ЦСКА попытался стать другим. План на дерби сломали травма Заболотного и ошибка Акинфеева

«Динамо» одержало третью победу подряд в чемпионате. ЦСКА потерпел второе поражение в трёх турах.

В основе ЦСКА наконец-то вышел Влашич. Впервые в этом сезоне в стартовый состав армейцев попал и Эджуке, который, очевидно, убедил Алексея Березуцкого в матче с «Локомотивом». Помимо того, молодой тренер продолжил эксперименты со сменой позиций игроков: Обляков сегодня закрывал зону левого защитника. В заявке «Динамо» обращало на себя внимание появление Макарова. Сандро Шварц говорил перед дерби, что новичок из «Рубина» может получить какое-то игровое время.

В «дерби друзей» Шварц, очевидно, рассчитывал на то, что ЦСКА по-дружески уступит мяч и сядет вдесятером на свою половину поля, оставив на острие одного Заболотного, как это делали армейцы в первых турах чемпионата. Однако в этот раз Березуцкий удивил. Во-первых, тренер гостей поменял тактическую схему: красно-синие играли 4-4-2, а Чалов превратился обратно из вингера в нападающего и составил дуэт с Заболотным. Разве что при обороне действовал глубже, часто играл по опорнику Моро. Помимо того, и это ключевое изменение, ЦСКА начал с агрессивного прессинга.

Смелый футбол подарил армейцам два момента за семь минут. По традиции сверхактивностью выделялся Заболотный. Как птица, подхватывающая хлеб на лету, Антон был готов вцепиться в каждый мяч, который летел в его сторону на любой высоте. Сначала центрфорвард сам едва не забил, здорово сыграв на опережение после кросса нового левого защитника Облякова. Потом выиграл верх у проверенного английским футболом Бальбуэна и организовал голевую атаку – Эджуке в штрафной расправился с Паршивлюком. Жаль, но Заболотный не провёл на поле даже 45 минут. Оказалось, что и он не железный: получил травму бедра, попросил замену.

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«Динамо» оборонялось средним блоком, не удивляя ЦСКА таким прессингом, который вынуждал бы команду Березуцкого выбивать мяч куда попало, а в атаке долгое время ничего не могло предложить, кроме длинных передач за спины защитникам. Эта идея не приносила плодов, несмотря на то, что Н’Жье напрягал Фернандеса. При счёте 0:1 армейцы заиграли осторожнее, но лишь ближе к перерыву у ворот Акинфеева стало горячо.

В первом тайме «Динамо» нанесло на один удар больше (6:5), но хуже попадало в створ (1:2) и выполнило меньше передач на чужой трети (84:89). Самый яркий эпизод этих довольно динамичных 45 минут – сейв Акинфеева. Все в данной атаке хозяев сыграли блестяще: Захарян сделал точный длинный пас, Н’Жье пробил головой из-за штрафной, находясь в движении, а голкипер ЦСКА вытащил очень непростой мяч.

ЦСКА после травмы Заболотного играл уже, можно сказать, 4-2-3-1, так как Влашич перешёл на позицию под нападающим, а Ахметов переместился на когда-то привычный правый фланг. «Динамо» же всё чаще задействовало Захаряна, чего недоставало в дебюте встречи. Арсен и сам по себе игрок опасный, а тут ещё и оппонентом его был переделанный центрхав Обляков. В конце концов, бело-голубые использовали преимущество на флангах. Захарян два раза падал в штрафной Акинфеева. В первом случае (после единоборства с Обляковым), пожалуй, переиграл с желанием заработать пенальти, а вот во втором на нём действительно нарушил правила Бийол. Тоже, кстати, не профильный центрбек. Правда, судья Безбородов без VAR не зафиксировал бы фол. Одиннадцатиметровый был фактически гарантией гола для «Динамо», ведь Фомин вообще не промахивается с «точки».

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«Динамо» уже держало игру в своих руках. После часа матча Шварц, как и обещал, выпустил Макарова. Березуцкий же неожиданно убрал с поля единственного оставшегося в строю нападающего – Чалова, который, впрочем, неуютно чувствовал себя без такого напарника, как Заболотный. Наверное, неправильно утверждать, что тренер ЦСКА показал своим решением, что был бы доволен ничьей, тем не менее команда Шварца казалась более нацеленной на победу. Армейцы надеялись, прежде всего, на индивидуальные действия на передней линии Влашича.

Макаров должен добавить «Динамо» ударной мощи. Кто не бьёт, тот не забивает – у правого вингера тот же девиз, которым руководствовался в своё время Александр Кержаков. Новичок из «Рубина» сразу же стал доказывать, что московский клуб не зря заплатил за него солидные деньги: Макаров пробил из-за штрафной, Акинфеев ошибся, отбив мяч перед собой, а Фомин прочитал эпизод, побежал на добивание и оформил дубль.

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Об игре ЦСКА в атаке после перерыва и сказать-то особо нечего. Березуцкий продолжил менять форвардов: за 10 минут до конца ушёл даже Влашич, а его место занял юный Яковлев. Капитуляция? Во втором тайме армейцы нанесли только три удара, «Динамо» – 14 (в створ – 1:5).

Стоит отдать должное Березуцкому за то, что в дерби команда попыталась стать другой. Тренерский план сломали в том числе травма Заболотного и ошибка самого надёжного голкипера лиги. Но и с точки зрения интенсивности игры красно-синие не потянули уровень бело-голубых.