.

Вчера, 30 августа, «Бенфика» провела первую за месяц товарищескую игру. Португальцы одержали победу (2:1), а один из мячей забил новичок Эвертон.

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Фаворитом квалификационного матча ПАОК — «Бенфика» являются португальцы. Если не случится неожиданностей, именно «Бенфика» станет соперником «Краснодара» в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Но не стоит забывать, что встреча пройдёт в одноматчевом формате. Возможны сюрпризы.

«Динамо». Соперник в квалификации Лиги Европы: «Локомотив» Тбилиси

Московское «Динамо» встретится с грузинским «Локомотивом» в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы. Матч пройдёт 17 сентября в Грузии.



Напомним, в минувшем сезоне «Динамо» заняло шестое место в турнирной таблице РПЛ. Участие команды в еврокубках стало возможно благодаря победе «Зенита» в Кубке России.

«Локомотив» Тбилиси (Грузия)

Чемпионат Грузии до сих пор проводится по системе “весна-осень”. Сезон-2019 закончился в декабре прошлого года. По его итогам тбилисский «Локомотив» занял четвёртое место, получив право выступать в квалификации Лиги Европы. Историческое достижение. В последний раз команда выступала в еврокубках в сезоне-2005/2006. Это было настолько давно, что турнир ещё назывался Кубок УЕФА.



Перед новым сезоном клуб представил новичков. Среди грузинских футболистов особое внимание привлекает фамилия Омар. Почему заостряем внимание на марокканском игроке? Это единственный легионер в команде. Все остальные футболисты имеют грузинский паспорт. Новый сезон в Грузии начался в марте нынешнего года. «Локо» в двух стартовых турах набрал 6 очков. Затем футбол отправился на внеплановый отпуск из-за пандемии коронавируса в мире. В конце марта клуб объявил имя нового главного тренера — им стал Сосо Пруидзе. Впрочем, он не задержался в клубе. После возобновления чемпионата «Локо» сначала сыграл вничью (1:1), а затем разгромно проиграл землякам-динамовцам. После болезненного поражения с тренером попрощались. Новым рулевым стал Георгий Чиабришвили, но дела не улучшились. Одна победа в шести матчах — так себе результат. Но боссы подтвердили кредит доверия к Чиабришвили. На сегодняшний день «Локомотив» занимает шестую строчку в турнирной таблице, имея в активе 13 очков после 10 туров.

В первом раунде квалификации ЛЕ тбилиский «Локо» встретился с румынским клубом «Университет». Фаворитами считались румыны, но в середине второго тайма тбилисцы забили два мяча. «Университет» побежал отыгрываться, но отквитал только один мяч.



2:1 — «Локо» в следующем раунде. Сегодня грузинскому клубу выпало «Динамо».

«У нас очень сильный соперник, который занимает четвёртое место в чемпионате России, — подчеркнул тренер «Локомотива» Чиабришвили после жеребьёвки. — В этой паре фаворитом является наш соперник, но и в первом раунде нас считали аутсайдерами. На бумаге одно, а на поле — совсем другое».

Как бы то ни было, «Динамо» обязано проходить в следующий раунд квалификаций. При всём уважении к грузинскому футболу, РПЛ сегодня значительно выше классом. Хотя прошлогодний пример тульского «Арсенала» (0:4 по сумме двух матчей от «Нефтчи») показывает: всё относительно.