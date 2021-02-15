Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Трансферы РПЛ, таблица переходов, зима-2021: Берковский, Нисимура, Васютин, Каплиенко, Тугарев

Главные трансферы недели в РПЛ
Николай Егорычев
Главные трансферы недели в РПЛ. «Локо» раздаёт перспективных, «Зенит» и ЦСКА — ненужных
А из «Тамбова» бегут куда угодно – даже в ФНЛ.
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

К середине февраля клубы РПЛ активизировались на рынке. В ЦСКА ждут Рондона и Бохинена, «Спартак» почти договорился о возвращении Промеса. Официально эти сделки ещё не подтверждены — трансферное окно закроется только 25 февраля. А пока расскажем о тех переходах, которые уже точно состоялись.

Зачем ЦСКА бывший форвард «Зенита» и молодой талант из Норвегии? Объясняем
Председатель совета директоров ЦСКА уже подписался в «Инстаграме» на Рондона и Бохинена.
Страсти по Промесу. Как идут торги за кумира фанатов «Спартака»
Переговоры ведутся, но до трансфера ещё далеко. В чём проблема?

Илья Берковский, из «Локомотива» в «Нижний Новгород» (аренда до конца сезона)

Год назад Берковский выступал за скромный «Иртыш» из ПФЛ, где был на голову выше своих конкурентов. Оттуда Илья ожидаемо отправился на повышение — в «Торпедо». В составе «автозаводцев» Берковский тоже себя проявил (21 матч, 6 голов, 1 ассист) и предсказуемо привлёк внимание ведущих клубов страны.

Недавно права на 20-летнего футболиста выкупил «Локомотив». Взяли Берковского явно на перспективу, а за игровой практикой отправили в «Нижний Новгород». Там Илья проведёт остаток сезона, а по возвращении из аренды ему предстоит борьба за место в основе «Локо». Или ещё одна аренда — тут уж как получится.

Он и вправду будет круче Головина? Кто такой Илья Берковский, которого купило «Торпедо»
Один из самых статусных трансферов в ФНЛ.

Такума Нисимура, из ЦСКА в «Вегалта Сендай» (470 тыс евро)

Японец так и не прижился в «армейском» клубе. За три года Такума провёл в составе ЦСКА всего 23 матча и дважды отправлялся в аренду. Последний клуб — «Вегалта Сендай» — в итоге и договорился с «армейцами» о полноценном трансфере Нисимуры. Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 470 тыс евро. Покупал его ЦСКА летом 2018 года у той же «Вегалты» вдвое дороже – за 1 млн евро.

Александр Васютин, из «Зенита» в «Юргорден» (аренда до конца года)

Васютин снова покидает «Зенит». В родном клубе у Александра практически не было шансов заиграть – конкуренция во вратарской линии слишком велика. Пробиться из-за спин Кержакова и Лунёва в основу «Зенита» ему было крайне тяжело, поэтому Александр и ушёл в очередную аренду.

До конца года Васютин будет выступать за шведский «Юргорден». «Для меня это было лёгкое решение, — прокомментировал Александр свой переход. — Когда я услышал, что «Юргорден» заинтересовался мной, то быстро начали переговоры. Надеюсь, что вместе с клубом мы добьёмся успехов».

Александр Каплиенко, из «Тамбова» в «Торпедо» (бесплатно)

Ещё один экс-футболист «Тамбова» нашёл себе новый клуб. Александр Каплиенко перебрался в «Торпедо» на правах свободного агента. Контракт украинского защитника с «автозаводцами» рассчитан на 2,5 года. Каплиенко уже присоединился к команде на сборах и готовится к весенней части сезона в ФНЛ.

Роман Тугарев, из «Локомотива» в «Ростов» (170 тыс евро)

Тугарев считался одним из самых перспективных воспитанников «Локомотива». Концовку первой части сезона он провёл в «Ростове», и выглядел довольно неплохо: 7 матчей, 1 гол, 1 результативная передача. Казалось, что Романа ждёт возвращение в родной клуб, но «Ростов» выкупил его у «железнодорожников». Удивляет, прежде всего, сумма трансфера — 170 тыс евро, хотя Transfermarkt оценивает Тугарева почти в пять раз дороже (800 тыс евро).

По нашей информации, виноват в уходе Тугарева… Василий Кикнадзе. При нём Романа отдали в аренду, и по условиям соглашения сумма выкупа составляла 15 млн рублей. В переводе на евро — как раз те 170 тысяч, что и выплатил «Ростов».

Самый мутный трансфер Кикнадзе в «Локомотиве». Жалолиддинов не пригодился даже «Тамбову»
Действительно ли на переходе много заработали агенты и что будет с «одним из самых талантливых игроков Азии»?

Для «Локомотива» это, безусловно, потеря. «Ростов» же заполучил перспективного футболиста за смешные по меркам РПЛ деньги.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021