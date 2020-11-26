«Охранник пустил его на Красную площадь через дыру в колючей проволоке». Марадона в СССР

В 1990 году в Москву приехал «Наполи». Первый матч итальянцев со «Спартаком» закончился ничьей, и в «Лужниках» должно было решиться, кто пройдёт дальше. Команда Олега Романцева в итоге совершила удивительное: победила, не забив ни одного гола с игры – только в серии пенальти.



Великий Марадона, от которого болельщики ждали чудес, ничем особенным себя не проявил. После стало известно почему: к тому моменту он не тренировался с субботы (матч был в среду), в Москву прилетел за 18 часов до матча, а уснул только под утро.

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Марадона отказался лететь в СССР, а когда к нему пришли домой уговаривать всё же отправиться с командой на матч, он просто не открыл дверь

После очередной вечеринки лидер «Наполи» через агента передал клубу: «Я не собираюсь ехать в Москву». Марадону пытались образумить одноклубники, но всё напрасно: когда они приехали к нему домой, охранник футболиста сказал, что тот спит, и никого не пустил внутрь. Менеджер «Наполи» Лучано Моджи уже перед посадкой жёстко высказался по поводу очередной выходки звезды: «Это очень серьёзное нарушение, которое ставит команду не в самое приятное положение. Сегодня был ключевой день в отношениях Марадоны и «Наполи». Это он подчиняется клубу, а не наоборот. Тот, кто с нами не едет, играть не будет». В аэропорту Марадону ждали до последнего – самолёт вылетел на два часа позже запланированного.

Диего воспринял это как вызов: команда улетела без него. Но всё же, поостыв, заказал частный самолёт и отправился в Москву. Александр Мостовой вспоминал этот момент в интервью изданию Jot Down: «Мы жили при коммунистической системе, и для нас было удивительно, что игрок может прилететь на матч на частном самолёте, когда у нас не было даже нормальных перчаток для вратарей. Когда нам про это рассказали, я даже не понял, как такое возможно».



А вот так и возможно: 30 млн итальянских лир – и Марадона в СССР. В отеле «Савой» (он же «Берлин» в советские времена) Диего и его жена Клаудиа оказались ближе к полуночи – до матча оставалось меньше суток. Футболист первым делом попросил принести в номер что-нибудь поесть, но кухня была уже закрыта. Тренерский штаб встретил Диего довольно холодно, на что он ответил в своём стиле – пошёл гулять по ночной Москве.

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Карло Альвино прилетел в Москву работать на матче, но за день до игры поймал кое-что покруче: не только заснял приезд Марадоны в столицу СССР, но потом, благодаря своему любопытству, ещё и погулял с ним по ночной Москве.

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«Около 0:30 я сказал своему оператору, Стефано Традити, что чуть позже мы возьмём такси и вернёмся в отель, чтобы отдохнуть. В этот момент ко мне подошёл пресс-атташе клуба Карло Юлиано и сказал: «На вашем месте я бы не уходил». Услышав эти слова, ни о чём не спрашивая, я изменил программу, и вместе с оператором мы устроились поудобнее на диванах в холле. Мы ждали чего-нибудь – правда, чего угодно. Часы показывали 1:30 ночи, когда я увидел, как открылись двери и вошёл Диего Марадона. Я не поверил своим глазам. Вот это поворот. Пресс-атташе сказал мне, что теперь я могу идти, но его голос говорил одно, а моя интуиция подсказывала совершенно противоположное.



Я встал, дошёл до лифта, как тут же двери открылись, и я снова оказался рядом с Марадоной. Мы посмотрели друг на друга, улыбнулись и пошли к выходу в компании тех, с кем он приeхал. У меня были прекрасные отношения с Диего, и я решил не беспокоить его вопросами. Я решил подождать, пока он выйдет из отеля, а потом пойти за ним на безопасном расстоянии, поэтому сказал оператору не включать камеру, чтобы не привлекать к себе внимание. Марадона направился к Красной площади. На площади на следующий день должна была пройти демонстрация, поэтому здесь постоянно находились полицейские, которые никого не пускали. Площадь была полностью огорожена колючей проволокой. Но Диего это не особо беспокоило – он очень хотел прогуляться по исторической площади, поэтому начал разговаривать с полицейскими, чтобы те всё же его пустили.

Мы решили заснять этот момент, но яркий свет камеры привлёк внимание Марадоны и стражей порядка. Диего не придал этому большого значения и продолжал настаивать на своём намерении, но в итоге получив отказ. У меня вырвалось: «О, интересно, а он понял, что говорит с Марадоной?» Охранник удивленно на меня посмотрел – кажется, он не понял ничего, кроме слова «Марадона». Но больше и не требовалось. Удивлённый охранник быстро отодвинул колючую проволоку и открыл для нас в ней дырку.



Невероятно, но мне довелось снимать Марадону и красоту Красной площади. Нас было пятеро – только мы, погружённые в сюрреалистическую атмосферу. Диего позволял спокойно себя снимать на видео, только попросил меня из любезности ничего не спрашивать об игре.



Вернувшись в отель около 3:00, я снова встретил Карло. Помню, он взял меня за руку и спросил: «Что случилось?» Конечно, я ему всё рассказал. На следующий день Диего вышел во втором тайме и взял верх над прокламациями Моджи. К сожалению, «Наполи» проиграл».

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***

После матча Марадона снова полетел не с командой. Итальянцы пишут, что матч в Москве стал переломным в его карьере – с того момента началось его масштабное падение как футболиста. Спустя четыре месяца он провалил допинг-тест – в его организме нашли кокаин, после чего отстранили от футбола на 15 месяцев. Видимо, к тому моменту его просто устали прикрывать: у Диего давно были проблемы с наркотиками, на которые клуб закрывал глаза, чем делало своей звезде только хуже. «В Неаполе я просто ошалевал от происходящего, — признавался Марадона. — Это был невероятный мир, волшебный и манящий».



Этот мир увлёк и погубил гения.