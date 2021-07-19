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Жеребьёвка Лиги чемпионов — онлайн-трансляция жеребьёвки 3 квалификационного раунда ЛЧ 2021-2022, с кем сыграет Спартак

С кем «Спартак» сыграет в Лиге чемпионов? Жеребьёвка квалификационного раунда. LIVE
Андрей Буров Кирилл Закатченко
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Жеребьёвка Лиги чемпионов
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Четыре возможных соперника.

Привет, друзья! Сегодня, 19 июля 2021 года, в Швейцарии состоится жеребьёвка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Именно с этой стадии свой путь начинает российский клуб, так что мы узнаем, с кем сыграет «Спартак». В числе возможных соперников четыре команды, включая «Монако», где выступает россиянин Головин. Жеребьёвка начнётся в 13:00 мск.

Live Кирилл Закатченко

📊 Давайте пока сыграем в угадайку. С кем же встретится «Спартак» в Лиге чемпионов?

09:04 Кирилл Закатченко

👇 Первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 3 и 4 августа, ответные — 10-го числа. Победители пройдут в раунд плей-офф турнира (жеребьёвка состоится 2 августа).

09:02 Кирилл Закатченко

📌 На стадии 3-го квалификационного раунда жеребьёвка будет поделена на два этапа — для пути представителей лиг и пути чемпионов. Нас в большей степени интересует первый путь, поскольку именно там российский клуб. Все команды поделены на сеяных и несеяных в соответствии с их положением в клубном рейтинге. «Спартак» оказался в числе несеяных команд. С «Шахтёром» он не сыграет, поскольку УЕФА разводит клубы из России и Украины.

Сеяные: «Шахтёр» (Украина), «Бенфика» (Португалия), «Монако» (Франция), «Селтик» (Шотландия)/«Мидтьюлланн» (Дания)

Несеяные: «Генк» (Бельгия), ПСВ (Нидерланды)/«Галатасарай» (Турция), «Спартак» (Россия), «Рапид» (Австрия)/«Спарта» (Чехия).

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Теги Футбол Лига чемпионов ФК Спартак •••

Заглавное фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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