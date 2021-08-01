Главная проблема нового ЦСКА — жуткая пассивность. Николич здорово ей воспользовался

ЦСКА проиграл «Локомотиву» — и это довольно закономерное поражение, поскольку ещё в матче с «Уфой» мы увидели проблемы команды Алексея Березуцкого. Тогда красно-синие смогли набрать три очка благодаря «стандартам», но ни на одну из собственных слабостей тренерский штаб после невнятной игры не отреагировал. Все они плавно перенеслись на новый матч с более сильным соперником – и все в комплексе привели к поражению.

Радикальный отказ от прессинга – фирменная фишка ЦСКА при Березуцком

ЦСКА при Березуцком не встречает соперников высоко – мы видели это на сборах, наблюдали в стартовой игре с «Уфой». Против «Локомотива» случилось то же самое: лишь в редких случаях до 60-й минуты армейцы обозначали высокое давление, но, стоило «Локомотиву» просто развернуть атаку, ЦСКА сразу же садился в средний блок.

Цифры, характеризующие пассивность обороны ЦСКА, красноречивы. Против «Локомотива» команда в среднем совершала до перерыва 0,19 отбора и подбора мяча в минуту, позволяла сопернику долго владеть мячом (34% на 66%), доля длинных передач «Локомотива» составила ничтожные 4%, а индекс PPDA ЦСКА составил аж 21,7. Это очень высокий показатель, он полностью совпадает с визуальным впечатлением. Во втором тайме цифры изменятся, но там ЦСКА окажется уже в проигрышном положении, проведёт серию замен и станет агрессивнее.

Подчеркну, что в самом факте отсутствия прессинга нет ничего страшного. Если команда не хочет контролировать игру, отдаёт инициативу, умеет при этом защищаться в нижнем блоке и выбегать в быстрые атаки после отборов – флаг ей в руки, так тоже можно достигать результата. Но что из перечисленного наблюдается у ЦСКА?

В позиционной обороне ЦСКА средне защищает буферную зону. Мухин не справляется, страховки нет

Отдельно подчеркну, что указанная в подзаголовке слабость проявлялась ещё в летних спаррингах и в матче с «Уфой». ЦСКА, когда отдаёт мяч и инициативу, пытается выстроиться в очень компактные линии, но есть явные недостатки, которые нужно решать.

Во-первых, команда садится слишком низко и легко запускает за центр поля не только чужих опорников, но и центральных защитников. В игре с «Локомотивом» раза три-четыре до перерыва далеко заходил Мурило, свобода наблюдалась и у Баринова с Куликовым. Между всеми ними разрывался Заболотный, но, само собой, ничего не успевал.

Что в этом плохого? Когда чужой центральный защитник заходит слишком глубоко, рано или поздно на него кто-то должен выдёргиваться. При системе ЦСКА это, как правило, делает нижний опорник Мухин, который изначально страхует зону между линиями. На картинке снизу Мухин не просто выдернулся, но ещё и попытался перекрыть направление передачи на Куликова. А в результате появилась дыра, легко прошёл пас на Камано. Камано отыгрался в касание на Рыбчинского.

Это ни в коем случае не разовая история. Пассивность ЦСКА стабильно позволяла чужим защитникам чувствовать свободу при начале атаки. «Локомотив» вышел по схеме 4-4-2, где номинальные вингеры Рыбчинский и Жемалетдинов играли в полуфлангах – и они неплохо подстраивались под комбинации при передачах между линиями. Неплохо находил мяч в буферной зоне и Смолов. Здесь Мухин стал бегать туда-сюда (от центра на фланг и обратно) и потерял позицию. Страховки от Бистровича не последовало, Смолов отыгрался в касание на Жемалетдинова, Жемалетдинов продлил на Рыбчинского – и получилась классная атака, в которой Рыбчинский мог бы выйти на удар, если бы не технический брак.

А здесь Мурило снова зашёл очень далеко, на него опять попробовал выдернуться Мухин, но сильная передача между линиями всё равно никак не перекрывалась. Смолов развернулся и пробил издали, хотя мог найти более интересное решение.

Момент с перекладиной Камано в конце первого тайма – тоже следствие пассивности ЦСКА. Нет никакого давления на пасующего после аута, Жемалетдинов имеет время осмотреться и покатить в зону.

Позиционная оборона 4-1-4-1 подразумевает собой агрессию в зоне мяча, постоянные выдвижения (рывок – пауза – рывок – пауза), выдавливание соперника на фланг. ЦСКА же, наоборот, запускает соперников в центр и позволяет играть между линиями. Очень странный способ защиты – им воспользовалась «Уфа», продемонстрировав внезапно очень приличное позиционное нападение, на нём же сыграл и Николич.

Николич здорово воспользовался слабостями ЦСКА во втором тайме, сдвинув Жемалетдинова на позицию «десятки»

На 13-й минуте второго тайма случилось столкновение Дивеева и Камано в центре поля. Пока игрокам оказывалась помощь, Николич провёл корректировки – он перестроился на 4-2-3-1, сдвинув на позицию «десятки» Жемалетдинова. Идея была в том, что ЦСКА позволял играть между линиями, но «Локомотив» извлекал недостаточно остроты. Тот же Смолов принимал много мячей, но с точки зрения дальнейших решений можно было играть острее. Жемалетдинов же всю весну пробегал «десяткой» (правда, при «ромбе») — и показал там себя здорово.

Сразу же после перестановок «Локомотив» забил гол, причём сделал это Жемалетдинов – и как раз после атаки сквозь опорную зону. Но в данном случае всё же сыграла не только новая тактика, но и фактор удачи, поскольку в момент начала атаки Дивеев и Камано только-только бежали в зону мяча из-за бровки после получения помощи.

Однако в дальнейшем Жемалетдинов получал свободу. Мухин терял Жемалетдинова между линиями как в позиционной обороне, так и при контратаках. Здесь опорник выдвинулся на игрока с мячом, а «восьмёрка» Обляков не успел сузить позицию – и буферная зона опять оголилась.

А здесь, когда при собственной атаке уже понятно, что мяч у Облякова не под контролем и может случиться потеря, Мухин никак не реагирует на расположение Жемалетдинова. Рифат получит мяч и разгонит очень опасный контрвыпад.

Резюме: в нужный момент матча Николич провёл правильную корректировку, дополнительно надавив на слабости ЦСКА. А Березуцкому надо реагировать постфактум. Во-первых, оборона ЦСКА слишком пассивна. Во-вторых, Мухин в этой структуре пока теряется – он слабо ориентируется в пространстве по сторонам от него, запутывается в выдвижениях. В-третьих, «восьмёрки» не обеспечивают подстраховку опорнику, поэтому Рыбчиинский и Жемалетдинов и получали постоянно короткие передачи в комбинациях «на третьего».

Впереди ЦСКА тоже пока мучается. И в позиционных атаках, и в быстрых

В первую очередь рассматриваю отрезок до 65-й минуты, когда работал изначальный план Березуцкого. И по нему есть три вопроса:

1) как команда хочет выводить мяч из обороны? Структура билд-апа 4-1 выглядит массивной и безопасной с точки зрения возможных потерь, крайние защитники вообще не поднимаются в первой фазе атаки. Но это какая-то линейная структура: игроки не делают скрещиваний, открываний, не освобождают зоны. И поэтому мяч фактически не выводится через центр.

В лучшем случае получается делать это через фланги за счёт треугольников. В худшем – приходится пулять на Заболотного, насобиравшего против «Локомотива» 44 единоборства, из них 22 – вверху. Это даже больше, чем он в среднем имел в «Сочи».

Лишь после серии замен всё стало лучше: Дзагоев активно опускался к защитникам (то, чего вообще не делал Мухин), искал разные варианты открываний. Эджуке и Бохинен слева скрещивались, благодаря чему Эджуке залезал в середину и получал мяч в полуфланге.

Но будет ли ЦСКА так играть с первых минут? Или мы стабильно будем наблюдать за тягомотиной и обилием длинных мячей?

Идём далее: быстрые атаки. Любая позиционная оборона в низком блоке – это подготовка к быстрой атаке. Но кто у ЦСКА в них будет выбегать? Чаще всего в командах это делают либо инсайды, либо фланговые футболисты. Березуцкий же по-прежнему использует справа Чалова, а правым инсайдом поставил Бистровича. Это очень сомнительная история с точки зрения поглощения пространства. Слева было немного лучше, но тоже небесспорно.

Чалов, кстати, снова потерялся на фланге. За весь первый тайм он выполнил всего четыре точные передачи (из восьми). И лишь после серии замен, когда ЦСКА начал больше атаковать, когда команда передвинулась к чужой штрафной и когда можно было насыщать чужую штрафную, Фёдор стал заметнее и даже получил возможность забить. Но это не должно отменять изначальный вопрос: какие у Чалова есть качества, чтобы успешно играть на фланге в матчах с таким сценарием, какой был, например, в первом тайме?

Резюме

ЦСКА запросто мог сравнять счёт, в последние 30 минут он показал очень приличное давление. Влашич, Эджуке и особенно Дзагоев дали команде то, чего она была лишена до перерыва.

Но эффектная концовка снова может ввести в заблуждение. Березуцкому пора бы уже реагировать на проблемы и как-то улучшать футбол. Иначе есть риск растерять на старте чемпионата слишком много очков.

Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.