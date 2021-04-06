Галицкий перешагнул через себя. Назначить Гончаренко – смелое решение

После легендарного заявления гендира «Краснодара» Хашига прошло меньше месяца. Мурад Мусаев всё-таки покинул свой пост, а его место занял Виктор Гончаренко. Это главная тренерская перестановка в нашем футболе за сезон.

Если уход Мусаева напрашивался давно, то назначение Гончаренко немного удивило. Владелец «Краснодара» говорил, что для него важно, скажем так, происхождение тренера. Три года назад Сергей Галицкий сказал:

«Мурад – сам из Краснодара. Это очень важно для нас. Мы потеряли идентичность. И я горжусь тем, что парень из Краснодара возглавит команду Премьер-Лиги. Я не хочу никаких Тухелей и прочих иностранцев. Наши ребята на своей земле сделают всегда больше, чем наёмник, пусть даже качественный», – утверждал бизнесмен.

Понятно, что Гончаренко является иностранцем формально, а не по сути. Тем не менее белорус точно не является человеком из Краснодарского края. В этом плане Галицкому пришлось переступить через этот критерий. Да и через себя в какой-то степени, потому что вряд ли в РПЛ есть другой футбольный бизнесмен, который настолько патриотичен к своей земле. Таким образом, он перешагнул через себя.

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Забавно, что теперь ЦСКА, в какой-то степени, пошёл по пути Галицкого. Там пришёл именно свой человек. Не коренной москвич, конечно, но свой в плане клубной идентификации. Пускай даже с нулевым опытом в качестве главного тренера. Прям как Мусаев в своё время. И если сравнивать свежие назначения в ЦСКА и «Краснодаре», то как раз решение Галицкого на сегодня выглядит более логичным. По крайней мере, квалификация Гончаренко понятна. Мы знаем, как он ведет себя в разных ситуациях, и мы слышали о нём много отзывов. И даже если они противоречивы, то всё равно вырисовывается портрет.

Например, мягкость Гончаренко – это, судя по всему, миф, который когда-то запустило руководство «Кубани», чтобы оправдать идиотское увольнение тренера. По остальным отзывам Гончаренко, скорее, жёсткий тренер, который орёт на футболистов и кидается льдом в раздевалке в перерыве. Теперь будет сложнее представить, как Шапи публично говорит, что высказал недовольство команде.

На самом деле, недовольные есть всегда. Просто в ЦСКА было трудно представить себе такое от условного Чалова. Или даже от статусных Акинфеева с Игнашевичем. Хотя вопросы к Гончаренко у них тоже были, но задавались они на следующий день после тренировки один на один в спокойной обстановке: «Михалыч, а почему вот так? Может быть, сделаем это?»

Хотя сейчас самое интересное – не то, как Гончаренко установит связь с игроками. Здесь плюс-минус понятно. Куда интереснее, как у тренера сложатся отношения с владельцем «Краснодара». Галицкий погружен в дела клуба больше, чем любой другой босс команды РПЛ. За 10 лет доводилось слышать столько баек на этот счёт, что уже не знаешь, чему верить. Хотя часть этих историй потом подтверждалась публично.

И речь не только про трансферы. Тут влияние Галицкого первостепенно – вполне понятная модель. Не будем говорить, кого владелец клуба присмотрел, занимаясь на тренажёрном зале, – уже надоела эта история. Вопрос ведь не про трансферы, а про другие вещи, до которых владельцы обычно не добираются: на какой позиции играть футболисту, сколько человек оставлять в штрафной при угловом, как надо выворачивать ногу…

Доводилось слышать, что Галицкий даже лично проверяет интервью с игроками/тренерами перед публикацией. Обо всём этом, конечно, хочется поспрашивать самого Галицкого, чтобы не искажать представление о структуре управления клубом, но владелец «Краснодара» последнее время не общается со спортивными изданиями. Его право, безусловно. Ну а нам остаётся перепроверять ту информацию, которая до нас доходит. Судя по ней, клуб весьма авторитарен.

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И тут приезжает Гончаренко. Человек, который не будет всегда говорить «да». Если ему что-то не понравится, то он просто уедет в Минск на время. И речь не про последнюю поездку, а про ту, что была у него в «Урале» перед матчем с «Тереком». Гончаренко со своими плюсами и минусами уже состоявшийся тренер. У него есть авторитет. Ему просто так не запретишь стажировку в Европе, как это было в случае с Мусаевым.

С другой стороны, Гончаренко и не был менеджером вроде Алекса Фергюсона, который лично устанавливал распорядок в клубе (плюс контролировал трансферы). О чем говорить, если в ЦСКА Гончаренко даже не смог взять в свой штаб аналитика, которого хотел. Интересно, что речь про того самого аналитика, которого Галицкий отмечал еще в 2014-м, – Антона Михашенка.

Галицкому тяжело полноценно доверять и делегировать полномочия. Вполне объяснимое явление, когда по соседству дербанят региональные бюджеты. Максимальная вовлечённость владельца объяснима. Кажется, у Леонида Федуна те же мысли возникают. По крайней мере, его спутница обеспокоена тем, чтобы Федуна не разводили на деньги.

Приглашение Гончаренко, человека со стороны, – это уже элемент доверия. Если у них будет складываться диалог и будут соблюдаться границы вовлечённости, то со временем доверие станет полноценным. В конце концов, оба человека стараются работать вдолгую. «Краснодар» не тот клуб, который меняет тренеров каждый сезон – концептуально более понятный подход. Более системный, как и у ЦСКА.

Кстати, через месяц нас ждёт интересный матч на «ВЭБ Арене». Ещё недавно футболисты ЦСКА доверительно рассказывали Гончаренко о каждой своей болячке и слабых сторонах в своей игре, а теперь тренер всё это сможет использовать против них. Неприятная ситуация для ЦСКА, но только при очень большом желании можно говорить о неэтичности Гончаренко. Он должен отказываться от предложения «Краснодара»? Или взять отпуск на один тур? Так это не работает в современном футболе. Так что теперь особенно ждём 8 мая.

Между прочим, 8 мая – всемирный день мигрирующих птиц. Символично.