«Теперь «Зенит» не сможет искать оправдание в тяжёлом графике». Прогнозы на 17-й тур РПЛ

В 16-м туре ЦСКА потерял лидерство, и сразу три команды набрали по 32 очка. Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко угадал результат матча «Урал» — «Сочи», разницу в игре «Ахмат» — «Локомотив» и исходы встреч «Ростов» — «Динамо» и «Уфа» — «Тамбов». Это 10 очков.

Читатель Владимир Горошко из Нижнего Новгорода заработал 4 балла. Он верно предсказал разницу в матче «Ахмат» — «Локомотив» и исход игры «Уфа» — «Тамбов». Редактор отдела футбола «Чемпионата» Кирилл Закатченко набрал 8 очков, угадав счёт матча «Спартак» — «Ростов» и разницу в игре «Химки» — «Краснодар».

Таблица после 16-го тура



Специалисты — 149

Журналисты — 139

Читатели — 118

Прогноз специалистов

Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»:

«Локомотив» — «Рубин» — 1:1

Обе команды в последнее время больше думают об обороне. Если у «Локомотива» это связано со сложной группой в Лиге чемпионов, то «Рубин» играет так всегда. «Железнодорожники» почти все шансы потеряли, поэтому им сейчас нужно закончить осень на мажорной ноте. По игре и составу оба клуба одинаковы.

«Спартак» — «Тамбов» — 3:1

Будет что-то похожее на матч «Спартак» — «Ротор». Главное, чтобы судьи не мешали. Они иногда влезают и мешают. Предыдущий матч «Тамбов» играл с «Уфой»: и там ни за что удалили Грицаенко, и они рассыпались совсем. С теми проблемами клуба, если у них ещё будут игроков удалять не по делу, то будет всё печально. «Спартак» — фаворит, он может выйти на чистое первое место в таблице. У красно-белых есть большое преимущество — они не играют в еврокубках. Эту незатраченную энергию можно выплёскивать в играх чемпионата.

Кутепов: хочу ещё раз стать чемпионом со «Спартаком». Но не в роли запасного Большое интервью с защитником о сложном карьерном отрезке: что ему говорит Тедеско и уйдёт ли он из клуба зимой.

«Краснодар» — «Ротор» — 2:1

Наконец-то «Краснодар» принёс первую победу нашим командам в еврокубках. «Ротор» постоянно создаёт моменты, но видимо не хватает команде опыта, класса, мастерства. Во всех играх у них есть два-три момента, которые необходимо реализовывать. Ставлю на «Краснодар», потому что команда сейчас в некоторой эйфории от прохода в Лигу Европы.

«Зенит» — «Урал» — 2:1

«Зенит» разбили везде, остаётся один чемпионат. «Урал» — неприятная команда для сине-бело-голубых, всегда где-то цепляется, кусается. Если «Зенит» отойдёт от поражения в Брюгге, то может набрать очки. Плюс Дзюба будет играть, он для них основной элемент.

«Ростов» — «Уфа» — 1:1

Здесь явный фаворит «Ростов», но «Уфа» одержала крупную победу в прошлом туре, обычно после таких игр команды ловят большой кураж. Если «Уфа» закроется, то будет ничья.

«Динамо» — «Арсенал» — 1:1

«Динамо» надо реабилитироваться после крупного поражения. Они превосходят «Арсенал» по составу, но рассчитывать на победу будет тяжело.

ЦСКА — «Химки» — 2:2

У всех команд, играющих в еврокубках, накопилось за последние два месяца столько игр, сколько они за год не проводят. «Химки» планомерно готовятся к «армейцам» после победы в матче с «Краснодаром», поэтому снова не проиграют.

Декабрь, достать чернил и плакать. А «золотой актив» может и дальше чай пить. Отмучились В европровале ЦСКА виноват Моргенштерн и его Еl Problema?

«Сочи» — «Ахмат» — 2:1

«Ахмат» давно не проигрывал, именно поэтому поставлю на победу хозяев.

Прогноз читателей

Дмитрий Чалов (Стрежевой):

«Локомотив» — «Рубин» — 0:1

«Локомотив» подходит к игре не в лучшем настроении. Упущена возможность побороться за выход в плей-офф ЛЧ, но шанс на выход в Лигу Европы ещё есть — нужно на следующей неделе «всего лишь» обыграть «Баварию» в Мюнхене и надеяться на нужный исход в параллельной встрече. Думаю, это будет держать в уме тренерский штаб «железнодорожников» и проведёт ротацию. «Рубин» этим воспользуется и заберёт три очка.

И чем теперь Николич лучше Сёмина? В главном матче года серб переиграл сам себя От смены тренера результат в ЛЧ не изменился – «Локомотив» снова финиширует последним.

«Спартак» — «Тамбов» — 3:0

У «Тамбова» всё плохо. Уже четыре тура команда не может набрать очков. Да и ситуация в целом в клубе напряжённая. Даже если игроки «Тамбова» выйдут на матч, то проблем у борющегося за медали «Спартака» не возникнет.

«Краснодар» — «Ротор» — 2:0

«Краснодару» нужно срочно выправлять турнирное положение — задачу на место в зоне еврокубков по итогам сезона никто не отменял. У «Ротора» свои задачи: шанс поменяться местами в таблице с тонущим «Тамбовом» ещё есть. Гости будет биться за ничью, но «Краснодар» всё же порадует болельщиков второй раз за неделю.

Спасибо, «Краснодар»! У нас будет команда в евровесне Оказывается, мы всё-таки можем побеждать в Лиге чемпионов.

«Зенит» — «Урал» — 2:0

«Зенит» бесславно закончил еврокубковую кампанию. Теперь он не сможет искать оправдание в тяжёлом графике. Команда возьмёт себя в руки и нанесёт первое за пять туров поражение крепкому «Уралу».

«Ростов» — «Уфа» — 2:0

«Ростов» имеет неплохие шансы побороться за медали, в том числе золотые. Учитывая, как часто лидеры теряют очки, даже, казалось бы, в проходных матчах. «Уфа» — лидер по пропущенным мячам, поэтому не справится с атакой южан. Свои три очка «Ростов» возьмёт.

«Динамо» — «Арсенал» — 1:0

Динамовцы набрали неплохой ход, команда показывает симпатичный футбол. Не думаю, что разгром от «Ростова» в последнем туре психологически сломает команду. «Арсенал» в последних играх чередует поражения и ничьи. В прошлом туре была ничья с «Зенитом», в этом будет поражение от «Динамо».

ЦСКА — «Химки» — 1:1

«Химки» сейчас в отличной форме —​ четыре победы в последних пяти турах. Команда никого не боится —​ «Краснодар», «Ростов» и «Рубин» подтвердят. ​ЦСКА наверняка будет в ужасном настроении после позорного вылета из Лиги Европы, но всё же при своих болельщиках не проиграет второй раз за неделю уступающему в классе сопернику. Ставлю на результативную ничью.

«Сочи» — «Ахмат» — 1:0

На данный момент команды примерно одного уровня. Об этом говорят очки (24 и 25 соответственно) и одинаковый положительный баланс забитых и пропущенных мячей (у обеих команд +1). «Ахмат» не проигрывает уже пять туров, но свои стены помогут сочинцам прервать эту серию.

Прогноз журналистов

Андрей Панков, корреспондент «Чемпионата»:

«Локомотив» — «Рубин» — 1:0

Николичу пора уже победить в РПЛ, несмотря на все проблемы с составом. Если «Локомотив» не победит и здесь, то Марко может подвиснуть. Поэтому ставлю на минимальную победу «железнодорожников».

Таблица коэффициентов УЕФА. Теперь наши клубы ещё реже будут сеяными В прошлом году клубы РПЛ выдали ужасный евросезон. Этот может стать ещё хуже.

«Спартак» — «Тамбов» — 2:0

У «Тамбова» большие проблемы, половина состава не сыграет из-за бойкота. Атмосфера в команде явно не лучшая. «Спартак» должен легко победить.

«Краснодар» — «Ротор» — 1:0

«Краснодар» одержал первую победу в Лиге чемпионов, затратив на это слишком много сил. Но с «Ротором» должны справиться, пусть и с минимальным преимуществом.

«Зенит» — «Урал» — 1:0

«Зенит» выглядит очень плохо. Уже какую игру подряд команда мучается на поле. С «Уралом» тоже будет тяжёлый матч, но питерцы должны победить. Когда, если не сейчас?

«Ростов» — «Уфа» — 2:1

«Уфа» начинает оживать, одержала хорошую победу во встрече с «Тамбовом». Команда даст бой «Ростову», но команда Карпина сейчас в хорошей форме, поэтому хозяева всё-таки одержат победу.

«Динамо» — «Арсенал» — 2:1

Отдам предпочтение команде Шварца, потому что во всех матчах, даже с «Ростовом», его команда выглядела хорошо. А у Парфёнова в Туле, наоборот, пока всё получается с натяжкой.

ЦСКА — «Химки» 2:1

ЦСКА сейчас в игровом кризисе, команда потеряла возможность стать единоличным лидером. Чтобы оставаться в чемпионской гонке, необходимо побеждать. Поставлю на победу хозяев, хотя «Химки» точно дадут бой.

«Это тебе не «Зенит». В ЦСКА если пьют, не закрываются». 19 лет назад не стало Садырина В эту грустную дату вспоминаем только добрые, смешные истории.

«Сочи» — «Ахмат» 1:1

Две команды с очень интересными тренерами, которые умеют разрушать игру соперника. Матч будет осторожным и победителя соперники не выявят.