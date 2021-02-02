РПЛ может потерять ещё две команды! И это не считая «Тамбова»

Сегодня член комитета по этике РФС Андрей Созин выступил с заявлением по «Тамбову». О проблемах «волков» говорилось многократно, но интересно здесь другое: по словам Созина, история «Тамбова» может повториться и с другими клубами РПЛ. Причём совсем скоро — летом, перед началом сезона-2021/2022.

«Не дай бог в некоторых регионах губернаторы откажутся от клубов (а предпосылки к этому есть), то, я думаю, ещё две команды могут не заявиться на следующий сезон РПЛ, — сказал Созин нашему сайту. — Команды эти я называть не буду, чтобы не злить их болельщиков. По факту у нас есть всего 12 клубов уровня РПЛ, и то, что случилось с «Тамбовом» — лишнее тому подтверждение».

Наш футбол снова опозорился. РПЛ теряет очередную команду Клуб пока не в состоянии набрать игроков даже на стартовый состав!

Многие команды РПЛ, так или иначе, зависят от бюджетных средств, выделяемых региональными властями. Мы уже видели, к чему это может привести. Вспомним самые свежие примеры банкротств в чемпионате.

«Тосно»

Всего пять лет просуществовало «Тосно». Клуб, в отличие от «Тамбова», был частным: практически все обязательства по финансированию выполняла холдинговая компания Fort Group, однако потянуть требования РПЛ ей не удалось. «Затевая проект «Тосно», мы рассчитывали на поддержку коллег из бизнеса, большую заинтересованность властей. По факту же получилось, что бремя финансовых расходов легло на наши плечи», — сказал в июне 2018 года управляющий партнёр Fort Group Максим Левченко.



При этом «Тосно» в полном объёме выплачивал зарплату сотрудникам клуба. Случались небольшие задержки, но не такие, как в «Тамбове», где футболисты и персонал по полгода сидят без денег. Сам проект «Тосно» как частного клуба был многообещающим, и яркое тому доказательство — Кубок России, который команда выиграла в 2018 году. В случае с «Тосно», наверное, бюджетных средств, наоборот, не хватило. Губернатор Ленинградской области обещал помочь, но не помог. И «Тосно» прекратил существование.

«Амкар»

Практически одновременно с «Тосно» умер и другой клуб РПЛ — «Амкар». Пермяки лишились спонсора и не смогли найти нового. К тому времени клуб накопил долгов почти на полмиллиарда рублей, и президент «Амкара» Геннадий Шилов принял решение не заявляться даже на ПФЛ. «У нас нет финансирования, — признался он тогда в беседе с корреспондентом «СЭ». — Какой смысл продолжать? Копить долги?».

10 лет назад «Амкар» играл в еврокубках. И побеждал англичан 27 августа 2009 года пермяки обыграли будущего финалиста Лиги Европы. Вспоминаем тот матч вместе с его героями.

Незадолго до этого появилась информация, что «Амкар» якобы нашёл спонсора и может остаться в РПЛ. Однако всё это осталось лишь на уровне слухов. Власти Пермского края, в свою очередь, решили не бороться за «Амкар» — вместо него появилась «Звезда», где собрали воспитанников местного футбола. Сейчас преемник «Амкара» выступает в ПФЛ (Группа 4, зона «Урал-Приволжье»).

«Анжи»

Махачкалинский клуб до последнего боролся за выживание, причём как в футбольном, так и финансовом плане. «Дела всё хуже и хуже, — заявил в апреле 2019 года защитник «Анжи» Игорь Удалый. — Лично я последний раз получал зарплату в июле 2017 года. Скоро будет 2 года, как нам её не платят! У нас нет денег ни на что. Я не знаю, как мы ещё на выезды ездим. Живем в долг, летаем в долг, играем тоже в долг».



Руководство лиги предоставило «Анжи» кредит на сумму 100 млн рублей, чтобы команда смогла хотя бы доиграть сезон. Махачкалинцы по итогу заняли 15-е место и покинули РПЛ. Но субсидия от РПЛ лишь отсрочила неизбежное — «Анжи» не смог заявиться в ФНЛ из-за финансовых сложностей и опустился сразу в ПФЛ.



Не помогли региональные власти и здесь. «Была встреча с главой республики. Он сказал, что услышал нас, но после того никаких подвижек не было», — признался Олег Флегонтов, экс-гендиректор «Анжи». Сейчас махачкалинский клуб выступает в ПФЛ (Группа 1, зона «Юг»). Однако проблемы никуда не делись: долги «Анжи» составляют примерно 100 млн рублей. У клуба нет своей академии, а зарплата — одна из самых низких в ПФЛ (по некоторым данным, около 12 тыс рублей в месяц). «Анжи» на грани исчезновения, и путей выхода из кризиса не видно.

«Амкар», «Москва» и «Волга» снова играют в одной лиге. Теперь — в интернете Болельщики мёртвых клубов тоже должны развлекаться.

Футбол в провинции, как ни крути, но всё-таки зависим от бюджетных средств. На фоне проблем «Тамбова», а также примеров «Амкара», «Тосно» и «Анжи», как никогда актуален вопрос о сокращении РПЛ. Иначе «небесная лига» будет только расти.