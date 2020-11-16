Сможете назвать все поражения сборной России в XXI веке? Тест!

Сборная России проиграла команде Турции в Лиге наций, но всё же сохранила первое место в своей группе. Правда, это несколько усложнило положение нашей команды – теперь, чтобы всё же получить повышение в дивизионе вне зависимости от результата параллельного матча, нам нужно побеждать в Сербии.
Поражение в Стамбуле получилось обидным и даже чуточку горьким: после бодрого начала труднообъяснимая ошибка Магомеда Оздоева, досадное удаление Андрея Семёнова, гол Турции, а потом ещё один, левый пенальти…Наша сборная боролась до последнего, но зацепиться за очки так и не смогла.
Если взять за точку отсчёта 2001 год, учитывая только официальные игры и те, что закончились поражением в основное время (не по серии пенальти), эта неудача стала для сборной России 31-й в XXI веке.
Надеемся, что Сербия в этот список не попадёт. А пока освежим в памяти другие поражения (учитывали только официальные игры начиная с 2001 года).
- 16 ноября 2020
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