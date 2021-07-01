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Швейцария – Испания: самый популярный фанат Евро-2020 получил бесплатный билет на самолёт в Россию – как ему это удалось

«Сколько ретвитов нужно за билет до Петербурга?» Самый популярный фанат Евро едет в Россию
Анастасия Харужа
Швейцария – Испания
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Болельщик сборной Швейцарии внезапно прославился и получил кучу заманчивых предложений. Что значит сила соцсетей!

Болельщик сборной Швейцарии Лука Лутенбах прославился на весь мир на матче с Францией. Его команда была в шаге от вылета с Евро, но вырвала победу в последний момент. Коллаж из двух фотографий фаната моментально стал вирусным в соцсетях. На первом снимке он с тревогой и страхом наблюдает за игрой, а на втором — радуется невероятному успеху команды, сняв футболку. СМИ уже называют парня «самым популярным фанатом Евро».

Фанат попросил авиакомпанию исполнить его мечту. И у него получилось!

Любимую команду Лука сопровождает на всех выездных матчах на Евро: был и в Баку, и в Бухаресте. А теперь Лука мечтает поддержать команду в Санкт-Петербурге, где швейцарцы сыграют с Испанией в пятницу.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/4 финала
02 июля 2021, пятница. 19:00 МСК
Швейцария
Не начался
Испания

«Конечно, я хотел бы поехать в Санкт-Петербург, но вы должны понимать, что ситуация с коронавирусом изменилась. Новый штамм «Дельта-плюс» усложняет ситуацию», — с сожалением констатировал он в интервью.
Тем не менее надежд попасть в Россию Лука не теряет. Он поинтересовался в «Твиттере» у авиакомпании Swiss Air, сколько ретвитов ему нужно набрать, чтобы получить бесплатный билет в Санкт-Петербург.

Авиакомпания не заставила фаната долго ждать. Спустя несколько минут Swiss Air написала: «Свяжитесь с нами в личных сообщениях, и мы осуществим вашу мечту».

Ответ авиакомпании набрал больше 1500 тысяч лайков и около 140 ретвитов. Пользователи благодарят авиакомпанию и поддерживают болельщика:

Sintsmile: «Здорово! Проведи время классно, Лука!»

Chrisvgl1: «Это волшебно! Браво @SwissAir»

Komftaminomal: «SwissAir и Лука – наши лучшие граждане!»

Футбольный клуб «Лозанна» в официальном аккаунте заявил, что Лука отлично передал состояние каждого швейцарца во время матча с Францией, и подарил болельщику футболку команды.

Теперь большие компании предлагают Луке рекламные контракты

Red Bull пришлет Луке энергетические напитки для поездки, а крупная сеть турагентств предлагает знаменитому фанату оздоровительные выходные в Швейцарии. Лука с радостью принимает предложения.
В интервью швейцарскому изданию Blick эксперт по маркетингу Феликс Мурбах так объясняет бизнес-интерес больших компаний к болельщику:

«Это образец истории страданий и успеха швейцарской национальной команды. Его эмоции искренны. Это именно то, что нужно в социальных сетях».

С Лукой связалось и Федеральное управление здравоохранения. Представители ведомства хотят, чтобы болельщик демонстрировал важность вакцинации молодой аудитории.

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