Как проявят себя российские футболисты в матчах с грандами?

Головин и Миранчук — в шаге от первых трофеев в Европе! Болеем за наших. Онлайн

Привет, друзья! Завершился очередной розыгрыш РПЛ, но российским болельщикам ещё есть за кого переживать в этом сезоне. Сегодня, 19 мая 2021 года, состоятся два кубковых финала — в Италии и Франции. Есть вероятность, что футболисты сборной России Алексей Миранчук и Александр Головин завоюют первые трофеи за рубежом. Но соперники очень серьёзные! «Чемпионат» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матчей «Аталанта» — «Ювентус» и «Монако» — «ПСЖ». Начало первой игры — в 22:00 мск, второй — в 22:15. Поболеем за наших парней вместе!

Прямую трансляцию финала Кубка Франции можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ», начало — в 22:10. Следить за итальянским финалом поможет онлайн-кинотеатр Okko.