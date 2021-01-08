«Атлетико» — «Челси», «Лацио» — «Бавария». Онлайн. Итальянцы обречены?

Всем привет! У мужчин-болельщиков сегодня двойной праздник — 23 февраля и Лига чемпионов, с чем мы вас и поздравляем. На очереди ещё две пары 1/8 финала: «Лацио» — «Бавария» и «Атлетико» — «Челси». При этом преимущество своего поля сегодня будет только у римской команды. Второе противостояние игрового дня перенесено из Мадрида в Бухарест в связи с ограничениями поездок между Испанией и Великобританией из-за пандемии коронавирусной инфекции. Для команды Диего Симеоне это, безусловно, минус (лишний перелёт в и без того плотном календаре), а для интриги скорее плюс. Котировки букмекеров это только подтверждают (2.95 — 2.80). В параллельном матче фаворит очевиден — на «Баварию» можно поставить с коэффициентом 1.70. «Лацио» должен вдохновлять пример «Айнтрахта», в субботу остановившего мюнхенскую машину.