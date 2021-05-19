Головин и Миранчук — в шаге от первых трофеев в Европе! Болеем за наших. Онлайн

Привет, друзья! Завершился очередной розыгрыш РПЛ, но российским болельщикам ещё есть за кого переживать в этом сезоне. Сегодня, 19 мая 2021 года, состоятся два кубковых финала — в Италии и Франции. Есть вероятность, что футболисты сборной России Алексей Миранчук и Александр Головин завоюют первые трофеи за рубежом. Но соперники очень серьёзные! «Чемпионат» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матчей «Аталанта» — «Ювентус» и «Монако» — «ПСЖ». Начало первой игры — в 22:00 мск, второй — в 22:15. Поболеем за наших парней вместе!
Прямую трансляцию финала Кубка Франции можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ», начало — в 22:10. Следить за итальянским финалом поможет онлайн-кинотеатр Okko.
Миранчук прокомментировал своё будущее и сказал, что остаётся в Бергамо. Россиянин опроверг слухи о возможном переходе в «Зенит».
Кстати, предстоящий финал во Франции пропустит Неймар. В чём причина? Бразильский футболист «ПСЖ» перебрал с карточками и обвинил арбитра в предвзятом судействе.
Алексей Миранчук тоже отметился — результативная передача и личный рекорд!
Давайте пока вспомним, как Александр Головин провёл предыдущий матч в чемпионате Франции. Два результативных действия, красавец!
- 19 мая 2021
-
13:09
-
13:01
-
12:51
-
12:46
-
12:19
-
12:16
-
12:14
-
11:56
-
11:56
-
11:39
-
11:27
-
10:59
-
10:51
-
10:42
-
10:20
-
10:17
-
10:16
-
09:59
-
09:57
-
09:42
-
09:39
-
09:33
-
09:06
-
09:00
-
08:30
-
08:05
-
07:22
-
07:02
-
06:26
-
05:59
-
04:55
-
04:44
-
04:27
-
03:45
-
03:26