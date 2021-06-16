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Футбол, ЕВРО-2021, Финляндия – Россия: где смотреть онлайн матч Чемпионата Европы 2021, во сколько начало

Финляндия — Россия на Евро-2020: прямая трансляция Первого канала, время матча
Алексей Адамов
Футбол, ЕВРО-2021, Финляндия – Россия
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Самая главная и полезная информация о важнейшем матче нашей команды на чемпионате Европы.

Дата и время матча

16 июня сборная России по футболу проведёт свой второй матч на Евро-2020. Противостоять подопечным Станислава Черчесова будет команда Финляндии. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало матча Финляндия – Россия – в 16:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Расписание игр и турнирная таблица Евро-2020
ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа B. 2-й тур
16 июня 2021, среда. 16:00 МСК
Финляндия
Не начался
Россия

Прямая трансляция

Матч Финляндия – Россия в прямом эфире покажет Первый канал. Начало трансляции – в 15:45 мск.

Материалы о матче

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Цитата

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что к сборной Финляндии необходимо относиться максимально серьёзно.

«Когда я называл Финляндию крепкой командой, наверное, все думали, что преувеличиваю. Мы-то соперников изучаем и знаем, что они могут. Никакого давления нет, мы в турнире. Есть первый мяч, который, к сожалению, не сыграли, как планировали. Ждём финнов, матч многое для нас решает, дальше Дания. Турнир на одном матче не заканчивается», — сказал Черчесов.

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