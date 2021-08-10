Месси перешёл в «ПСЖ»! Как проходит его первый день в Париже. LIVE

Сегодня, 10 августа 2021 года, исторический день для мирового футбола. Один из лучших игроков современности Лионель Месси официально стал футболистом «Пари Сен-Жермен». Напомним, несколько дней назад «Барселона» объявила об уходе легендарного футболиста. Стороны не подписали новый контракт (хотя обо всём договорились) из-за жёстких финансовых правил Ла Лиги. Месси собрал пресс-конференцию, в ходе которой не сдержал слёз и трогательно попрощался с «Барсой». Эпоха Лео в каталонском клуба завершена, теперь он продолжит карьеру во Франции, где воссоединится с Неймаром. Аргентинский футболист уже прибыл в Париж, а совсем скоро состоится его презентация. Следим вместе за историческим событием в нашем текстовом лайве!