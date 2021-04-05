Федуну нельзя на пенсию. Без него «Спартак» и наш футбол осиротеют

В день рождения принято желать именинникам много всего хорошего и всячески хвалить. Сегодня юбилей у владельца «Спартака» Леонида Федуна – ему исполнилось 65 лет. Кроме, что очевидно, здоровья, хочется пожелать боссу красно-белых подольше не уходить на пенсию. «Спартак» и наш футбол от этого могут сильно пострадать.

Федуну — 65! Как «Спартак» поздравлял своего босса раньше В этот раз получилось лучше, чем на прошлый юбилей.

Чем дольше падает уровень РПЛ, тем меньше людей за ней следят. А говорить о привлечении нового болельщика ещё сложнее – тут бы старого не потерять. Интерес к лиге остаётся до того момента, пока в ней происходит что-то яркое и нестандартное. Раз уж в футбол получается не всегда, то в «околофутболе» у РПЛ всё отлично. Информационная (хотя и не только) войнушка между «Спартаком» и «Зенитом»? Пожалуйста. Снятие с чемпионата из-за судейских ошибок? Обсуждать будут все. Провальный трансфер за 18 миллионов? Припомнят даже личные фанаты Гайича и Фукса. Да даже не касающиеся, на первый взгляд, «Спартака» вещи, очень сильно влияют на повестку. Сомневаюсь, что Артёму Дзюбе приходилось бы постоянно «отвечать хейтерам», если бы не уход из «Спартака» почти шесть лет назад.

Конечно, не со всеми громкими темами в нашем футболе связан «Спартак». Но без него и его владельца следить за РПЛ было бы гораздо скучнее. И за нынешний «Спартак», со всеми его плюсами и минусами, благодарить надо именно Федуна.

Может ли Федун продать «Спартак» и за сколько? Колонка Червиченко Что должно произойти, чтобы у «народной команды» сменился владелец.

Болельщики абсолютно всех клубов критикуют руководителей. Федуну припоминают частые смены тренеров и топ-менеджеров, эмоциональность в решениях, чуть реже – трансферы и лишь одно чемпионство за долгие годы. ЦСКА с его новыми руководителями сейчас достаётся за не оправдавшие надежд дорогие трансферы и назначение главным тренером специалиста, у которого опыта работы главным тренером просто нет. «Зениту» тоже прилетает за трансферы и неудачи клуба в Лиге чемпионов. Сергею Галицкому – за доверие «своим» специалистам: Мусаева ведь не собирались увольнять, даже если бы «Краснодар» проиграл все оставшиеся матчи сезона. Про Василия Кикнадзе и его отношения с болельщиками «Локомотива» можно даже не вспоминать. Часто ли говорят о хороших делах руководителей? Как-то не особо. А ведь сказать спасибо есть за что, причём фанатам всех наших топ-клубов. И да, даже болельщики «Локо» могут благодарить Кикнадзе за приглашение Николича.

Болельщики «Спартака» могут сказать Федуну спасибо за стадион, за кучу денег, вложенных в клуб. За то, что «Спартак» никогда ни в чём не нуждался так остро, как, например, несколько лет назад в деньгах нуждался ЦСКА. Или как почти каждый год нуждается условный «Тамбов». «Спартак» при Федуне – это про стабильность. И стабильность на хорошем уровне. А ведь именно стабильность – это вроде главная идея нашей страны последние лет 20?

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За что точно хочется сказать спасибо, так это за то, что во главе с Федуном за «Спартаком» и нашим футболом всегда будет интересно смотреть. Было бы так без него? Может, было бы хуже или лучше – ответа тут нет. Но сейчас, когда боссы клубов практически не выходят в паблик, предпочитая находиться в тени, не хочется, чтобы также было и с Федуном. Леониду Арнольдовичу на пенсию ещё рано. «Спартаку» и нашему футболу его мощная движуха необходима, чтобы жить.