Федуну — 65! Как «Спартак» поздравлял своего босса раньше

В этот раз получилось лучше, чем на прошлый юбилей.

Сегодня, 5 апреля, президенту московского «Спартака» Леониду Федуну исполняется 65 лет. На юбилей красно-белые сделали ему, пожалуй, лучший подарок — обыграли в гостях «Ростов» (3:2). Благодаря этой победе спартаковцы вплотную приблизились к лидирующему в РПЛ «Зениту».

Тедеско взял реванш у Карпина! Такой «Спартак» сбросит «Зенит» с вершины? Но как же не везёт бедолаге Маслову!

Вспоминаем, как спартаковцы поздравляли своего босса в прежние годы.

«Спартак» — «Шинник» — 1:0

7 апреля 2004 года



Как раз в апреле 2004 года Леонид Федун купил «Спартак» у Андрея Червиченко. В 5-м туре РФПЛ красно-белые обыграли дома «Шинник», единственный гол с пенальти забил Роман Павлюченко. После этой победы «Спартак» вышел на первое место в таблице. Но сезон для красно-белых в конечном итоге сложился неудачно — лишь 8-е место в чемпионате России.

«Спартак» — «Амкар» — 1:1

3 апреля 2005 года



Через год спартаковцы сыграли вничью с «Амкаром», проигрывая по ходу встречи. На 90-й минуте счёт сравнял Фернандо Кавенаги. Сезон-2005 «Спартак» закончил на втором месте в РФПЛ.

«Спартак» — ЦСКА — 1:1

1 апреля 2006 года



В 2006 году красно-белые также стали серебряными призёрами чемпионата России. Однако на этот раз «Спартак» имел реальные шансы на чемпионство — команда до последнего боролась за золото с ЦСКА. Как раз с армейцами и играли красно-белые накануне юбилея Федуна (тогда ему исполнилось 50 лет). Встреча закончилась вничью 1:1, отличились Егор Титов и Вагнер Лав.

В 2000-х «Спартак» был трижды близок к чемпионству. Что помешало его завоевать? «Тупик» от Аленичева, ошибки Джанаева и «внешняя атака».

«Зенит» — «Спартак» — 1:2

4 апреля 2007 года



51-й день рождения Федуна пришелся на встречу «Спартака» и «Зенита» в Кубке России. Красно-белые в четвертьфинале обыграли сине-бело-голубых на «Петровском» со счётом 2:1. В составе «Спартака», кстати, голом отметился Артём Дзюба. В ответной встрече была зафиксирована ничья — 1:1. В полуфинале спартаковцы уступили будущему победителю турнира — «Локомотиву».

«Спартак» — «Амкар» — 1:1

6 апреля 2008 года



И снова день рождения Федуну подпортил «Амкар». Как и тремя годами ранее, пермяки увезли из «Лужников» ничью. Только на этот раз уже красно-белые не смогли удержать победу — на 90-й минуте счёт сравнял сербский форвард «Амкара» Ненад Иньяц.

«Спартак» — «Спартак» (Нальчик) — 2:0

5 апреля 2009 года



В 2009 году матч «Спартака» пришёлся аккурат на день рождения Федуна. Москвичи обыграли одноклубников из Нальчика, голы забивали Алекс и Веллитон. Тот сезон «Спартак» закончил на втором месте, отстав от «Рубина» на 8 очков.

«Томь» — «Спартак» — 2:2

4 апреля 2010 года



Через год «Спартак» не смог порадовать своего босса. Красно-белые сыграли вничью с «Томью», причём дважды по ходу матча отыгрывались. В составе «Спартака» отличились Веллитон и Ибсон, у томичей забивали Корниленко и Климов. Сезон красно-белые завершили на 4-м месте в РФПЛ.

«Кубань» — «Спартак» — 3:1

2 апреля 2011 года



В 2011 году «Спартак» проиграл в гостях «Кубани» со счётом 1:3. А через пять дней красно-белых в Лиге Европы разгромил «Порту» (5:1). Хуже подарка для Федуна, наверное, придумать сложно.

«Спартак» — «Кубань» — 2:0

8 апреля 2012 года



Сезон-2011/2012 оказался удлинённым из-за перехода на систему «осень-весна». По странному совпадению «Спартак» вновь встречался с «Кубанью», но на этот раз не сплоховал. Красно-белые победили — 2:0, голами отметились Ари и Эммануэль Эменике. Сезон «Спартак» завершил на втором месте.

Пришёл в «Спартак» из тюрьмы и разносил «Локомотив». Куда пропал Эменике Девять лет назад нападающий сравнивал себя с Болтом и сильно расстраивал Глушакова.

«Ростов» — «Спартак» — 1:0

6 апреля 2013 года



В матче против «Ростова» началась удивительная серия — четыре года спартаковцы не могли победить на день рождения Федуна. Тогда единственный гол с пенальти забил Данко Лазович.

«Спартак» — «Урал» — 0:1

4 апреля 2014 года



Через год москвичи уступили на своём поле «Уралу». «Наверное, им [футболистам] стоило подарить мне галстук, чтобы я на нём же и повесился», — сказал после матча Леонид Федун. Сезон-2013/14 «Спартак» провалил, заняв лишь 6-е место в чемпионате России.

«Спартак» — «Кубань» — 1:1

4 апреля 2015 года



В следующем сезоне «Спартак» сыграл вничью с «Кубанью». На гол Дмитрия Комбарова с пенальти гости ответили точным выстрелом Сергея Ткачёва. Красно-белые могли и вовсе проиграть — несколько раз их от пропущенного мяча спасала штанга.

«Ростов» — «Спартак» — 2:0

2 апреля 2016 года



Перед 60-летним юбилеем своего шефа спартаковцы уступили «Ростову» на выезде со счётом 0:2. Голами в составе дончан отметились Кристиан Нобоа и Баштуш. Сезон-2015/16 для команды вновь получился неудачным — лишь 5-е место в РФПЛ.

«Спартак» — «Оренбург» — 3:2

3 апреля 2017 года



Зато в сезоне-2016/17 «Спартак» стал чемпионом страны. Впервые за 16 лет! И матч против «Оренбурга» оказался во многом решающим: по ходу игры красно-белые вели в счёте 2:0, но затем дважды пропустили. На 96-й минуте победный мяч забил Квинси Промес, после чего стало понятно, что «Спартак» первую строчку уже вряд ли упустит.

«Спартак» соберёт золотой состав-2017? Вслед за Промесом в Россию хочет вернуться Фернандо Как ему играется в Китае и кого он мог бы заменить в «Спартаке».

«Крылья Советов» — «Спартак» — 1:3

4 апреля 2018 года



Боролись за чемпионство красно-белые и через год, но второго золота подряд не случилось. На день рождения Федуна же «Спартак» играл в Кубке России и переиграл на выезде «Крылья Советов». Голы забивали Зе Луиш, Промес и Луис Адриано. Интересно, что в составе «Крыльев» отметился Александр Соболев, ныне выступающий за «Спартак». Столичный клуб дошёл в итоге до полуфинала турнира, где по пенальти уступил «Тосно».

Соболев забил семь голов за четыре тура РПЛ. Лучший российский форвард прямо сейчас? Нападающий «Спартака» бросает вызов Артёму Дзюбе не словом, а делом.

«Спартак» — ЦСКА — 0:2

6 апреля 2019 года



В 2019 году дерби «Спартак» — ЦСКА состоялось спустя день после дня рождения Федуна. И, к сожалению для Леонида Арнольдовича (и всех красно-белых), спартаковцы проиграли со счётом 0:2. Дублем отметился форвард армейцев Арнор Сигурдссон.

«Спартак» и ЦСКА враждовали всегда? История главного дерби современной России Причины взаимной неприязни и самые масштабные столкновения вне поля.

«Оренбург» — «Спартак» — 1:3

14 марта 2020 года



Из-за пандемии коронавируса прошлый сезон в России был разбит на три части. Практически сразу после зимнего перерыва розыгрыш РПЛ приостановили. В последнем туре перед паузой «Спартак» играл в гостях с «Оренбургом» и выиграл 3:1. Можно сказать, что подарили заранее — практически за месяц до дня рождения Федуна.

«Ростов» — «Спартак» — 2:3

4 апреля 2021 года



Ну и, наконец, вчера «Спартак» на выезде обыграл «Ростов», чем сильно порадовал Леонида Арнольдовича. «Давно не побеждали в Ростове, — сказал после матча Федун. — Важная победа с точки зрения борьбы за медали. Рад, что команда сделала мне такой подарок на день рождения».



Во главе «Спартака» Федун 18 раз отмечал свой день рождения. За это время команда одержала 8 побед, по 5 раз встречи завершались вничью или поражением красно-белых.