«Спартаку» забили с нарушением, «Зениту» не дали пенальти. Разбор судейства 14-го тура

В матче «Динамо» и «Локомотива» лишь одно из трёх удалений было по делу. Экспертиза Игоря Федотова.

Завершившийся вчера 14-й тур РПЛ снова заставил болельщиков и руководителей судей обсуждать работу арбитров. Гендиректор «Сочи» после игры с «Уфой» заявил, что клуб будет жаловаться на работу Волошина, а у болельщиков «Спартака» возникли вопросы по второму голу «Урала» в ворота Максименко. В матче «Динамо» и «Локомотива» было целых три удаления! Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал работу судей в прошедшем туре.

Слово Федотову.

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«Сочи» — «Уфа» — 1:1

Игру судил Николай Волошин, а на VAR был Шадыханов. Много разговоров о моменте на 69-й минуте. Был длинный пас на Заболотного, дальше мы видим контакт между ним и защитником «Уфы», после чего он упал от толчка. Судья прервал игру свистком из-за того, что его помощник поднял флаг, показывая, что было положение вне игры. Но Заболотный не находился за линией офсайда, это чётко видно на повторах. При этом я не могу предъявить Волошину за этот эпизод, так как по видео непонятно, когда его помощник поднял флаг. Если это было после контакта, то VAR обязан был вмешаться.



Помимо этого, стоит уделить вниманию 82-й минуте, когда в ворота «Сочи» назначили 11-метровый удар. Игрок «Уфы» прокидывал мяч себе, после чего защитник хозяев грубо на нём сфолил. Но если был назначен 11-метровый, то игроку «Сочи» следовало показать жёлтую.



Оценка судьи — 7,8.

«Урал» — «Спартак» — 2:2

Первый гол «Спартака» нельзя было засчитывать. Джордан прыгал защитнику в ноги, а потом Соболев забил. Но до этого был фол защитника «Урала» на Айртоне – он его хватал. Так что следовало отменить гол и назначить 11-метровый в ворота «Урала» и показать жёлтую карточку защитнику «Урала». Вопрос один – почему VAR не вмешался?



«Урал» забил второй гол с нарушением.

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Второй гол «Урала» в ворота «Спартака» забит не по правилам – до этого был фол. При этом VAR имел право вмешаться – это одна фаза атаки. Игрок «Урала» хватал руками Джордана, придержал его – это точно нарушение, ведь в мяч он не играл и применял руки. Важно, что Джордан контролировал мяч, а игрок хозяев в мяч сыграть даже не пытался. А если здесь ставить вопрос о планке единоборств от Кукуяна, то и на Мозесе пенальти назначать не следовало. VAR должен был увидеть этот момент и отменить гол.



Помимо этого, судья должен был назначить пенальти в ворота «Спартака» при счёте 2:2 на 85-й минуте. Чем этот момент отличается от эпизода во вчерашнем матче между «Сочи» и «Уфой» на Кротове? Там ведь было то же самое! Маслов не успевает к мячу и дальше наступает на ногу Бикфалви. У игрока «Урала» голеностоп даже вправо ушёл, то есть там точно был удар. То, что Бикфалви уже пробил, никого волновать не должно – это нарушение. Оценка у Кукуяна — 7,1.

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«Арсенал» — «Ротор» — 1:1

Азату Байрыеву не стоило показывать вторую жёлтую карточку на 37-й минуте. Ничего такого игрок «Ротора» не сделал, просто выпрыгивал выше соперника, который тоже прыгал и сам попал в руку соперника. Также Васильев ошибся с показом жёлтой карточки Довбне на 58-й минуте. Оценка у судьи — 7,8.

«Тамбов» — «Ахмат» — 0:1

Сергей Иванов хорошо отработал матч, оценка — 8,4.

«Химки» — «Рубин» — 2:0

К Лапочкину по этой игре вопросов нет, оценка — 8,4.

ЦСКА — «Ростов» — 2:0

Матюнину следовало назначить 11-метровый удар в ворота ЦСКА на 59-й минуте: игрок ЦСКА попал в лицо нападающему «Ростова». Сделал он это только при помощи VAR, поэтому оценка у судьи — 7,9.

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«Зенит» — «Краснодар» — 2:1

Одиннадцатиметровый удар в ворота «Зенита» на 13-й минуте назначен правильно. Рука у защитника отставлена в сторону, она не находится в естественном положении и делает пространство тела неестественно больше. Что касается 11-метрового в ворота «Краснодара» на 43-й минуте, то он назначен правильно. Мяч попал в локоть, он был выше плеча, так что пенальти по делу.



На 56-й минуте при счёте 0:1 следовало назначить 11-метровый в ворота «Краснодара». Оздоев хотел сыграть в мяч, а Мартынович в прыжке высоко задрал ногу и попал по голове Оздоеву. Москалёв как минимум должен был увидеть там опасную игру. А почему не вмешался VAR, я не знаю, но по итогу судья отскочил – не выиграй «Зенит» и из-за не назначенного пенальти началась бы такая истерика! Оценка у Москалёва — 6,8.

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«Динамо» — «Локомотив» — 5:1

Я не понял второй жёлтой карточки Райковичу на 38-й минуте, ничего ужасного там не было. Был короткий, слабенький захват, но вмешался помощник, и Панин после его подсказки убрал с поля Райковича, якобы за срыв перспективной атаки. В этом моменте можно было обойтись штрафным. Гильерме же на 64-й минуте удалили правильно – это фол последней надежды. А вот вторую жёлтую Паршивлюку показывать не стоило – да, Сергей чуть не дотянулся в подкате до мяча, но грубо он не играл, агрессии и скорости не было. Можно было просто назначить штрафной удар.

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Что касается 11-метрового в ворота «Локомотива» на 84-й минут, то там всё по делу – был удар по лицу игроку «Динамо». Для Панина это было первое дерби, важно, что трактовка эпизодов была одинаковой. Но оценка у него — 7,4.