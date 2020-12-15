«Челси» отдал 80 млн за игрока, которому нет места на поле. Но сейчас можно всё исправить

После 12-го тура чемпионата «Челси» отстаёт от лидера АПЛ на три очка. Если бы не дурацкая ничья с «Вест Бромом» при подавляющем преимуществе (привет, Кепа!), было бы одно очко. Конечно, турнирная таблица на старте сезона аномально плотная, но это в любом случае очень хороший старт.

Нельзя сказать, что это большой сюрприз. «Челси» закончил прошлый сезон на четвёртом месте, а в межсезонье усилился лучше всех в АПЛ – и я сейчас меряю даже не количеством новичков и ценой, заплаченной за них, а качествами пришедших игроков. Были усилены все линии. Под вопросом оставалась только скорость адаптации такого большого количества новичков – но качество фундамента, заложенного на годы, не вызывало сомнений ещё в сентябре.

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С адаптацией всё складывается по-разному. Эдуар Менди повторил достижение Петра Чеха, не пропустив в первых трёх турах после перехода, а в ноябре Фрэнк Лэмпард назвал его совершенным. Бен Чиллуэлл в девяти матчах набрал два гола и две голевые передачи – топовый результат для фулбека. Тимо Вернер невероятно активен, но подхватил у Тэмми Абрахама проблемы с реализацией. По крайней мере его можно использовать на двух позициях. Хаким Зиеш сначала восстанавливался после травмы колена, но, как только начал регулярно выходить с первых минут, «Челси» стало трудно представить без него. Тьяго Силва сделал лучше всех партнёров по обороне, и в первую очередь – Курта Зума.

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А вот у Кая Хаверца проблемы. Важное уточнение: я не делаю выводов о его адаптации в новой стране или в коллективе. Фабиньо просидел в запасе полгода, прежде чем стал основным в «Ливерпуле», у него были и тактические проблемы, и адаптационные, но в итоге это пример отличного трансфера, а не неудачного. Сейчас же речь только о тактике: Лэмпард на нашёл Хаверцу идеального места на поле.

Четыре роли в «Челси»

Немец стал жертвой собственной универсальности. С начала сезона он вышел с первых минут в 14 матчах во всех турнирах – и сыграл уже на четырёх позициях. Центральный полузащитник, атакующий полузащитник, центральный нападающий, правый вингер. Выделить можно две роли: «бокс-ту-бокс» в самом смелом варианте 4-3-3 и правого вингера в более осторожных 4-3-3 или 4-2-3-1. Обе роли имеют серьёзные ограничения.

Ставить его в центр полузащиты – это риск. Хаверц играл «восьмёрку2 в безумном «Байере» Петера Боша, и это было очень интересно – но не очень надёжно. Как игрок атаки, он нацелен на создание зон, когда его команда с мячом, и на отбор, когда команда без мяча. В отрезках, когда нужно садиться в позиционную оборону, он выпадает, потому что просто не имеет соответствующего навыка. Показателен выбор матчей, в которых Лэмпард рискнул выпустить его на эту позицию: матч с «Севильей» в Лиге чемпионов, который ничего не значил, матчи с «Краснодаром» и «Бёрнли», в которых соперники не проводили позиционных атак. Когда существует вероятность потери инициативы на значительном отрезке игры, Хаверц выходит на других позициях.

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Вторая типичная роль – правого вингера – не подходит уже не команде, а самому Хаверцу. У него довольно специфический набор качеств. Если смотреть только на его работу с мячом, Хаверц может показаться немного деревянным, а его цена – вызвать недоумение. Его главное качество – не техника, а видение пространства. В «Байере» Хаверц играл на нескольких позициях, в том числе и на правом фланге, но он не был к нему привязан, а отходил назад, в центр и почти в защиту. Он находится в постоянном движении и делает много мелких передач без обострения. Это нужно, чтобы улучить структуру владения: Кай всегда в поиске лучшей позиции и для себя, и для партнёров, такой стиль требует свободы перемещения. Привязать его к флангу – значит лишиться главного преимущества, которое он может дать.

Из известных игроков он ближе всего к Томасу Мюллеру. Мы помним, чем закончилась попытка Нико Ковача запереть его в узком амплуа правого вингера: Мюллер сначала потерял эффективность, потом сел в запас, потом собрался уходить из «Баварии». Но с уходом Ковача до конца сезона успел набить фантастические 20 ассистов, когда его на остаток сезона перевели на позицию под нападающим. Эта позиция подходит и Хаверцу.

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Его своеобразный стиль игры мешает разобраться в качествах игрока. Даже на любимой позиции Хаверц не игрок для хайлайтов. Он делает одно-два касания, если бьёт, то тоже в касание, а большинство пасов под удар делает в коридоры и из глубины, а не после эффектных проходов по флангу. Он полезнее всего в отлаженном механизме позиционных атак, в которых он улучшает каждую фазу. Когда команда больше полагается на индивидуальные качества игроков самих по себе, а не в синергии с партнёрами, Хаверц незаметен. Как в «Челси».

По ударам за матч он не входит в топ-10, по пасам под удар – не в топ-5. Естественно, он далёк от топа и по обводкам. Попыток много (почти три на 90 минут), но мало что получается, это просто не его работа. Наиболее ёмкий показатель – Shot Creation, то есть все действия, которые привели к удару по воротам. Так вот, и по нему Хаверц тоже не в топ-5 «Челси». Не впечатляет. Возможно, он ещё адаптируется к новой роли и станет приносить больше пользы даже на этой позиции. Но от него точно можно получить больше уже сейчас.

Как всё изменить

Прямо сейчас у «Челси» беда с вингерами. Травмированы Зиеш и Хадсон-Одои (регулярность их отсутствия уже начинает действительно беспокоить), а Пулишич получил микротравму прямо перед матчем с «Эвертоном» (и тоже не в первый раз). У Лэмпарда фактически два равноценных состава, но потеря сразу трёх вингеров – всё равно перебор. Понятно, что приходится делать ставку на Вернера и Хаверца, хотя для обоих роль вингера – не профильная. Это упрощает атаку «Челси», но кажется единственным возможным вариантом. А потеря эффективности Хаверца – естественным следствием проблемы. На самом деле это не так. Есть сразу два решения.

Мэйсон Маунт проводит отличный сезон. По тому же показателю Shot Creation он третий в команде и лучший из тех, кто играет постоянно (уступает только Зиешу и Хадсону-Одои). Во многом это достигается благодаря эффективному исполнению стандартов (в среднем один пас под удар за игру Маунт отдаёт со стандарта), но и с игры он очень полезен. Маунт – противоположность Хаверца, он всё время берёт игру на себя и стремится обострять, я не улучшать позиционную структуру команды.

Большую часть сезона Лэмпард использует его в центре полузащиты. Но на позиции вингера Маунт, хотя и потеряет часть своих качеств, точно даст больше, чем Хаверц. Он больше (и лучше) навешивает и простреливает. Там, где Хаверц предпочитает отдать назад и запустить новый цикл владения, чтобы команда перестроилась, Маунт отдаст рискованный пас вперёд.

Перевод Маунта на фланг атаки позволит сохранить схему с вингерами (4-2-3-1) и вернуть Хаверца на позицию под нападающим. Там качества немца снова будут востребованы: он сможет свободно двигаться в глубину и ширину поля и сразу станет лучше влиять на позиционные атаки (даже без результативных действий). Второй плюс: возможность заходить в штрафную и по ситуации подключаться вторым темпом или в линии с центрфорвардом. Хаверц – мастер таких моментов, но сейчас у него мало возможностей это показать.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

На самом деле, Лэмпарду не обязательно даже жертвовать Маунтом в роли «бокс-ту-бокс», чтобы получить лучшую версию Хаверца. Второй вариант – отказаться от вингеров. Хотя бы временно, пока основные травмированы.

Расстановку без вингеров Лэмпард уже использовал, но это всегда был пожарный вариант: 4-2-2-2 в ситуациях, когда нужно спасать матч. Есть и другой вариант с двумя форвардами и отсутствием вингеров: 4-4-2 (ромб). В этой формации есть место Канте, Ковачичу и Маунту на их привычных позициях – и есть место Хаверцу в роли десятки. Ещё один плюс: Вернера можно будет выпустить не на фланге, а как второго форварда. Это амплуа ему ближе, чем чистый наконечник или чистый вингер. Он умеет и любит подстраивать свои действия под движения команды, поэтому их взаимодействие с



Хаверцем выглядит очень многообещающе – надо только разместить их ближе друг к другу. Жиру или Абрахаму на острие тоже будет удобнее, потому что сразу появится партнёр, с которым можно обыграться.

Минусы у перехода на новую схему тоже есть. Во-первых, теряется ширина атаки, во-вторых, серьёзно вырастет нагрузка на Маунта и Ковачича. Без мяча им придётся защищать больше пространства, чем раньше. Это серьёзные возражения. Но не настолько, чтобы сразу отказаться от идеи.

Лэмпард в принципе любит рискованные варианты размещения игроков. Он использовал того же Хаверца в роли центрального полузащитника – значит, готов рисковать, хотя бы в некоторых матчах. Что касается ширины атаки, контраргумент – активность Чиллуэлла и Джеймса. Они играют по все бровке и в позиционных атаках доходят до лицевой. Кроме того, они не будут в полном одиночестве. Всё-таки и Вернер, и Хаверц будут регулярно смещаться на фланг. Но именно смещаться, а не находиться там изначально. На бумаге такой вариант решит сразу несколько проблем (отсутствие профильных вингеров, неубедительная игра Хаверца) и станет качественным запасным планом на будущее в случае новой волны травм. На практике – хотелось бы посмотреть.