А Пирло точно тренер? По игре с «Барселоной» появились сомнения

Ставку Андреа Аньелли на Андреа Пирло очень легко понять. Один из умнейших игроков своего времени в Европе, легенда итальянского футбола – плюс явные тренерские амбиции. Добавьте к этому, что Пирло, работая экспертом на телевидении, не стеснялся критиковать работу Маурицио Сарри и делал это толково, с аргументами. Он говорил, что у «Ювентуса» слишком медленная полузащита, чтобы доминировать в стиле Сарри, что Роналду отрезан от команды, поэтому стягивается за мячом слишком глубоко, что команде не хватает баланса при потерях. Всё по делу. И вот Пирло получил шанс показать, как надо.

Важное уточнение: не нужно его хейтить. Пирло ведь должен был стать тренером молодёжной команды – нормальный ход, чтобы дать ему возможность даже не то что набраться опыта, а погрузиться в клубную структуру. Но всё пошло не так, и Андреа получил назначение в главную команду через два дня после назначения в молодёжку. Конечно, он не был готов к основе. И, конечно, нынешний «Ювентус» — одна из самых трудных команд, чтобы зайти в профессию.

«Ювентус» начал революцию и застрял. Что там случилось? Уже и Пирло нервничает.

«Ювентус» полон противоречий. Состав удалось избавить от возрастных медлительных игроков, но те, кто пришёл вместо ветеранов, не тянут на роль лидеров суперклуба. Роналду ещё только предстоит встраивать в футбол Пирло, а пока он не играет – и всё зависло не середине. Это объективные проблемы, с которыми было бы трудно справиться любому тренеру, не только новичку. Но Пирло и сам ошибается.

С начала чемпионата он уже использовал и Федерико Кьезу, и Федерико Бернардески в роли латералей. Зачем – непонятно. Сложная схема, которая трансформируется из 3-4-1-2 с мячом в 4-4-2 без мяча, не работает в атаке. Команда владеет мячом вокруг штрафной и редко заходит внутрь. Это было бы нормально, если бы Пирло сознательно жертвовал атакой ради оборонительной надёжности, но баланса нет: по количеству допущенных ударов за матч «Ювентус» не входит даже в топ-5 команд Серии А.

В таком состоянии «Ювентус» принял «Барселону», которая тоже далека от лучшей формы. Можно было ждать матча разбитых, ошибающихся команд с равными шансами, но по качеству игры «Барселона» была на порядок сильнее.

«Барселона» избавилась от Бартомеу. Все счастливы. Что дальше? Ушёл так же, как управлял клубом.

Нельзя сказать, что «Барселона» чем-то удивила. Это всё та же тягучая команда, в которой всё намекает на временность и недолговечность. И даже Месси не похож на себя: тормозит атаки, передерживает мяч. Но «Ювентус» так плохо реагировал на потери мяча, что уже во второй половине первого тайма гости начали куражиться в быстрых атаках. На 35-й минуте Дембеле и Месси не забили только потому, что секунд 10 улучшали и так отличную позицию для удара: сначала Лео отдал неудобный пас (как странно такое писать), потом Усман обвёл примерно всю защиту туринцев, но невовремя пробил, потом сам подхватил мяч и отдал под удар Гризманну. Ворота были уже пустыми, вратарь лежал – Гризманн не попал по мячу. Удивительный эпизод: в рамках одной атаки «Барса» могла забивать трижды.

Этот удивительный эпизод случился после отличного контрпрессинга: потеряв мяч, гости вдвоём зажали Кьезу на фланге, отобрали мяч, а потом Гризманн одним пасом отрезал всю полузащиту и вывел Месси и Дембеле в атаку два на два.

Я так подробно описал этот момент, потому что он, при всей яркости, был типичным. «Барселона» постоянно накрывала «Ювентус» после потерь – и постоянно отбирала мяч. На 23-й минуте Пьянич и Альба зажали Кулусевского, отобрали мяч, и Альба одним пасом отрезал всю полузащиту «Ювентуса» и вывел Месси и Гризманна в атаку два на два. Гризманн пяткой отпасовал Месси, тот промахнулся в убойной позиции (да что же с ним такое?).

Проблема «Ювентуса» была в том, что, отобрав мяч, команда не знала, что с ним делать: игрок с мячом оказывался в изоляции. То есть «Барселону» обязательно нужно похвалить за контрпрессинг, но «Ювентус» сам напрашивался на неприятности. Такая ужасная структура при смене владения – очевидная тренерская ошибка. Туринцы либо расставлялись в позиционных атаках, когда начинали розыгрыш из глубины, либо не знали, как располагаться на поле. Отсюда и безумное количество обводок: 16 попыток за первый тайм, из которых девять закончились потерей. Это от невозможности продолжить атаку за счёт паса. И напротив, у «Барселоны» в этом смысле всё было здорово – именно из-за неправильных позиций соперника. Их можно было отыгрывать по одному. Из 10 попыток дриблинга за первый тайм у каталонцев было девять удачных.

Во втором тайме «Ювентус» стал проваливаться ещё в одном аспекте: разбился на группу обороны и группу атаки. «Барселоне» стало даже проще проходить центр поля, потому что разрезающие передачи там некому было прервать. На 75-й минуте «Барселона» убежала три в два, но Гризманн упустил момент.

На самом деле, «Ювентус» нельзя назвать совсем безнадёжным. Из трёх офсайдов Мораты один (во втором голе) был из тех, которые не влияют на эпизод (Мората стоял спиной к воротам в момент паса), то есть гол случился не благодаря преимуществу, которое Мората получил с помощью офсайда. Но все эти голы объединяет одно: они были ситуативными эпизодами, рождёнными мастерством игроков.

«Барселона» создавала свои моменты за счёт системного контрпрессинга в быстрых атаках. А атаки проводила по более-менее стабильным правилам, вроде свободной роли де Йонга, смещений Альбы и Педри в центр и растягивания атаки от Дембеле. Идеи Кумана не всегда работают, он может испортить игру команде по ходу матча (яркий пример – последнее «класико»), но у «Барселоны» есть понятная структура для каждой фазы игры. У «Ювентуса» этого нет. Дело в тренере.

Все говорят о судье, но в конце всё испортил Куман. Он подставил «Барселону» Разбираем главные события «класико».

Можно ждать возвращения Роналду, но Роналду только замаскирует проблему, а не решит её. Складывается впечатление, что Пирло пытается на ходу научиться необходимым навыкам. У него есть идеи, но не хватает знаний, поэтому команда как бы играет в футбол пунктиром. Смотреть, научится ли он (и как быстро) – будет очень интересно. Но для клуба довольно мучительно.