«Теперь «Зенит» не сможет искать оправдание в тяжёлом графике». Прогнозы на 17-й тур РПЛ

В 16-м туре ЦСКА потерял лидерство, и сразу три команды набрали по 32 очка. Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко угадал результат матча «Урал» — «Сочи», разницу в игре «Ахмат» — «Локомотив» и исходы встреч «Ростов» — «Динамо» и «Уфа» — «Тамбов». Это 10 очков.
Читатель Владимир Горошко из Нижнего Новгорода заработал 4 балла. Он верно предсказал разницу в матче «Ахмат» — «Локомотив» и исход игры «Уфа» — «Тамбов». Редактор отдела футбола «Чемпионата» Кирилл Закатченко набрал 8 очков, угадав счёт матча «Спартак» — «Ростов» и разницу в игре «Химки» — «Краснодар».
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Прогноз специалистов
Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»:
«Локомотив» — «Рубин» — 1:1
Обе команды в последнее время больше думают об обороне. Если у «Локомотива» это связано со сложной группой в Лиге чемпионов, то «Рубин» играет так всегда. «Железнодорожники» почти все шансы потеряли, поэтому им сейчас нужно закончить осень на мажорной ноте. По игре и составу оба клуба одинаковы.
«Спартак» — «Тамбов» — 3:1
Будет что-то похожее на матч «Спартак» — «Ротор». Главное, чтобы судьи не мешали. Они иногда влезают и мешают. Предыдущий матч «Тамбов» играл с «Уфой»: и там ни за что удалили Грицаенко, и они рассыпались совсем. С теми проблемами клуба, если у них ещё будут игроков удалять не по делу, то будет всё печально. «Спартак» — фаворит, он может выйти на чистое первое место в таблице. У красно-белых есть большое преимущество — они не играют в еврокубках. Эту незатраченную энергию можно выплёскивать в играх чемпионата.
«Краснодар» — «Ротор» — 2:1
Наконец-то «Краснодар» принёс первую победу нашим командам в еврокубках. «Ротор» постоянно создаёт моменты, но видимо не хватает команде опыта, класса, мастерства. Во всех играх у них есть два-три момента, которые необходимо реализовывать. Ставлю на «Краснодар», потому что команда сейчас в некоторой эйфории от прохода в Лигу Европы.
«Зенит» — «Урал» — 2:1
«Зенит» разбили везде, остаётся один чемпионат. «Урал» — неприятная команда для сине-бело-голубых, всегда где-то цепляется, кусается. Если «Зенит» отойдёт от поражения в Брюгге, то может набрать очки. Плюс Дзюба будет играть, он для них основной элемент.
«Ростов» — «Уфа» — 1:1
Здесь явный фаворит «Ростов», но «Уфа» одержала крупную победу в прошлом туре, обычно после таких игр команды ловят большой кураж. Если «Уфа» закроется, то будет ничья.
«Динамо» — «Арсенал» — 1:1
«Динамо» надо реабилитироваться после крупного поражения. Они превосходят «Арсенал» по составу, но рассчитывать на победу будет тяжело.
ЦСКА — «Химки» — 2:2
У всех команд, играющих в еврокубках, накопилось за последние два месяца столько игр, сколько они за год не проводят. «Химки» планомерно готовятся к «армейцам» после победы в матче с «Краснодаром», поэтому снова не проиграют.
«Сочи» — «Ахмат» — 2:1
«Ахмат» давно не проигрывал, именно поэтому поставлю на победу хозяев.
Прогноз читателей
Дмитрий Чалов (Стрежевой):
«Локомотив» — «Рубин» — 0:1
«Локомотив» подходит к игре не в лучшем настроении. Упущена возможность побороться за выход в плей-офф ЛЧ, но шанс на выход в Лигу Европы ещё есть — нужно на следующей неделе «всего лишь» обыграть «Баварию» в Мюнхене и надеяться на нужный исход в параллельной встрече. Думаю, это будет держать в уме тренерский штаб «железнодорожников» и проведёт ротацию. «Рубин» этим воспользуется и заберёт три очка.
«Спартак» — «Тамбов» — 3:0
У «Тамбова» всё плохо. Уже четыре тура команда не может набрать очков. Да и ситуация в целом в клубе напряжённая. Даже если игроки «Тамбова» выйдут на матч, то проблем у борющегося за медали «Спартака» не возникнет.
«Краснодар» — «Ротор» — 2:0
«Краснодару» нужно срочно выправлять турнирное положение — задачу на место в зоне еврокубков по итогам сезона никто не отменял. У «Ротора» свои задачи: шанс поменяться местами в таблице с тонущим «Тамбовом» ещё есть. Гости будет биться за ничью, но «Краснодар» всё же порадует болельщиков второй раз за неделю.
«Зенит» — «Урал» — 2:0
«Зенит» бесславно закончил еврокубковую кампанию. Теперь он не сможет искать оправдание в тяжёлом графике. Команда возьмёт себя в руки и нанесёт первое за пять туров поражение крепкому «Уралу».
«Ростов» — «Уфа» — 2:0
«Ростов» имеет неплохие шансы побороться за медали, в том числе золотые. Учитывая, как часто лидеры теряют очки, даже, казалось бы, в проходных матчах. «Уфа» — лидер по пропущенным мячам, поэтому не справится с атакой южан. Свои три очка «Ростов» возьмёт.
«Динамо» — «Арсенал» — 1:0
Динамовцы набрали неплохой ход, команда показывает симпатичный футбол. Не думаю, что разгром от «Ростова» в последнем туре психологически сломает команду. «Арсенал» в последних играх чередует поражения и ничьи. В прошлом туре была ничья с «Зенитом», в этом будет поражение от «Динамо».
ЦСКА — «Химки» — 1:1
«Химки» сейчас в отличной форме — четыре победы в последних пяти турах. Команда никого не боится — «Краснодар», «Ростов» и «Рубин» подтвердят. ЦСКА наверняка будет в ужасном настроении после позорного вылета из Лиги Европы, но всё же при своих болельщиках не проиграет второй раз за неделю уступающему в классе сопернику. Ставлю на результативную ничью.
«Сочи» — «Ахмат» — 1:0
На данный момент команды примерно одного уровня. Об этом говорят очки (24 и 25 соответственно) и одинаковый положительный баланс забитых и пропущенных мячей (у обеих команд +1). «Ахмат» не проигрывает уже пять туров, но свои стены помогут сочинцам прервать эту серию.
Прогноз журналистов
Андрей Панков, корреспондент «Чемпионата»:
«Локомотив» — «Рубин» — 1:0
Николичу пора уже победить в РПЛ, несмотря на все проблемы с составом. Если «Локомотив» не победит и здесь, то Марко может подвиснуть. Поэтому ставлю на минимальную победу «железнодорожников».
«Спартак» — «Тамбов» — 2:0
У «Тамбова» большие проблемы, половина состава не сыграет из-за бойкота. Атмосфера в команде явно не лучшая. «Спартак» должен легко победить.
«Краснодар» — «Ротор» — 1:0
«Краснодар» одержал первую победу в Лиге чемпионов, затратив на это слишком много сил. Но с «Ротором» должны справиться, пусть и с минимальным преимуществом.
«Зенит» — «Урал» — 1:0
«Зенит» выглядит очень плохо. Уже какую игру подряд команда мучается на поле. С «Уралом» тоже будет тяжёлый матч, но питерцы должны победить. Когда, если не сейчас?
«Ростов» — «Уфа» — 2:1
«Уфа» начинает оживать, одержала хорошую победу во встрече с «Тамбовом». Команда даст бой «Ростову», но команда Карпина сейчас в хорошей форме, поэтому хозяева всё-таки одержат победу.
«Динамо» — «Арсенал» — 2:1
Отдам предпочтение команде Шварца, потому что во всех матчах, даже с «Ростовом», его команда выглядела хорошо. А у Парфёнова в Туле, наоборот, пока всё получается с натяжкой.
ЦСКА — «Химки» 2:1
ЦСКА сейчас в игровом кризисе, команда потеряла возможность стать единоличным лидером. Чтобы оставаться в чемпионской гонке, необходимо побеждать. Поставлю на победу хозяев, хотя «Химки» точно дадут бой.
«Сочи» — «Ахмат» 1:1
Две команды с очень интересными тренерами, которые умеют разрушать игру соперника. Матч будет осторожным и победителя соперники не выявят.
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