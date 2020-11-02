«Судьи помогали «Спартаку». А Карасёв не выздоровел»

Скандалов, связанных с судейством, в 13-м туре РПЛ было меньше, чем тур назад. Однако без вопросов к судьям всё равно не обошлось: в матче «Спартак» – «Ростов» большой резонанс вызвало удаление игрока гостей Хаджикадунича, защитник «Химок» Брайан Идову был не доволен судьёй в перерыве игры с «Зенитом», а завершился тур сумасшедшим матчем между «Тамбовом» и «Динамо»: в этой игре было два удаления и три пенальти. Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, специально для «Чемпионата» разобрал судейство в каждой игре прошедшего тура.

Символическая сборная 13-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева Мамаев и Дзагоев – снова в одном составе. Пусть и виртуальном.

Слово Федотову:

«Рубин» — «Арсенал» — 3:1

На 9-й минуте в штрафной площади «Арсенала» мяч попал в руку защитнику гостей. Казарцев принял правильное решение не назначать 11-метровый удар – это не игра рукой, она была в естественном положении.

На 34-й минуте Кварацхелия врывался в штрафную, защитник стелился в подкате, убрав ноги, а Хвича упал. После этого игра продолжилась. Пока VAR смотрел этот момент, Кварацхелия уболтал Казарцева не показывать ему жёлтую карточку за симуляцию. Если судья действительно говорил о симуляции с игроком, сказав, что так делать не надо – это нормально. Просто в матче «Ротор» — ЦСКА за симуляцию показали жёлтую. Кто как хочет, так и судит.

Жёлтая карточка Кангве на 55-й минуте была близка к красной. В принципе, Казарцева можно поддержать: мяч находился рядом, нога футболиста отскочила вверх от мяча. С этим решением я соглашусь, но не соглашусь с карточкой на 93-й минуте: Косареву следовало показать прямую красную. В борьбе с Кангвой он наступил сверху чуть выше голеностопа, продавливая и вставая на ногу соперника. Почему-то VAR не стал вмешиваться. Что у Турбина в ФНЛ не пенальти, то и здесь не красная карточка. Оценка 7,9 за непоказ красной карточки игроку «Рубина».

«Спартак» — «Ростов» — 0:1

На 31-й минуте не была показана жёлтая карточка Бакаеву: игрок «Ростова» выбивал мяч, Бакаев же сделал накладку, следовало его наказать. Также на 75-й минуте была выдуманная жёлтая карточка Хаджикадуничу. Это не то, что не вторая, даже и не первая жёлтая. Хочешь свистнуть фол, свистни, но это не жёлтая карточка. Складывается ощущение, что «Ростов» что-то не так сделал арбитрам: Карпина постоянно удаляют, также Норманна, Ерёменко, Хаджикадунича. Они, наверное, мстили за то, что Ерёменко отмазали. Но это проблема не игрока, а Казарцева. Покажи он ему вторую, и Ерёменко не играл бы против «Спартака». Интересно, футболисты догадываются, что можно подойти к судье и попросить показать прямую красную, сказав, что его всё равно отмажут?

И это «сбитый лётчик»? Карпин стал проблемой для «Спартака» Плачевная статистика для красно-белых.

В добавленное время судья не разобрался в моменте Обухова с Айртоном и показал жёлтую карточку Айртону, хотя следовало показать её Обухову, так как он наступил игроку «Спартака» на голеностоп. Оценка за работу судьи — 7,7. «Спартак» судьи не убивали, а наоборот – помогали, многое было против «Ростова». Забей «Спартак», взрыв был бы сильнее – Мешкову бы сразу всё вспомнили.

«Сочи» — «Локомотив» — 2:1

На игре работал Васильев, всё прошло хорошо. Оценка у него 8,4.

Заболотный – звезда матча с «Локомотивом». В октябре он был круче Дзюбы Так Антон ещё и в сборную России вернётся.

«Ахмат» — «Краснодар» — 2:0

Хорошая игра. Кукуляк был смелым, давал карточки, ничего не зажёвывал. Всё по делу. Оценка – 8.4.

«Уфа» — «Урал» — 1:2

Судил Москалёв, на VAR был Казарцев. На 37-й минуте не был назначен пенальти Москалёвым, вмешался VAR в лице Казарцева и предложил посмотреть момент. Вектор обзора у судьи был направлен в площадь ворот, где было много игроков, поэтому момент справа судья не увидел. Правильное решение – назначение одиннадцатиметрового удара. Оценка у Москалёва — 7,9.

«Химки» — «Зенит» — 0:2

На 28-й минуте было единоборство Кухарчика, Сутормина и Жиркова: Кухарчик закричал, а Матюнин показал жёлтую Сутормину. Игроки «Зенита» грубо сфолили, катились в игрока «Химок». Матюнин не определил грубость, которая шла от Жиркова и Сутормина. Грубее играл Жирков. Но в этой ситуации главное было показать кому-то жёлтую карточку. Арбитр выбрал Сутормина, потому что тот был ближе и перекрывал ногу Жиркова. Ни о каком вмешательстве VAR не может быть и речи.

«Зенит» прервал серию поражений, потеряв всю атаку. Дзюбы не было после замены в Дортмунде Ерохин забил в четвёртом туре подряд!

Идову говорил о плохом судействе? Надо было сказать ему: «А как Мирзов в пустые ворота не забил»? Были мелкие фолы, которые Матюнин держал в центре. Если жаловаться, то можно было и Ерохину не давать жёлтую. А на 90+ у игрока «Химок» было положение вне игры, не засчитывать гол – правильное решение. Решение верное. Оценка у судьи — 8,4.

«Ротор» — ЦСКА — 0:1

Момент на 32-й минуте – симуляция Сигурдссона. Момент несложный с позиции арбитра, Кукуян продолжал движение и всё видел. На данный момент Кукуян один из лучших в РПЛ. Думаю, эйфория его скоро захлестнёт. На кураже матча «Спартак» — «Зенит» он продолжает лететь и не допускает практически никаких ошибок. Его оценка – 8,4.

Готов ли ЦСКА отобрать золото РПЛ у «Зенита»? В прошлый раз он лидировал всего один тур Газзаев и Гусев верят в команду, Ярошик и Масалитин — не очень.

«Тамбов» — «Динамо» — 1:2

Сложилось ощущение, что Карасёв не выздоровел. На первый тайм его хватило, не разобрался только на 44-й минуте и дал жёлтую карточку Килину – руки у него были в стороне, он пытался играть головой. А во втором тайме Карасёв потерял концентрацию, думал не об игре, что-то другое его беспокоило. Судья стал сильно зависим от VAR, который всю игру за него вытащил. Решение о назначении одиннадцатиметрового принял сам, но и слепой бы так сделал. Не понимаю, что случилось с Карасёвым.

На 49-й минуте Карасёв принял верное решение: была подача в штрафную «Динамо», Комличенко плечом и разрешённой частью руки принял мяч. «Тамбов» стал апеллировать, но игра продолжилась. На 50-й минуте ошибочно была не показана жёлтая карточка Арояну, игрок в борьбе с Комличенко наступил ему на голеностоп. Далее, на 53-й минуте прилетела вторая жёлтая карточка Килину, который не успел сыграть в мяч и наступил на голеностоп игроку «Динамо». Но вспоминается первая жёлтая карточка игроку, которая была показана несправедливо.

Много разговоров возникло о ситуации на 57-й минуте матча. Был фол против игрока «Динамо», Карасёв дал жёлтую карточку игроку «Тамбова». А Тетрашвили не придумал ничего лучше, чем наступить на Шиманьского. В такие моменты происходит скопление игроков, и все смотрят на лежачего. Я, как главный, всегда смотрел на лежачего. А помощники смотрели за игроками, находящимися в стороне. Этот момент Карасёв прозевал. Я бы вину с него не снимал, главный арбитр должен смотреть за Шиманьским, который лежал. Чужие игроки не должны подходить и трогать лежачего игрока другой команды. Думаю, Тетрашвили дисквалифицируют матча на три, так как травму он не нанёс. Все игроки знают судей, можно подойти, спросить: зачем он вообще это сделал?! Мало Килина удалили, теперь ещё и второго удаляют! Даже не представляю, что ему сказали в раздевалке. На месте команды я бы его наказал деньгами.

Спасибо, Шунин! «Динамо» выстояло перед «Тамбовом», играя в большинстве Две красные карточки «Тамбова» и три пенальти от Карасёва.

На 63-й минуте было назначение одиннадцатиметрового удара в ворота «Динамо». Даже слепой увидит, что игрок «Тамбова» выбежал из-за спины защитника, тот хотел ударить по мячу и попал под колено. Непонятно, зачем судья показал жёлтую карточку. Игрок шёл от ворот, намерение сыграть в мяч у футболиста «Динамо» присутствовало. Далее: на 80-й минуте не была показана жёлтая карточка Скопинцеву. Таказов выбивал мяч из штрафной, а игрок «Динамо» накрыл голеностоп, сделав накладку.

А ключевой момент матча произошёл при счёте 1:1 в штрафной «Тамбова». Карасёв видел эпизод и дал играть, но его позвали смотреть на момент неназначения одиннадцатиметрового удара. Защитник не делал ничего такого, чтобы назначать пенальти. Если бы мяч попал в руку напрямую, мы бы могли о чём-то говорить. Но он попал в живот и отскочил в руку с близкого расстояния. Куда он эту руку денет? Она расслаблена и отскочила назад. Не могу понять, почему был назначен одиннадцатиметровый удар. Может, футболист играл животом. Эти подходы к VAR Карасёва окончательно уничтожили. Стоило продолжить игру, пенальти в ворота «Тамбова» назначать не стоило.

Момент на 95-й минуте очень интересный. Отчего упал нападающий? Споткнулся о ногу своего игрока. Что делает защитник? Начинает держать его руками при подаче. Основания для назначения одиннадцатиметрового удара присутствуют. Здесь я поддержу Карасёва. Оценка судьи за матч – 6,6. Это ниже плинтуса.

В лидеры РПЛ команды выбиваются не благодаря, а вопреки. В этом тоже коронавирус виноват? Гончаренко недавно готов был покинуть ЦСКА, а теперь на вершине. «Спартак» хватило на тур?

Конечно, Карасёв всё равно получит назначение на следующий матч. У нас же не умеют лечить людей. Казарцев же получил назначение после оценки 6,9, и Карасёв получит. Они расскажут, какие сложные моменты были, как было тяжело Карасёву. Но важно понять: судьи летят в пропасть, и этот товарняк уже не остановить.