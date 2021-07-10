«После обеда я поиграл в PlayStation, а вечером выиграл финал ЧМ». Легендарная фраза Пирло

«В воскресенье, 9 июля 2006 года, я провёл полдень в Берлине, поспал, поиграл в PlayStation, а вечером выиграл чемпионат мира», – легендарная фраза Андреа Пирло про финал победного для Италии ЧМ в Германии.

Примечательно, что эту фразу Пирло произнёс в разговоре про другой финал – стамбульский, когда «Милан» в 2005-м эпично проиграл «Ливерпулю». Пирло спросили, нервничал ли он в той игре, на что полузащитник ответил отрицательно и добил примером из 2006-го: «Я вообще не чувствую давления, мне на это плевать».

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Совсем скоро сборная Италии сыграет в очередном финале. Евро-2020. Уже без Пирло. И вообще без единого игрока того состава, ведь прошло 15 лет: Пирло ушёл в мае из «Ювентуса», а его партнёр по сборной Даниеле Де Росси эмоционально закачивает сборную, находясь в её тренерском штабе.



Мы тоже готовимся к финалу. И прямо сейчас не просто разберём фразу Пирло, а расскажем о его огромной и местами фанатичной любви к PlayStation.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

🎮 В автобиографии «Я мыслю, следовательно, я играю». Пирло прикинул, что на приставке он сыграл в четыре раза больше матчей, чем на реальном футбольном поле; и назвал её величайшим изобретением человека после колеса.



🎮 Партнёр Пирло по клубу и сборной Алессандро Неста рассказывал, что поединок друзей в FIFA считался классическим. Ощутите любовь и поэтику: Пирло называл Несту другом, братом, товарищем по команде, соседом по комнате, а также человеком, с которым бы разделил тысячу приключений и примерно столько же закусок.



«Мы рано приезжали на базу, завтракали в девять утра, затем закрывались в своей комнате и играли на PlayStation до 11 часов, – признавался Неста. – Тренировались, а потом возвращались к компьютерным играм до четырёх часов дня».



🎮 О завершении карьеры в «Милане» Пирло, естественно, сообщил Несте. Естественно – под игру в PlayStation. «В перерыве одного из наших нескончаемых футбольных матчей я признался во всём, – вспоминал Пирло. – «Сандро, я ухожу».

🎮 Про матчи Неста – Пирло Андреа говорил, что они состояли из чистого адреналина. «Я часто проигрывал, – продолжает Пирло. – Злился и бросал джойстик, прежде чем попросить Сандро провести матч-реванш. Если он и случался, я всё равно проигрывал».



🎮 Неожиданно! Пирло выбирал в игре не «Милан»: «Пока существует PlayStation, я играю за «Барселону». Неста тоже выбирал «Барселону», и друзья проводили матч «Барса» – «Барса».



Пирло нравился Самуэль Это'О – в игре он был самым быстрым.

🎮 Кстати, в 2010 году «Барселона» действительно хотела Пирло. Хосеп Гвардиола на переговорах встречал его красным вином, фразой «Андреа, ты нам нужен» и посылом, что Пирло пригодится в ротации с Хави, Андресом Иньестой и Серхио Бускетсом.



В автобиографии Пирло признался, что ради перехода в «Барсу» был готов ползать на четвереньках. Однако «Милан» отклонил трансфер, а каталонцы подписали в центр поля Хавьера Маскерано.



🎮 Ещё одна история про Пирло и видеоигры.



Однажды Андреа отказал себе в привычном удовольствии и пропустил утренний матч в FIFA против Несты. В тот день он вообще первым приехал на базу и бросился на тренировочное поле. Всё – из-за желания бить штрафные так же уверенно, как бразилец Жуниньо из «Лиона».



«Момент эврики и осознанности произошёл, когда я сидел на унитазе. Вряд ли звучит романтично, но так и было, – рассказывал Пирло. – Поиск секрета Жуниньо стал для меня навязчивой идеей до такой степени, что занимал все мои мысли. Именно в тот момент (когда я сидел на унитазе) плотина прорвалась во всех смыслах этого слова.

Фото: New Press/Getty Images

Я осознал магическую формулу – Жуниньо бил не всей стопой, только три его пальца соприкасались с мячом. Получается, не надо искать на мяче определённую точку и бить по ней».



🎮 А ещё после некоторых цитат кажется, что любовь Пирло к видеоиграм была запредельной.



«Возможно, я провёл так много времени за PlayStation, что оказался внутри игры, втянутым в параллельную вселенную. И теперь мной управляет кукловод своей заколдованной рукой».



Как вам такое?

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Видеоигры, кукловод и тренировки с Нестой помогли Пирло расслабиться перед финалом ЧМ-2006: забить первый пенальти и стать лучшим игроком матча.



Теперь любопытно, что поможет итальянцам летом 2021-го. И поможет ли?