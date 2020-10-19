«Максименко спас арбитра – пусть Левников ему бутылку проставит». Судейство 11-го тура РПЛ

После паузы на сборную РПЛ вернулась не только с классными матчами, но и с судейскими ошибками и даже скандалами. «Рубин» попросил разобрать РФС работу Вилкова в игре с «Краснодаром», многие болельщики ЦСКА не понимают, почему Грулёва в матче «армейцев» с «Динамо» не удалили за разбитый нос Карпова, а «Спартак» перевернул матч с «Химками» после спорного пенальти. Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, разобрал работу судей во всех матчах 11-го тура Премьер-Лиги.



Слово Федотову.

«Зенит» – «Сочи» – 3:1

На этой игре работал Сергей Иванов, на VAR был Алексей Сухой. Ничего спорного в этой игре я не нашёл, всё было нормально. Оценка Иванова – 8,4.

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«Краснодар» – «Рубин» – 3:1

На 42-й минуте Вилков не назначил 11-метровый удар в ворота «Рубина» – рука у защитника гостей была в неестественном положении. VAR вмешался, но Вилков протокол VAR нарушил. Скорее всего, просмотр VAR начал сразу после эпизода. Сам арбитр ничего не видел, после нарушения добежал до центра поля, дал жёлтую Мусаеву, и, наверное, так устал, что забыл: игру продолжать нельзя. После чего свистнул на продолжение игры, и в этот момент, думаю, AVAR сказал ему: «Ты зачем игру продолжил?!» Вилков в итоге не придумал ничего лучше, чем сказать, что штрафной был разыгран неправильно. По протоколу пользоваться повтором он не мог, следовало продолжить игру. Но по факту нарушения правил в штрафной «Рубина» было.



Но это не единственная ошибка Вилкова. На 53-й минуте перед голом «Краснодара» было нарушение правил – VAR это заметил, а Вилков нет. После просмотра эпизода Вилков решил не отменять взятие ворот, хотя я считаю, что фол был. Все судят такие моменты, как надо – посмотрите отменённый гол в матче ЦСКА и «Динамо». Чтобы не зафиксировать здесь фол надо быть либо дураком, либо Вилковым.

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А теперь подведём итог – Вилков не должен был назначать 11-метровый в ворота «Рубина» при счёте 0:0, потом он неправильно засчитал второй гол «Краснодара». После этого хозяева и гости забили ещё по мячу. Вилков просто подарил «Краснодару» победу, без первого пенальти и ошибочного второго мяча счёт был бы 1:1.



Конечно, в РФС не хотят переигровки – это муторно. Но кого-то надо наказать. Если Вилкову говорили не начинать игру, то это его проблемы. По всей логике его должны минимум до конца сезона убрать в ФНЛ – это ошибка незнания правил. В своё время меня убирали в ФНЛ, когда я не тому игроку показал вторую жёлтую карточку. Так что интересно, что будет с Вилковым – отмазать его никак не могут.

«Химки» – «Спартак» – 2:3

После матча я долго пересматривал момент единоборства на 35-й минуте между Логашовым и Понсе. Пока смотрел повторы, в матче «Ростова» и «Ахмата» произошёл похожий эпизод между защитником хозяев и Мелкадзе. Нападающего «Ахмата» также хватали за футболку. И это точно фол. После этого поймал себя на мысли – чем этот эпизод в Ростове-на-Дону отличается от момента в Химках? И доводов, что там не было фола, я всё-таки не нашёл. И там, и там следовало назначить 11-метровый удар.

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Момент на 56-й минуте в штрафной «Химок» для меня не 11-метровый удар. Понсе играл по мячу, Логашов ничего на нарушение правил не делал – это игровой момент. Может, что-то было после удара Понсе, но это не 11-метровый удар. Выходит, сначала у «Спартака» пенальти отобрали, а потом подарили. И я был уверен, что Левников не назначит 11-метровый за этот эпизод с Понсе после просмотра повтора. Может, в голове у него сидел момент на 35-й минуте, который он пересматривали в перерыве.



А на 84-й минуте Левников совсем уж начал играть с огнём. Если бы не сейв Максименко, то арбитра бы просто уничтожили. Судья пусть Максименко бутылку проставит, спартаковец его спас – я говорю о сейве в конце игры при счёте 3:2.



Левников ошибся при втором голе, назначив аут не в ту сторону. После него «Химки» забили второй мяч и понеслись вперёд. Это ошибка Левникова, он должен был понимать, что мяч ушёл от игрока хозяев. Но после аута было несколько передач, так что за это оценка Левникова не снижается. Хотя судью всё равно бы сожрали за этот аут, припомнили бы ему момент с Понсе. Аут в центре поля – вроде бы пустяк, а в итоге всё Тушино бы сгорело. Оценка у Левникова – 7,3.

«Локомотив» – «Уфа» – 1:0

Кукуян игру отработал хорошо, но один момент я бы отметил. На 24-й минуте в зону «Локо» на фланге врывался футболист «Уфы», его задерживали руками. Это штрафной удар и жёлтая карточка, но Кукуян продолжил игру. Видимо, решил дать бороться, но тут это было лишнее – он пропустил фол. Ещё я бы отметил момент на 48-й минуте, когда мяч попал в рукав защитнику «Уфы», – нарушения там не было, Кукуян разобрался.

«Арсенал» — «Урал» — 1:0

Все голы в матче были отменены правильно, Лапочкин отработал нормально. Оценка у него – 8,4.

«Ротор» — «Тамбов» — 0:2

На 26-й минуте Казарцев правильно назначил 11-метровый в ворота «Тамбова», Ароян попал по лицу игроку «Ротора» рукой. Далее – на 58-й минуте правильное решение принял помощник Николай Богач, не зафиксировав офсайд у нападающего гостей Карапетяна. Это сложный момент для восприятия – мяч на игрока «Тамбова», который был за линией офсайда, отдавал именно игрок «Ротора». Он именно играл по мячу, поэтому засчитать гол – правильное решение.

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Отметил бы ещё момент на 64-й минуте: защитник Ароян встречал игрока «Ротора», пытался блокировать мяч в ногах, после чего произошло их столкновение. Казарцев дал играть, он молодец. Видимо, смотрел матч «Спартака» и «Сочи», пересмотрел своё видение единоборств – за такой же момент он в том матче назначил 11-метровый в ворота «Спартака». Что-то в голове у него осталось после того матча, он исправился. Оценка Казарцева – 8,5.

ЦСКА — «Динамо» — 3:1

На третьей минуте нарушение правил со стороны игрока ЦСКА было, но Безбородов дал играть, после чего Чалов забил в ворота «Динамо». Отменить гол после просмотра VAR – правильное решение. Два судьи на VAR в двух матчах трактовали похожие эпизоды одинаково, что в Краснодаре, что в Москве. Но Безбородов взятие ворот отменил – и правильно сделал, а Вилков – нет. Игрок ЦСКА задерживал динамовца в этом эпизоде.



Что касается 15-й минуты и борьбы Карпова и Грулёва, то я не вижу там ничего на красную. Два игрока боролись за мяч, у Грулева не было агрессии, амплитуды. Кровь у Карпова? Все говорят про эту кровь, но пошла эта тема из-за слов Кашшаи после кубкового матча «Зенита» и «Спартака». Тогда он оправдывал решения Иванова и VAR тем, что у Соболева после столкновения с Барриосом не было крови. Нужно думать, когда такое говоришь! Кровь не имеет значения – Грулёв был без скорости, нормально выпрыгивал, так что всё тут было по делу. Критерия для красной карточки тут нет.

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Оценка у Безбородова – 8,3, снизил я её за пропущенный фол при забитом голе и ещё за несколько небольших эпизодов.

«Ростов» — «Ахмат» — 3:1

Про эпизод на 27-й минуте матча я уже говорил – за то, что Мелкадзе хватали за майку в штрафной площади «Ростова», нужно было назначать 11-метровый. Помимо этого, Матюнин не увидел момент на 37-й минуте – просто поленился бежать, в итоге позиция у него была плохой, чтобы увидеть игру рукой игрока «Ростова». Хорошо, что вмешался VAR и 11-метровый был назначен. По второй жёлтой Швецу у меня вопросов нет, но Матюнина это не спасает. Его оценка – 7,3.