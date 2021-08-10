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Лионель Месси перешёл в «ПСЖ»: подробности трансфера, сколько он заработает, когда будет презентация

Месси перешёл в «ПСЖ»! Как проходит его первый день в Париже. LIVE
Дмитрий Росип
Месси перешёл в «ПСЖ»
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Все подробности исторического события.

Сегодня, 10 августа 2021 года, исторический день для мирового футбола. Один из лучших игроков современности Лионель Месси официально стал футболистом «Пари Сен-Жермен». Напомним, несколько дней назад «Барселона» объявила об уходе легендарного футболиста. Стороны не подписали новый контракт (хотя обо всём договорились) из-за жёстких финансовых правил Ла Лиги. Месси собрал пресс-конференцию, в ходе которой не сдержал слёз и трогательно попрощался с «Барсой». Эпоха Лео в каталонском клуба завершена, теперь он продолжит карьеру во Франции, где воссоединится с Неймаром. Аргентинский футболист уже прибыл в Париж, а совсем скоро состоится его презентация. Следим вместе за историческим событием в нашем текстовом лайве!

«ПСЖ» объявил о переходе Месси
Live Дмитрий Росип

Месси прилетел в Париж

В 17:00 Месси приземлился в столице Франции в футболке с надписью «Это Париж». В аэропорту его уже поджидали фанаты, которым 34-летний форвард помахал рукой, стоя у открытого окна.

18:05 Дмитрий Росип

«ПСЖ» объявил о переходе Месси

Уже в 16:40 по мск «ПСЖ» опубликовал в своём «твиттере» видеоролик в честь Месси, официально объявив о его переходе в парижский клуб.

18:00 Дмитрий Росип

Потом нападающий «ПСЖ» Неймар поделился эмоциями от скорого перехода Лионеля Месси в парижский клуб. Он опубликовал в сторис «инстаграма» видео совместной игры в «Барселоне» с подписью «Снова вместе».

17:53 Дмитрий Росип

В аэропорту Барселоны отец футболиста Хорхе Месси, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил, что его сын перейдёт в «ПСЖ».

17:50 Дмитрий Росип

Месси вылетел в столицу Франции

Сегодня, в 15:00 по мск, Месси вместе с женой Антонеллой Рокуццо и детьми вылетел из Барселоны в Париж. Она опубликовала фото из самолета, направляющегося во Францию.

«Впятером отправляемся навстречу новому приключению», – написала Антонелла.

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