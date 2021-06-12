«У них хорошая команда, у России — никакая». Светит ли сборной что-то против Бельгии?

Дождались! Сборная России стартует на Евро сегодня. В соперниках первый номер рейтинга ФИФА и бронзовый призёр последнего чемпионата мира – сборная Бельгии. Есть ли у нашей команды шансы против такого соперника? Отвечают эксперты «Чемпионата».

Бывший президент «Спартака» и колумнист «Чемпионата» Андрей Червиченко считает, что шансов у нашей команды мало:

«Ожидания от матча с Бельгией тревожные. На мой взгляд, нет объективных предпосылок, чтобы этот матч удачно закончился для сборной России. Нам нечего противопоставить бельгийцам, кроме запредельного желания победить и самоотдачи. К сожалению, наша команда уступает в мастерстве, скорости, да и во всём остальном. Класс сборной Бельгии априори выше. Самоотдача, везение… Что там ещё может нам помочь? Тут скорее всё от лукавого и зависит от божьего провидения. По объективному раскладу сил нам пока нечем крыть. У сборной России нет ни одной позиции, которая была не то чтобы сильнее, но была хотя бы равной уровню бельгийцев».

А вот бывший игрок сборной Александр Самедов, которого очень ценил Черчесов, уверен, что нашим под силу преподнести сюрприз:

«Верю, что в матче с Бельгией сборной России удастся зацепить очки. У бельгийцев очень сильная и сбалансированная команда, поэтому для нас это было бы очень хорошим результатом. Против бельгийцев очень важно хорошо и организованно сыграть в обороне».

Дмитрий Лоськов соглашается с коллегой и призывает верить в победу:

«Будем надеяться, болеть за наших ребят и переживать. У нас есть шанс против Бельгии, почему его нет-то? В первую очередь шанс есть за счёт дисциплины и игры. Верю ли я в ничью? Верить надо в победу, какая ничья. Если выходить с таким настроем, то можно вообще ничего не добиться. Бельгийцы такие же, как и мы: две руки, две ноги и одна голова».

Александр Мостовой видит секрет успеха в особенностях игры нашей сборной против сильных соперников:

«Почему нам ничего не может светить с Бельгией? Может. Мы же как играем против сильных команд: встанем сзади в 11 человек и отбиваем мячи. Да и повторюсь, у них нет Де Брёйне. Для них это такая потеря… Даже не могу сравнить ни с кем».

А вот Андрей Канчельскис, наоборот, хочет, чтобы мы против Бельгии сыграли в атаку:

«Хочется, чтобы мы не только против Сан-Марино и Люксембурга играли, а против и таких сборных. Давали им бой и сражались. Пришло время доказать, кто чего стоит и кто как играет. На чемпионате мира нас тащили за уши, так немного и не получилось. А теперь вот давайте, докажите, что вы состоятельная сборная. А то за восьмое место давать заслуженных мастеров спорта — позор.

Шансы всегда есть, мячик круглый, а поле зелёное. Их мало, я реалист. Но будем надеяться, что ребята всё понимают».

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров был максимально резок в своём высказывании. Да и вообще болеть в этом матче он будет за Бельгию:

«Верю ли я в Россию? Как можно в неё верить? Вера — это вообще не спортивное понятие, скорее религиозное. Нет, не верю. Для начала нужно, чтобы в России был футбол, но его нет. Надеюсь, что у Бельгии в матче с российской командой не будет проблем. Я буду болеть за Бельгию! Моя фраза про Россию в социальной сети? Просто не люблю российскую сборную. У Бельгии хорошая команда, у России — никакая. Вот и всё».

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Нам бы, конечно, хотелось, чтобы Ровшан Аскеров ошибся. Будет ли это так, узнаем совсем скоро. До старта нашей сборной на Евро остались считаные часы.