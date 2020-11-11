Чтобы Галицкий пригласил в «Краснодар» европейского топ-тренера – это вообще возможно?

«Краснодар» в кризисе. Конечно, рано или поздно «и это пройдёт» (царь Соломон), вопрос только — с Мусаевым или без него?

К главному тренеру «Краснодару», которому, напомню, всего-то 37 лет (кстати, вчера исполнилось – мои поздравления) и который первый сезон занимает этот пост официально (как только получил необходимую лицензию), сейчас много вопросов. Больше, чем когда бы то ни было.



Геркус: «Мусаев – хороший парень, но он плывёт». Червиченко: «Тренер, позволяющий трусость, не должен руководить клубом». Мостовой: «А что Мусаев? Его назначили в такое время, хотя до сих пор не все знают, кто это».



Людей так возмутил матч в Севилье, когда безвольная игра во втором тайме позволила хозяевам, игравшим в меньшинстве, превратить 0:2 в 3:2.



Да, у «Краснодара» много травмированных. Но разве это не должно коррелироваться с проявлением маскулинности у тех, кто в данном конкретном матче находится на поле, и способностью тренера на это влиять? Снова пошли разговоры о плюшевости и бесхарактерности «быков». Способен ли Мусаев сделать так, чтобы снять этот вопрос раз или навсегда?



Он уже сделал многое — вывел клуб в его первую Лигу чемпионов. Но и времени у него было больше, чем у остальных. И состав чуть ли не лучший в истории. Хотя Кайо в обороне — это, конечно, катастрофа.

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В Премьер-Лиге с «Краснодаром» работали всего четыре тренера.



Славолюб Муслин – 2,5 года. Сам серб причину своего увольнения в августе 2013-го сформулировал так: «Краснодар» перестал прогрессировать. Ситуацию нужно было как-то менять». При нём «быки» занимали в РПЛ 9-е и 10-е места.



С Олегом Кононовым в 2015-м «Краснодар» выиграл первую бронзу, а годом ранее играл в финале Кубка. При нём же состоялся еврокубковый дебют команды и её первый выход в плей-офф Лиги Европы. Пожалуй, именно при Кононове «быки» были ближе всего к тому футболу, который хочет видеть владелец клуба Сергей Галицкий.

Ушёл Кононов в сентябре 2016-го, отработав в Краснодаре три года. После шести туров чемпионата команда занимала седьмое место, набрав всего восемь очков. Сайт «быков» оповестил страну: «Кононов подал заявление об отставке с поста главного тренера, которое было удовлетворено руководством».



Игорь Шалимов. 1,5 года. После череды неудач (последней каплей стала ничья с записным аутсайдером «Анжи») ему были сказаны те же слова, что и Муслину: «Команда не прогрессирует, не делает шагов вперёд».

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И после этого пришёл Мусаев. Который, получается, уже четвёртый сезон работает с «быками» (захватил ещё сезон-2017/2018). Доверяя любимое детище тренеру, пусть и целых шесть лет проведшему в системе клуба, но вообще без опыта работы на таком уровне (немудрено — в 34-то года), Галицкий весной 2018-го сделал громкое заявление: «Не хочу Тухелей и прочих иностранцев – это наши ребята, это их земля».



И как блестяще Мусаев стартовал, помните? Победа над «Зенитом» в гостях, разгром «Арсенала»…



Но прошло 2,5 года. И сейчас можно с уверенностью говорить: если бы в такой ситуации, в которой «быки» находятся в ноябре 2020-го, оказался бы кто-то из предыдущих тренеров «Краснодара», его бы в команде уже не было. А Мурад работает.



В принципе это объяснимо. Мусаев для «Краснодара» и Галицкого — особая история. Свой, можно сказать, воспитанник. Понятно, что это исключительно вопрос доверия и терпения владельца и тренерский карт-бланш велик. Но насколько?

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С одной стороны — первая в истории клуба Лига чемпионов, и это, конечно, тот самый прогресс и безусловный шаг вперёд. А с другой — пять поражений подряд (повторение клубного антирекорда) и 10-е место в чемпионате. И, конечно, травмы. Которые в определённой степени могут служить оправданием. Но почему их у «Краснодара» всегда так много? Не тренеру ли за это отвечать?

То, что ему сейчас выражена поддержка, мало о чём говорит. Пока Галицкий придерживается позиции, которую на днях сформулировал спортивный директор РФС Андрей Лексаков: «Давайте дадим Мусаеву допечь этот блин». Но это никоим образом не должно расслаблять. Тот же Муслин сразу после отставки признался: «Никаких разговоров на эту тему не велось». Такие дела – особенно на эмоциях – проворачиваются быстро.



Сам Мусаев после поражения от «Зенита» выдал эмоциональный спич: «Если для команды нужно уйти, я уйду. Все так драматизируют, что у меня чувство, как будто я ограбил детский дом, кого-то убил. Это спорт, когда-то каждый тренер будет отправлен в отставку. Если нужно будет уйти, я уйду с высоко поднятой головой. Сейчас достаточно напряжённая обстановка, но многие не видят сути. Нужно видеть не только счёт на табло, нужно видеть, как всё складывается».



А складывается так, что сейчас может быть переломный момент в его тренерской карьере вообще.

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Не открою ни Америки, ни Краснодара, если замечу: перспективы Мусаева на посту главного тренера «Краснодара» зависят только от того, чего в принципе хочет Галицкий. Наверное, всё-таки не только красивого футбола, но и трофеев в России и постоянного участия в Лиге чемпионов. И тут ему нужно честно ответить на вопрос — способен ли Мусаев это дать?



При всём уважении к тренерам, работавшим с «Краснодаром», это не был европейский топ. Можно ли представить, что Галицкий позовёт условных Почеттино, Аллегри или Спаллетти? Это ведь не столько вопрос денег. Скорее вопрос желания работать с людьми, которые не будут смотреть владельцу в рот. А в достижении лучших результатов требовать, например, ещё больших затрат на игроков. Вопрос выхода из зоны комфорта. И кажется, что именно от ответа на этот вопрос зависит, поднимется ли «Краснодар» на новый уровень.



P.S. В следующем туре «быки» наверняка выиграют дома у «Тамбова». Но снимет ли это те самые главные вопросы?