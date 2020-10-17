10 самых подешевевших за год футболистов РПЛ. Пятеро из них играют в «Зените»

Transfermarkt продолжает обновлять стоимости футболистов по всему миру. Недавно мы рассказывали о десяти наиболее подешевевших игроках Европы. На очереди – аналогичный список, но теперь уже для РПЛ.

Самые подешевевшие за год футболисты. Стоимость Месси снизилась на 40 млн! Список во многом удивляет.

4 млн евро (14 – 10 млн евро)

Фото: fckrasnodar.ru

Француз, едва оказавшись в России, получил тяжёлую травму (порвал «кресты»). Из-за неё Кабелла и потерял в стоимости так много. Кроме того, вмешался кризис, вызванный пандемией коронавируса. Напомним, что весной 2020 года Transfermarkt снизил ценники для всех футболистов – в зависимости от возраста каждый потерял 10-20% своей трансферной стоимости. В случае с Реми совпали сразу три фактора: травма, кризис и возраст, ведь в марте ему исполнится 31 год.

4 млн евро (16 – 12 млн евро)

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После яркого сезона-2018/2019 карьера Антона немного притормозилась. Виной тому травмы, из-за которых Миранчук пропустил почти половину матчей. Правда, сейчас он в огне – рулит атаками «Локо», забивает в сборной. Уход брата явно пошёл на пользу Антону. Кто знает, может, и он отправится в Европу вслед за Алексеем? Наверняка Миранчук прибавит в стоимости, ведь в понедельник, 19 октября, Transfermarkt обещал обновить цифры по РПЛ и ФНЛ. По словам Артёма Заводника, редактора русскоязычной версии портала, изменения будут носить промежуточный характер.

За себя и за брата. Антон Миранчук становится важным игроком для сборной – и это сюрприз Пожалуй, самый яркий футболист национальной команды в двух последних матчах.

4 млн евро (16 – 12 млн евро)

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Несмотря на отличную игру, Дзюба также стал дешевле. В первую очередь, из-за возраста – капитану «Зенита» и сборной России уже 32 года. Вряд ли Артём сможет вернуть свою былую стоимость. Среди своих ровесников Дзюба, кстати, занимает 28-е место: в 12 млн евро Transfermarkt оценивает, например, Марсело и Эдинсона Кавани. Дороже всех Месси (100), Левандовски (60) и Роналду (60).

4 млн евро (16 – 12 млн евро)

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

По сравнению с позапрошлым сезоном Дриусси заметно сбавил. Два года назад аргентинец показал отличную результативность – 42 матча, 13 голов и 11 результативных передач. В прошлом сезоне цифры были куда хуже – 33 матча, 4 гола и 2 ассиста. Игровой спад и стал причиной того, что Себастьян потерял сразу четверть своей трансферной стоимости. Конечно, сказалась и травма, из-за которой Дриусси пропустил несколько встреч, но вряд ли на неё можно списать все проблемы.

4 млн евро (20 – 16 млн евро)

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В случае с Барриосом на падение стоимости повлиял только кризис. Колумбиец провёл в прошлом сезоне 35 матчей, из которых 34 – в стартовом составе. Травм не было, а пропущенные матчи если и случались, то только по причине дисквалификаций или отдыха. Пожалуй, нет в РПЛ сейчас опорника сильнее, чем Вильмар. Во многом благодаря игре Барриоса «Зенит» и стал чемпионом второй год подряд.

Символическая сборная РПЛ 2019 года От Сафонова до Дзюбы!

4 млн евро (20 – 16 млн евро)

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Польский хавбек смазал концовку прошлого сезона – ни одного результативного действия в шести матчах после рестарта. Для сравнения, до паузы Крыховяк провёл 27 матчей, забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач. Кроме того, в январе Гжегожу исполнится 31 год, что также повлияло на его трансферную стоимость.

7 млн евро (17 – 10 млн евро)

Фото: fckrasnodar.ru

Почти в два раза упал ценник на Виктора Классона. Швед пропустил весь прошлый сезон из-за травмы колена, полученной в июне 2019 года. Тогда Виктор, выступая за национальную сборную, столкнулся с испанцем Жорди Альбой и порвал «кресты». Как признался сам футболист, повреждение оказалось куда серьёзнее. «У меня был целый микс из травм: «кресты», мениск и хрящи, которые восстанавливаются очень медленно», – поведал Классон. Он пропустил больше года, потребовалось сразу три операции! К счастью, сейчас с Виктором всё хорошо – швед чувствует себя отлично и уже забивает за «Краснодар». В нынешнем сезоне на его счету 9 матчей, 3 гола и 2 результативных передачи.

«Больше никогда не пожалуюсь на усталость!» Классон вернулся на поле спустя 450 дней Лидер «Краснодара» больше года восстанавливался после тяжёлой травмы.

8 млн евро (20 – 12 млн евро)

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Стоимость хорвата начала падать ещё в «Ливерпуле». Последние два сезона, проведённые в АПЛ, Ловрен редко выходил на поле. Из-за травм он пропустил 24 матча, а также проиграл конкуренцию более молодым конкурентам. Переход в менее статусный чемпионат также сказался на стоимости Деяна. «Зенит» потратил на покупку Ловрена 12 млн евро – во столько Transfermarkt и оценивает 31-летнего защитника.

2. Марио Фернандес, ЦСКА

8 млн евро (30 – 22 млн евро)

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Как поведал Артём Заводник, стоимость Фернандеса «сравняли» с другими игроками его амплуа. «Те деньги, которые он стоил, за него бы уже не отдали», – сказал редактор русскоязычной версии Transfermarkt. Среди правых защитников, которым 30 и более лет, Марио занимает третье место. Дороже только Кайл Уокер (40) и Киран Трипье (28). Других причин, кроме нюансов рынка и кризиса, нет.

10 млн евро (40 – 30 млн евро)

Статусный бразилец пока не впечатляет. Малком пропустил половину прошлого сезона из-за травмы, а в тех матчах, что он принимал участие, действовал с переменным успехом. Как и в случае с Ловреном, на стоимость повлиял переход в РПЛ – наш чемпионат, по сравнению с теми же АПЛ и Примерой, котируется намного ниже. Статистика Малкома в текущем сезоне: 11 матчей, 1 гол и 1 результативная передача. Явно не то, чего от него ждали в «Зените».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Отметим также, что представителей «Спартака» нет даже в первой двадцатке. На 22-м месте Роман Зобнин, потерявший 16,7% от своей трансферной стоимости (12 – 10 млн евро). Жиго и Джикия упали в цене всего на 10% – оба год назад стоили по 10 млн евро. Сейчас же напарники по центру защиты оцениваются в 9 млн евро.