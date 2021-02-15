Главные трансферы недели в РПЛ. «Локо» раздаёт перспективных, «Зенит» и ЦСКА — ненужных

А из «Тамбова» бегут куда угодно – даже в ФНЛ.

К середине февраля клубы РПЛ активизировались на рынке. В ЦСКА ждут Рондона и Бохинена, «Спартак» почти договорился о возвращении Промеса. Официально эти сделки ещё не подтверждены — трансферное окно закроется только 25 февраля. А пока расскажем о тех переходах, которые уже точно состоялись.

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Илья Берковский, из «Локомотива» в «Нижний Новгород» (аренда до конца сезона)

Год назад Берковский выступал за скромный «Иртыш» из ПФЛ, где был на голову выше своих конкурентов. Оттуда Илья ожидаемо отправился на повышение — в «Торпедо». В составе «автозаводцев» Берковский тоже себя проявил (21 матч, 6 голов, 1 ассист) и предсказуемо привлёк внимание ведущих клубов страны.

Недавно права на 20-летнего футболиста выкупил «Локомотив». Взяли Берковского явно на перспективу, а за игровой практикой отправили в «Нижний Новгород». Там Илья проведёт остаток сезона, а по возвращении из аренды ему предстоит борьба за место в основе «Локо». Или ещё одна аренда — тут уж как получится.

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Такума Нисимура, из ЦСКА в «Вегалта Сендай» (470 тыс евро)

Японец так и не прижился в «армейском» клубе. За три года Такума провёл в составе ЦСКА всего 23 матча и дважды отправлялся в аренду. Последний клуб — «Вегалта Сендай» — в итоге и договорился с «армейцами» о полноценном трансфере Нисимуры. Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 470 тыс евро. Покупал его ЦСКА летом 2018 года у той же «Вегалты» вдвое дороже – за 1 млн евро.

Александр Васютин, из «Зенита» в «Юргорден» (аренда до конца года)

Васютин снова покидает «Зенит». В родном клубе у Александра практически не было шансов заиграть – конкуренция во вратарской линии слишком велика. Пробиться из-за спин Кержакова и Лунёва в основу «Зенита» ему было крайне тяжело, поэтому Александр и ушёл в очередную аренду.

До конца года Васютин будет выступать за шведский «Юргорден». «Для меня это было лёгкое решение, — прокомментировал Александр свой переход. — Когда я услышал, что «Юргорден» заинтересовался мной, то быстро начали переговоры. Надеюсь, что вместе с клубом мы добьёмся успехов».

Александр Каплиенко, из «Тамбова» в «Торпедо» (бесплатно)

Ещё один экс-футболист «Тамбова» нашёл себе новый клуб. Александр Каплиенко перебрался в «Торпедо» на правах свободного агента. Контракт украинского защитника с «автозаводцами» рассчитан на 2,5 года. Каплиенко уже присоединился к команде на сборах и готовится к весенней части сезона в ФНЛ.

Роман Тугарев, из «Локомотива» в «Ростов» (170 тыс евро)

Тугарев считался одним из самых перспективных воспитанников «Локомотива». Концовку первой части сезона он провёл в «Ростове», и выглядел довольно неплохо: 7 матчей, 1 гол, 1 результативная передача. Казалось, что Романа ждёт возвращение в родной клуб, но «Ростов» выкупил его у «железнодорожников». Удивляет, прежде всего, сумма трансфера — 170 тыс евро, хотя Transfermarkt оценивает Тугарева почти в пять раз дороже (800 тыс евро).

По нашей информации, виноват в уходе Тугарева… Василий Кикнадзе. При нём Романа отдали в аренду, и по условиям соглашения сумма выкупа составляла 15 млн рублей. В переводе на евро — как раз те 170 тысяч, что и выплатил «Ростов».

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Для «Локомотива» это, безусловно, потеря. «Ростов» же заполучил перспективного футболиста за смешные по меркам РПЛ деньги.