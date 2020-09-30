«Спартаку» повезло с выбором судьи на матч с «Зенитом»? Рассказываем, кто такой Кукуян

Субботний матч между «Спартаком» и «Зенитом» – главная игра не только 10-го тура РПЛ, но, возможно, и всего первого круга. А результат встречи лидеров во многом будет зависеть от судей, особенно на фоне скандального матча в полуфинале прошлого Кубка России. РФС объявил о назначении Павла Кукуяна главным арбитром субботнего матча. Вместе с судьёй Игорем Федотовым, продолжающим развивать свой ютуб-канал, рассказываем, кто это такой.

У «Спартака» украли гол, у ЦСКА – пенальти, а Кукуян изображал джедая. Судейство 9-го тура Разбираем работу судей вместе с арбитром Игорем Федотовым.

«У Кукуяна за спиной всего 29 игр, – рассказывает Федотов. – Но ни один серьёзный матч он не судил, даже не отработал ни одного московского дерби. Его самые серьёзные матчи – «Ростов» — «Зенит» и «Ахмат» — ЦСКА. В РПЛ он зашёл в сезоне-2016/ 2017, дебютировал 18 августа 2017 года, три года назад. Но тогда он отработал матч «Тосно» и СКА – практически матч ФНЛ».



«Зенит» арбитр судил пять раз, из которых питерцы выиграли четыре, а один раз проиграли. На «Спартаке» Кукуян работал четыре раза – здесь у красно-белых три победы и одна ничья.



«Можно ли сказать, что для «Спартака» Кукуян – это лучший вариант? Ну, если вспоминать, как в матче с «Амкаром» он не назначил очевидный пенальти в ворота «Спартака», то можно так говорить, – считает Федотов. – Ещё была «Уфа», матч с «Рубином» в прошлом сезоне и кубковая встреча с «Ростовом». По этим матчам нельзя сказать, что Кукуян – удачный или неудачный арбитр для «Спартака».

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Сильные стороны арбитра

«Кукуян берёт горлом, показывает характер, – рассказывает о Павле Федотов. – Возьмём матч «Ахмата» и «Урала» в прошлом туре: при назначении пенальти он кричал, доказывал что-то игрокам. Так он пытается надавить на них – наверное, это правильно. Плюс он старается им всё объяснять.



Мне не хотелось бы проводить параллели с тем, что Кукуян из Сочи. Ведь у местного клуба особые отношения с «Зенитом». Если Кукуян не испугается «Зенита», то всё будет хорошо.



В целом назначение Кукуяна меня удивило. Матч спокойно мог судить Мешков, хотя ему дали «Уфу» с «Ротором». Мог бы отработать и Москалёв или Турбин. Сам я думал, что игру отдадут Мешкову. Матч «Зенит» и «Спартак» – расстрельный для Кукуяна. Любая ошибка в пользу «Зенита» или «Спартака» в этой игре подставит Кукуяна и Карасёва – их просто расстреляют и уничтожат.

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Кукуяну нужно включить футболиста, отбомбить все 90 минут, не отвлекаясь на жёлтые карточки тренерам. А футболиста он включить может – в начале 2000-х сам играл за «Жемчужину» во втором дивизионе. Ну и огромное значение имеет психологическое состояние Кукуяна – для арбитра психологически сложно восстанавливаться после назначения в матчах 11-метровых ударов, а прошлая игра Павла – «Ахмат» — «Урал». Для меня большой вопрос, сумеет ли Кукуян психологически подготовиться к такому большому матчу, как «Спартак» — «Зенит». Ему конец, если он ошибётся в пользу какой-либо из команд".

Карасёв будет отвечать за VAR

Также Федотова удивило назначение Карасёва на VAR: «Его должны были наказать после ошибки в пользу «Локомотива» в матче ЦСКА – он не назначил 11-метровый в ворота Гильерме за игру рукой Куликова, – говорит он. – Сейчас за ошибки арбитров VAR наказывают серьёзно – Матюнин пропускает уже четыре тура, а всё потому, что не полез исправлять ошибку главного в матче «Ротора» и «Спартака», когда Москалёв увидел фол на Соболеве.



Мы видим двойные стандарты. Матюнин за ошибку на VAR сидит без работы четыре тура, а Карасёв – это Карасёв, что позволено ему – другим нельзя. Любимчики – это плохо, теперь на Карасёва будут злиться другие арбитры, и получается, что Кашшаи сталкивает арбитров лбами. Так что у Карасёва положение незавидное: одна серьёзная ошибка – и его репутации конец».

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Почему на этот матч выбрали Кукуяна?

«Уверен, Кашшаи хотел назначить кого-то ещё, – продолжает Федотов. – Участвовали ли в этом клубы? Можно предположить, что «Спартак» и «Зенит» могли вмешаться в назначение арбитров, могли сами выбрать себе судью. Например, представители РФС позвонили клубам, сказали, что их будет судить Мешков, а они отказались: «Это друг Сухины – друг «Локо!» Потом им могли предложить Вилкова – тут уже отказывался «Спартак». Можно было отдать матч Васильеву – он как раз отдохнул после «Динамо» и «Зенита». Кто ещё мог бы отработать? Безбородов, Левников, Карасёв и Панин – нет,

Иванову не дали бы такой матч после полуфинала Кубка, Москалёв – под вопросом, но тут тоже могли отказаться клубы. Вот и остался один Кукуян.



Но не может быть такого, что судьи сами отказывались бы судить матчи «Спартака» или «Зенита». Для арбитров такое назначение – шанс и испытание, которые подарила судьба.



Когда я получил первое дерби, был счастлив. Да, цена ошибки высока, но удачная работа может поднять судью на топ-уровень".