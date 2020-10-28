За что «Челси» наказали «Вест Бром» и «Саутгемптон». Перечисляем слабые места

Для начала важное уточнение. Прошу не путать этот текст с ура-патриотическим требованием результата от «Краснодара». В первом туре Лиги чемпионов «Челси» выставил стартовый состав, который обошёлся клубу в 377 млн евро. А стартовые 11 «Краснодара» в матче с «Ренном» потянули на 25 млн евро. Так что никаких требований. Тем более учитывая жуткую кадровую ситуацию «Краснодара» — тут у «Челси» тоже преимущество, все могут играть. В общем, ожидания довольно скромные, и касаются они не столько результата, сколько общего эмоционального впечатления от игры. Вот оно как раз может сильно отличаться, независимо от результата.

«Челси» — дорогая и звёздная команда, но пока не нашедшая баланс в рамках своего стиля. В её составе собраны индивидуально сильные футболисты, но между ними пока нет тонких игровых связей. Конечно, слабые места есть у всех, даже у «Баварии», но у «Челси» они достаточно очевидны, и команду за них достаточно часто наказывают.

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Последние два матча «Челси» закончились со счётом 0:0, причём по делу: игры прошли с минимумом опасных моментов в обе стороны. Эти результаты не просто нетипичны для клуба, а дезинформируют. За почти полтора года под руководством Фрэнка Лэмпарда «Челси» всего три раза сыграл на ноль два матча подряд. А трёх подряд игр без пропущенных голов не было ещё ни разу.

Последние аномальные результаты объясняются подстраиванием Лэмпарда под соперников. Его опция для больших матчей – тройка центральных защитников. Так «Челси» играл с «Ливерпулем» во втором туре, с «Арсеналом» в финале Кубка Англии и только что с «МЮ». Иногда тройка используется и против команд как бы попроще – но с отличной организацией контратак. Например, так играли против «Вулверхэмптона» в последнем туре прошлого чемпионата.

Основным вариантом для «Челси» остаётся один из двух модулей: 4-3-3 с одним опорником (концовка прошлого сезона) и 4-2-3-1 с двумя опорниками (начало нынешнего сезона). Именно с такой схемой «Челси» начинал матчи, которые можно считать релевантными встрече с «Краснодаром»: с «Вест Бромвичем», «Кристал Пэлас» и «Саутгемптоном». В этих матчах лондонцы забили 10 голов и пропустили 6. Что не так?

Что не так с «Челси»

В прошлом сезоне «Челси» был третьей командой АПЛ по владению мячом (58%), второй по качеству паса (уступил только «Ман Сити»), второй по количеству ударов по воротам соперника (16,4/90 минут) и второй по ожидаемым голам (76 xG, данные Understat). По большинству показателей, которые определяют качество игры в атаке, лондонцы были скорее второй командой чемпионата, чем третьей, и, по идее, могли забронировать участие в Лиге чемпионов намного раньше, чем им это удалось.

Проблема «Челси» в том, что команда периодически не выигрывает даже те матчи, в которых явно превосходит соперника. В прошлом сезоне были три причины, сейчас остались две.

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Первая причина – слабая реализация. В прошлом сезоне «Челси» недобрал больше семи голов по сравнению с ожидаемыми голами – это худшая разница в верхней десятке турнирной таблицы АПЛ. Для решения проблемы клуб купил Тимо Вернера. Его реализация на порядок лучше, чем у Тэмми Абрахама. Но есть нюанс: сам Вернер пока не адаптировался к новой среде. Он много открывается и часто бьёт, но качество моментов стало хуже. В «Лейпциге» в прошлом сезоне у него в 34 турах в Бундеслиге набралось 34 удара с индексом xG выше 0,2 – это не явный голевой момент, но опасный. А в шести турах АПЛ с начала сезона таких ударов всего два. Дистанция пока маленькая, но два удара в опасных ситуациях на шесть матчей – это объективно мало. Возможно, дело в стиле команды: «Лейпциг» часто забивал в быстрых атаках, «Челси» больше атакует позиционно. Но пока адаптация ещё не завершена.

Покупка у «Ренна» Эдуара Менди решила ещё одну проблему «Челси», которая в прошлом сезона стоила нескольких очков. По количеству сейвов лондонцы стали худшей командой лиги (65 сейвов за сезон) – но это уже в прошлом, так что двигаемся дальше.

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Ещё одна важная особенность команды – и она не решается покупкой более качественных футболистов – организации позиционных атак. «Челси» много владеет мячом, в том числе на чужой половине поля. Но баланса между атакой и обороной нет. «Челси» заигрывается.

Постоянное стремление разыгрывать мяч на чужой половине поля (при неидеальной организации атак) – опасная тактика.

Жоржиньо вытягивается в прессинг («Челси» высоко прессингует почти всегда) и оставляет зону за спиной, но он очень медлителен – и если в зону, которую он покинул, проходит пас, он почти всегда проигрывает позицию. Н’Голо Канте, разумеется, может перехватить всё, но на ограниченном пространстве – а ему приходится играть по всей ширине поля на большом пространстве и даже против двух соперников (если Жоржиньо застрял). В таких случаях нужно постоянно принимать сложные решения, а в этом Канте не очень хорош, часто теряет позицию и фолит. Бен Чиллуэлл постоянно оставляет пространство за спиной, а Зума недостаточно хорошо читает игру, чтобы вовремя его страховать.

Группа атаки редко стягивается в глубину поля для розыгрыша, а один из крайних защитников уходит высоко уже в начальной фазе. В итоге «Челси» разбивается на группу обороны, у которой мяч, и группу атаки, которая ждёт мяча. В последних матчах с более слабыми по составу соперниками («Вест Бромвичем» и «Саутгемптоном») были значительные отрезки, когда между группой атаки и обороны не было связи: лондонцы просто катали мяч в защите и не могли доставить его в атаку. К дальним забросам «Челси» прибегает редко (11-е место в АПЛ по количеству длинных пасов за матч).

Всё это способствует разрывам между игроками. Для «Челси» характерны необоснованно высокие позиции крайних защитников и одного из двух центральных полузащитников – сейчас этого меньше, чем в прошлом сезоне, но проблема не исчезла совсем. Расстояния между игроками выглядят как приглашение к быстрым атакам.

Как можно использовать слабости «Челси»

В билд-апе у лондонцев задействованы центральные защитники, к которым спускается либо Жоржиньо (базовый вариант), либо один из фулбеков. Этой тройке нужно перекрывать линии паса, одновременно закрывая Канте, который является естественным адресатом для первого паса вразрез. Во втором тайме «Саутгемптон» использовал против «Челси» прессинг 3+1 и добился успеха: хозяева беззубо катали мяч в защите, но так и не перешли на массовые забросы. За них отвечает лично Жоржиньо, поэтому важно, чтобы он не имел свободы в момент приёма мяча, так как он может сделать дальний пас даже в одно касание.

Пример того, как Жоржиньо нельзя давать играть в касание, – гол «Саутгемптону». Обратите внимание на пас. Кроме Жоржиньо, отдать такой в «Челси» некому (ну и будь на острие Абрахам вместо Вернера, не факт, что момент закончился бы голом).

Запасной вариант «Челси» для забросов – Тьяго Силва, но бразилец отыграл два матча подряд с интервалом в три дня. Велика вероятность, что он не выйдет в основе, в таком случае забросов станет ещё меньше.

Если не считать матчей с «МЮ» и «Севильей», «Челси» защищается высоко, прессингуя центральных защитников и даже вратаря. Причём согласованности пока не хватает. Все фланговые игроки Лэмпарда быстрые и подвижные, в отличие от центральных полузащитников. При этом Жоржиньо (Ковачич в меньшей степени) очень тяготеет к выходу из линии – он идёт за своим оппонентом до чужой штрафной. Есть смысл провоцировать его рывки сознательным розыгрышем – чтобы потом быстро доставлять мяч в освободившееся пространство и развивать атаку из центра.

При стандартах «Челси» не до конца вылечился от болезни прошлого сезона – игры только по мячу. С начала сезона команда допустила после штрафных и угловых больше ударов, чем нанесла сама. Показательный пример: третий гол «Саутгемптона». Уолкотт во время подачи стоял на дальнем углу штрафной (его держал Абрахам). При подаче Уолкотт остался один, потому что просто не сдвинулся с места. Он отдал голевой пас.

А вот третий гол от «Вест Бромвича». Проблема та же: все смотрят на мяч и никто – на Кайла Бартли.

Наличие слабых мест не делает «Челси» командой одного уровня с «Краснодаром». Превосходство в классе игроков всегда даёт фавориту преимущество: можно выигрывать не только за счёт структуры игры, но и благодаря паре эпизодов. Поэтому закончить текст логично тем же, с чего он начался.

Это не требование результата (любого) – а напоминание, что «Челси» пусть и состоит из индивидуально сильных игроков, но до сих пор не превратился в цельную сильную команду. Даже при кадровых проблемах «Краснодара» соперников можно наказывать за ошибки. В случае с «Челси» можно быть почти уверенным – они будут.

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