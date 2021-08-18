Мы забыли о Маурицио Сарри. А он в «Лацио», и это для клуба и удача, и риск

Возможно, вы помните Фелипе Андерсона. Лет пять назад казалось, что он может превратиться в европейскую звезду, но в 2016 году «Лацио» не отпустил его в «Манчестер Юнайтед» (сам игрок говорил, что так и не понял, почему сделка сорвалась), а через два года продал в «Вест Хэм» за € 38 млн. Сейчас Андерсон вернулся в Рим. «Лацио» заплатил «Вест Хэму» € 3 млн. В этой истории — всё, что нужно знать о президенте «Лацио» Клаудио Лотито.

Человек, который спас «Лацио» от банкротства, часто позволяет себе экстравагантные заявления. Например, что не отказался продавать Сергея Милинковича-Савича за € 160 млн — неизвестно, правда ли это, но факт, что серб пересидел в римском клубе и рискует не реализовать свой потенциал. Он лучше потеряет своего лучшего защитника де Врея бесплатно, чем пойдёт на уступки. Тот же Лотито готов пообещать Марсело Бьельсе трансферы, чтобы получить его согласие возглавить команду, а потом может сказать, что никакого обещания не было. И потерять принципиального Бьельсу уже через три дня.

Спортивный директор Игли Таре находит неизвестных игроков в андеграундных лигах, а вторая специализация клуба — статусные футболисты, которых уже списали. Например, Чиро Иммобиле перешёл из «Севильи» за € 9,5 млн, а Лукас Лейва — за € 6 млн из «Ливерпуля». Ещё более яркий пример такого трансфера — Луис Альберто, депрессивный вингер «Ливерпуля», который думал закончить карьеру в 24 года, но стал одним из лидеров «Лацио». Он стоил € 4 млн.

Добиваться от игроков постоянных преображений помогал Симоне Индзаги. Тренер, который находил в каждом какое-то качество и выводил его на первый план, маскируя всё остальное. Отсюда странный стиль игры, подчёркнуто несовременный, вертикальный и без прессинга. Но отсюда и три трофея, которые он выиграл с «Лацио» за пять лет, а также выход в Лигу чемпионов в сезоне-2020/2021. Это достижение для команды, которая в последние пять лет потратила на новичков ровно столько же средств, сколько заработала на продаже. Кстати, с Индзаги Лотито почти год не мог договориться о новом контракте. А в подслушанном телефонном разговоре упрекал тренера за жалобы на состав, заявив, что «состав «Лацио» стоит в 10 раз больше, чем у других команд».

Индзаги ушёл, оставив после себя странноватый состав трудных игроков, которых он вывел на новый уровень. Но Лотито, вместо того чтобы пригласить тренера из клуба-середняка, внезапно договорился с Маурицио Сарри. Статусный тренер, который выиграл Лигу Европы и Серию А — болельщики в восторге. И это действительно в определённом смысле удача для локальной команды, найти настолько известного в мире тренера. Но есть и риск.

Футбол Сарри в «Наполи» был настолько романтичным, что стал по сути символом романтизма в Серии А. Команда, состоящая из в лучшем случае неплохих футболистов, играла в доминирующий футбол, выходила из-под прессинга через короткий пас и задала в Италии тренд на атакующий стиль.

Правда, «Наполи» ничего не выиграл. Системный футбол Сарри давал результат на дистанции, но в соревнованиях навылет сбоил. При встрече с другими системными командами (как «Лейпциг» или «Аталанта»), или командами с намного более высоким классом игроков (как «Реал», «Ювентус»), «Наполи» нечего было противопоставить, а желание играть от себя из полезной основы стиля превращалось в ограничивающий догматизм.

И ещё один нюанс: «Наполи» прибавлял от сезона к сезону. 82 очка, 84 очка, 91 очко. Последний результат, кстати, выдающийся. И это редчайший случай, когда 90+ очков не хватило для победы в чемпионате. Но речь о другом: чтобы прижиться, футболу Сарри, который очень зависит от автоматических рывков и заполнения зон, нужно время. Плюс через пять лет этот футбол уже гораздо лучше изучен и встречает больше сопротивления.

А главное, что Сарри принял команду, которая пять лет подряд играет в противоположном стиле. «Лацио» с Индзаги стабильно занимал восьмое-девятое места по владению (только раз поднялся на пятое), а если детализировать владение и посмотреть на статистику коротких пасов, то картина ещё более однозначная: ни разу за пять лет команда не поднялась выше седьмого места. В то же время «Наполи» Сарри трижды подряд владел мячом больше всех в лиге.

Итого в «Лацио» Сарри получит игроков более низкого уровня, чем в его последних клубах («Ювентус», «Челси»), и годами отказывавшихся от коротких розыгрышей. Да, и ещё привыкших к другой схеме: при Индзаги команда играла с тремя центральными защитниками, а латерали закрывали всю бровку, а Сарри играет с четырьмя защитниками, причём пара крайних атакует довольно мало. В общем, всё строго наоборот.

Понятно, что переучить команду играть в новом стиле — решаемая задача. Тем более теперь, когда сам Сарри уже выиграл пару больших трофеев и для игроков «Лацио» будет не просто провинциальным тренером с идеями, а успешным брендом. Но также понятно и то, что эта задача потребует времени. И тут вопросы уже к президенту Лотито. От него будет зависеть, под каким давлением окажется Сарри и сколько у него будет времени.

Лотито годами гасит нелюбовь болельщиков тем, что клуб, вопреки его прижимистости и скандальности, добивается высоких спортивных результатов. То выиграет кубок Италии, то обыграет «Ювентус» в Суперкубке. Это важные эмоциональные моменты. Компенсировать их отсутствие тем, что команда играет в атакующий футбол, будет сложно. Так же, как и ожиданием прогресса через сезон. Радость от его назначения может быстро пройти на фоне унылого переката мяча в матчах с закрывающимися командами.

Поэтому — да, для «Лацио» назначение Сарри действительно является удачей. Но чтобы конвертировать это в красивую историю, потребуются усилия не только Сарри и игроков. Но и болельщиков, которым придётся понять, что красота — в процессе, а не в результате. И самого Лотито, которому придётся побыть Аурелио Де Лаурентисом. Владелец «Наполи» тоже выстроил жёсткую иерархию, но следил за тем, чтобы Сарри был доволен подбором игроков и оберегал его от давления. В случае с Лотито это трудно предугадать.