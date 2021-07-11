Сколько денег голландец получит за работу на Евро и почему они не имеют для него большого значения.

«Самый богатый рефери в мире». Что нужно знать о судье финала Евро-2020 Куйперсе

Финал чемпионата Европы — 2020 уже на подходе. Помимо игроков сборных Италии и Англии, на пристальное внимание футбольного мира сегодня обречён ещё один человек — голландский бизнесмен-рефери Бьорн Куйперс. Чего ждут от него и чего опасаются болельщики двух команд?

Пришёл в судейство не за деньгами. К тому времени Бьорн уже был состоятельным человеком

Подростком Бьорн увлекался футболом, но не ставил цели стать профессиональным игроком. Поэтому после школы пошёл в совершенно другую область — в бизнес-администрирование. Молодому Куйперсу было ближе управленческое дело. Но после университета любовь к футболу всё-таки взяла своё, и он пошёл по стопам отца — стал рефери.

На момент дебюта в судействе в 2002 году Бьорн уже два года был владельцем холдинга Bjorn Kuipers Holding bv и успешно развивал свой бизнес вместе с отцом. Можно сказать, Куйперс нашёл для себя хобби вне рабочего процесса.

Если говорить о его карьерной лестнице, то в списках ФИФА он появился с 2006 года, а рефери элитной группы УЕФА стал в 2009-м. Судил чемпионаты мира 2014 и 2018 годов, а также чемпионаты Европы — 2012 и 2016. Куйперс обслуживал четвертьфинальный матч ЧМ-2018 Англия — Швеция (2:0), а на Евро-2020 — матчи Дании с Бельгией (1:2), Словакии с Испанией (0:5) и Чехии с Данией (1:2).

«Самый богатый рефери в мире»

У Бьорна изначально не было цели прийти в спорт за большими деньгами и успехом — финансового благополучия он добился уже к 27 годам благодаря бизнесу. Судейство ЧЕ-2020 для Бьорна — большая честь и «подработка», как называет работу Куйперса издание Quote.

«Всё равно хорошо. Особенно для подработки. Хотя Куйперса со свистком во рту может узнать любой, но это всего лишь его хобби, — считает Quote. — В остальное время его можно найти в родном городе Твенте, где он управляет двумя супермаркетами Jumbo и парикмахерской в Олдензале и Денекампе».

Холдинг Куйперсов существует с 2000 года и включает в себя пять нидерландских компаний.

«Собственный капитал его холдинговой компании составляет не менее 14,9 млн евро. Поэтому Куйперс считается «самым богатым рефери в мире», — пишет Quote.

€ 50 000, которые Куйперс получит после турнира, станут приятным бонусом за любимое занятие и любовь с детства — судейство.

Болельщики опасаются повторения скандального пенальти в пользу Англии

Англия всё помнит. И судейство Бьорна в четвертьфинале с Италией на ЧМ-2014 (1:2), и судейство с Германией на юношеском ЧЕ-2009 (0:4). Однако английская пресса с уважением относится к арбитру и считает, что он «успокаивающе влияет на игроков».

«Его опыт, навыки управления людьми и способность принимать решения отличают его от остальных. Он тоже умеет обращаться с крупными личностями — и однажды сказал бразильскому асу Неймару заткнуться на чемпионате мира 2018 года в России, — пишет The Sun. — 48-летний рефери оказывает успокаивающее влияние на игроков, он улыбается и смеётся вместе с ними — и это помогает игре дышать и течь».

Итальянцы тоже не забыли участие Куйперса в их жизни. La Gazzetta dello Sport не считает «финального» рефери опасностью для сборной.

«Куйперс четыре раза судил сборную Италии: одна победа, одна ничья и два поражения. Единственный успех — в матче с Англией 15 июня 2014 года во время чемпионата мира по футболу в Бразилии», — пишет издание.

Больше всего кандидатура Куйперса настораживает болельщиков. В недавнем матче Чехия — Дания (1:2) бригада Куйперса ошибочно назначила угловой, после которого датчане открыли счёт.

Tom: «Дания вышла в полуфинал только благодаря тому, что забила с углового, который должен был быть штрафным. Каждая страна пытается обмануть судью, мы же [сборная Англии], в отличие от Италии, просто удачно обманули судью».

Colin: «Печально, что единственные оставшиеся голландцы всё ещё выступают ужасно. Надеемся, Куйперс не испортит финал и не даст Англии ещё один пенальти».

BlueWhiteForever: «С Куйперсом УЕФА подготовил всё, чтобы фаворит УЕФА Англия выиграла Кубок».

Robert Onderstijn: «У нас два судьи. Куйперс будет судить финал. Маккели был судьёй против Дании, тоже хороший судья, но вчера он допустил несколько ошибок, включая пенальти. Сборная Голландии выступила не очень хорошо».

scss: «Сначала Англия должна заплатить по счёту за пенальти голландского судьи Маккели в матче с Данией. Затем мы увидим, получит ли Англия ещё большее преимущество в финале от голландского судьи Куйперса».