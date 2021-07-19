С кем «Спартак» сыграет в Лиге чемпионов? Жеребьёвка квалификационного раунда. LIVE

📌 На стадии 3-го квалификационного раунда жеребьёвка будет поделена на два этапа — для пути представителей лиг и пути чемпионов. Нас в большей степени интересует первый путь, поскольку именно там российский клуб. Все команды поделены на сеяных и несеяных в соответствии с их положением в клубном рейтинге. «Спартак» оказался в числе несеяных команд. С «Шахтёром» он не сыграет, поскольку УЕФА разводит клубы из России и Украины.



Сеяные: «Шахтёр» (Украина), «Бенфика» (Португалия), «Монако» (Франция), «Селтик» (Шотландия)/«Мидтьюлланн» (Дания)



Несеяные: «Генк» (Бельгия), ПСВ (Нидерланды)/«Галатасарай» (Турция), «Спартак» (Россия), «Рапид» (Австрия)/«Спарта» (Чехия).