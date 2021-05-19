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Прямая трансляция матчей «Монако» — «ПСЖ», «Аталанта» — «Ювентус», смотреть онлайн, финалы Кубка Франции и Кубка Италии

Головин и Миранчук — в шаге от первых трофеев в Европе! Болеем за наших. Онлайн
Дмитрий Росип
Головин и Миранчук — в шаге от трофея
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Как проявят себя российские футболисты в матчах с грандами?

Привет, друзья! Завершился очередной розыгрыш РПЛ, но российским болельщикам ещё есть за кого переживать в этом сезоне. Сегодня, 19 мая 2021 года, состоятся два кубковых финала — в Италии и Франции. Есть вероятность, что футболисты сборной России Алексей Миранчук и Александр Головин завоюют первые трофеи за рубежом. Но соперники очень серьёзные! «Чемпионат» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матчей «Аталанта» — «Ювентус» и «Монако» — «ПСЖ». Начало первой игры — в 22:00 мск, второй — в 22:15. Поболеем за наших парней вместе!

Прямую трансляцию финала Кубка Франции можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ», начало — в 22:10. Следить за итальянским финалом поможет онлайн-кинотеатр Okko.

Кубок Франции. Финал
19 мая 2021, среда. 22:15 МСК
Монако
Монако
Не начался
ПСЖ
Париж
Кубок Италии. Финал
19 мая 2021, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Ювентус
Турин
Live Дмитрий Росип

Миранчук прокомментировал своё будущее и сказал, что остаётся в Бергамо. Россиянин опроверг слухи о возможном переходе в «Зенит».

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Кстати, предстоящий финал во Франции пропустит Неймар. В чём причина? Бразильский футболист «ПСЖ» перебрал с карточками и обвинил арбитра в предвзятом судействе.

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Давайте пока вспомним, как Александр Головин провёл предыдущий матч в чемпионате Франции. Два результативных действия, красавец!

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